https://anlatilaninotesi.com.tr/20250127/komsu-kavgasinda-6-kisi-hastaneye-kaldirildi-1093069953.html
Komşu kavgasında 6 kişi hastaneye kaldırıldı
Komşu kavgasında 6 kişi hastaneye kaldırıldı
Sputnik Türkiye
Kocaeli'de komşular arasında çıkan kavgada yaralanan 6 kişi sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. 27.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-27T00:17+0300
2025-01-27T00:17+0300
2025-01-27T00:17+0300
türkiye
kocaeli
kavga
komşu
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde komşular arasında nedeni henüz bilinmeyen kavgada 6 kişi hastanede tedavi altına alındı.Köşklü Çeşme Mahallesi 502/2 Sokak'taki tartışmanın büyümesi üzerine sopaların da kullanıldığı kavgada, A.D, M.Y, N.Y, D.Y, L.K. ve Y.K. yaralandı.Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250126/sgk-erkeklerin-de-artik-dul-maasi-alabilecegini-duyurdu-iddiasina-yanit-1093069109.html
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kocaeli, kavga, komşu
Komşu kavgasında 6 kişi hastaneye kaldırıldı
Kocaeli'de komşular arasında çıkan kavgada yaralanan 6 kişi sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde komşular arasında nedeni henüz bilinmeyen kavgada 6 kişi hastanede tedavi altına alındı.
Köşklü Çeşme Mahallesi 502/2 Sokak'taki tartışmanın büyümesi üzerine sopaların da kullanıldığı kavgada, A.D, M.Y, N.Y, D.Y, L.K. ve Y.K. yaralandı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.