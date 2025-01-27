https://anlatilaninotesi.com.tr/20250127/kim-milyoner-olmak-isterde-koyden-indim-sehre-sorusu-himmet-hangi-yemekten-dolayi-altinlarin-1093076830.html

Kim Milyoner Olmak İster'de Köyden İndim Şehre sorusu: 300 bin liralık sorudan çekildi

Kim Milyoner Olmak İster'de Köyden İndim Şehre sorusu: 300 bin liralık sorudan çekildi

Sputnik Türkiye

Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan dikkat sorusu hafızaları tazelemeye sebep oldu. Soruda "Köyden İndim Şehire filminde Himmet altınları sayarken Hayret... 27.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-27T09:49+0300

2025-01-27T09:49+0300

2025-01-27T09:50+0300

yaşam

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Kim Milyoner Olmak İster'de Yeşilçam filmlerinin en unutulmazlarından olan Köyden İndim Şehre filminden bir sahne soruldu.Oktay Kaynarca'nın sunduğu programda, filmdeki unutulmaz para sayma anına ilişkin bir detay yarışmacıya soruldu.Soru şöyleydi:A) Pireli KebapB) Telaş BöreğiC) Acep PilavıD) İpli KöfteCevap: A)Yarışmacı soruyu bilemedi300 bin TL değerindeki bu soru karşısında kararı kalan yarışmacı Samet Bakırcık yarışmadan çekilme kararı aldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250120/kim-milyoner-olmak-isterde-yogurtlu-corba-sorusu-corbanin-adini-duyan-tarifine-yoneldi-1092858000.html

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