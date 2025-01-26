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'SGK erkeklerin de artık dul maaşı alabileceğini duyurdu' iddiasına yanıt
'SGK erkeklerin de artık dul maaşı alabileceğini duyurdu' iddiasına yanıt
Sputnik Türkiye
SGK'nın erkeklerin de artık dul maaşı alabileceğini duyurduğu yönündeki iddiaya yönelik Dezenformasyonla Mücadele Merkezi 'manipülasyon' değerlendirmesinde... 26.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-26T21:58+0300
2025-01-26T21:58+0300
türkiye
dul
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sgk
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İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medyadan yaptığı açıklamada gündemdeki "SGK erkeklerin de artık dul maaşı alabileceğini duyurdu” şeklindeki iddiaya yer verdi.Söz konusu iddianın manipülasyon içerdiğini bildiren Dezenformasyonla Mücadele Merkezi şu değerlendirmeyi yaptı:
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dul, dul maaşı, erkek, sgk, sosyal güvenlik kurumu (sgk)
dul, dul maaşı, erkek, sgk, sosyal güvenlik kurumu (sgk)

'SGK erkeklerin de artık dul maaşı alabileceğini duyurdu' iddiasına yanıt

21:58 26.01.2025
© AASosyal Güvenlik Kurumu
Sosyal Güvenlik Kurumu - Sputnik Türkiye, 1920, 26.01.2025
© AA
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SGK'nın erkeklerin de artık dul maaşı alabileceğini duyurduğu yönündeki iddiaya yönelik Dezenformasyonla Mücadele Merkezi 'manipülasyon' değerlendirmesinde bulundu.
İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medyadan yaptığı açıklamada gündemdeki "SGK erkeklerin de artık dul maaşı alabileceğini duyurdu” şeklindeki iddiaya yer verdi.
Söz konusu iddianın manipülasyon içerdiğini bildiren Dezenformasyonla Mücadele Merkezi şu değerlendirmeyi yaptı:

"2008 öncesi; SSK, BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı mevzuatında dul eş için erkek-kadın ayrımı olmayıp bu hususta yeni bir düzenleme bulunmamaktadır. SSK, BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı statülerinde Sosyal Güvenlik Kurumu’nun belirttiği koşulları sağlayan dul kadın veya erkek; evlenmemek şartıyla, çalışsa ya da emekli olsa dahi dul maaşı alabilmektedir. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz."

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