https://anlatilaninotesi.com.tr/20250120/kim-milyoner-olmak-isterde-yogurtlu-corba-sorusu-corbanin-adini-duyan-tarifine-yoneldi-1092858000.html

Kim Milyoner Olmak İster’de yoğurtlu çorba sorusu: Çorbanın adını duyan tarifine yöneldi

Kim Milyoner Olmak İster’de yoğurtlu çorba sorusu: Çorbanın adını duyan tarifine yöneldi

Sputnik Türkiye

Oktay Kaynarca’nın sunduğu "Kim Milyoner Olmak İster?" yarışmasında, “Yoğurtla hazırlanan hangi adda bir çorba vardır?” sorusu gündeme geldi. Şıklar arasında... 20.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-20T11:50+0300

2025-01-20T11:50+0300

2025-01-20T11:50+0300

yaşam

çorba

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yarışma

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19 Ocak 2025 tarihli "Kim Milyoner Olmak İster?" bölümünde, yarışmacıya yöneltilen "Yoğurtla hazırlanan hangi adda bir çorba vardır?" sorusu büyük ilgi gördü. Şıklar arasında Beniyele, Lebeniye, Leyebeni ve Yebenile seçenekleri yer aldı. Doğru cevap ise "B- Lebeniye" oldu.Yarışmanın bu sorusuyla birlikte izleyenler, bu geleneksel çorbanın tarifini ve yapılışını araştırmaya başladı.Lebeniye çorbası nasıl yapılır?Yoğurt, pirinç, köfte ve nohut gibi malzemelerle hazırlanan Lebeniye çorbası, Türk mutfağının sevilen lezzetlerinden biridir. İşte adım adım Lebeniye çorbasının yapılışı:Lebeniye çorbasının özellikleriBu çorba, özellikle kış aylarında bağışıklık sistemini güçlendiren, yoğurdun ferahlığıyla hafif bir lezzet sunan bir yemektir. Nohut ve köfteyle zenginleşen çorba, Türk mutfağında geleneksel bir yere sahip.

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