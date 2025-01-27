https://anlatilaninotesi.com.tr/20250127/kim-milyoner-olmak-isterde-koyden-indim-sehre-sorusu-himmet-hangi-yemekten-dolayi-altinlarin-1093076830.html
Kim Milyoner Olmak İster'de Köyden İndim Şehre sorusu: 300 bin liralık sorudan çekildi
Kim Milyoner Olmak İster'de Köyden İndim Şehre sorusu: 300 bin liralık sorudan çekildi
Sputnik Türkiye
Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan dikkat sorusu hafızaları tazelemeye sebep oldu. Soruda "Köyden İndim Şehire filminde Himmet altınları sayarken Hayret... 27.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-27T09:49+0300
2025-01-27T09:49+0300
2025-01-27T09:50+0300
yaşam
kim milyoner olmak ister
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kemal sunal
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Kim Milyoner Olmak İster'de Yeşilçam filmlerinin en unutulmazlarından olan Köyden İndim Şehre filminden bir sahne soruldu.Oktay Kaynarca'nın sunduğu programda, filmdeki unutulmaz para sayma anına ilişkin bir detay yarışmacıya soruldu.Soru şöyleydi:A) Pireli KebapB) Telaş BöreğiC) Acep PilavıD) İpli KöfteCevap: A)Yarışmacı soruyu bilemedi300 bin TL değerindeki bu soru karşısında kararı kalan yarışmacı Samet Bakırcık yarışmadan çekilme kararı aldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250120/kim-milyoner-olmak-isterde-yogurtlu-corba-sorusu-corbanin-adini-duyan-tarifine-yoneldi-1092858000.html
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köyden indim şehire, himmet, pireli kebap, himmet altınları sayıyor, hayret yediklerinin en iyisi, himmet düzeltme, altınların sayısını unutma, köyden indim şehire replik, türk filmi sahneleri, yeşilçam unutulmaz anlar
Kim Milyoner Olmak İster'de Köyden İndim Şehre sorusu: 300 bin liralık sorudan çekildi
09:49 27.01.2025 (güncellendi: 09:50 27.01.2025)
Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan dikkat sorusu hafızaları tazelemeye sebep oldu. Soruda "Köyden İndim Şehire filminde Himmet altınları sayarken Hayret, yediklerinin en iyisi olarak hangi yiyeceği söyleyince Himmet onu düzelterek altınların sayısını unutur?" diye yanıt arandı.
Kim Milyoner Olmak İster'de Yeşilçam filmlerinin en unutulmazlarından olan Köyden İndim Şehre filminden bir sahne soruldu.
Oktay Kaynarca'nın sunduğu programda, filmdeki unutulmaz para sayma anına ilişkin bir detay yarışmacıya soruldu.
Köyden İndim Şehre filminde Himmet altınları sayarken Hayret, yediklerinin en iyisi olarak hangi yiyeceği söyleyince Himmet onu düzelteyerek altınların sayısını unutur?
A) Pireli Kebap
B) Telaş Böreği
C) Acep Pilavı
D) İpli Köfte
Cevap: A)
Yarışmacı soruyu bilemedi
300 bin TL değerindeki bu soru karşısında kararı kalan yarışmacı Samet Bakırcık yarışmadan çekilme kararı aldı.