'SGK erkeklerin de artık dul maaşı alabileceğini duyurdu' iddiasına yanıt

"2008 öncesi; SSK, BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı mevzuatında dul eş için erkek-kadın ayrımı olmayıp bu hususta yeni bir düzenleme bulunmamaktadır. SSK, BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı statülerinde Sosyal Güvenlik Kurumu’nun belirttiği koşulları sağlayan dul kadın veya erkek; evlenmemek şartıyla, çalışsa ya da emekli olsa dahi dul maaşı alabilmektedir. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz."