https://anlatilaninotesi.com.tr/20250127/komsu-kavgasinda-6-kisi-hastaneye-kaldirildi-1093069953.html

Komşu kavgasında 6 kişi hastaneye kaldırıldı

Komşu kavgasında 6 kişi hastaneye kaldırıldı

Sputnik Türkiye

Kocaeli'de komşular arasında çıkan kavgada yaralanan 6 kişi sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. 27.01.2025, Sputnik Türkiye

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türkiye

kocaeli

kavga

komşu

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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde komşular arasında nedeni henüz bilinmeyen kavgada 6 kişi hastanede tedavi altına alındı.Köşklü Çeşme Mahallesi 502/2 Sokak'taki tartışmanın büyümesi üzerine sopaların da kullanıldığı kavgada, A.D, M.Y, N.Y, D.Y, L.K. ve Y.K. yaralandı.Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

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