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Kim Milyoner Olmak İster’de yoğurtlu çorba sorusu: Çorbanın adını duyan tarifine yöneldi
Kim Milyoner Olmak İster’de yoğurtlu çorba sorusu: Çorbanın adını duyan tarifine yöneldi
Sputnik Türkiye
Oktay Kaynarca’nın sunduğu "Kim Milyoner Olmak İster?" yarışmasında, “Yoğurtla hazırlanan hangi adda bir çorba vardır?” sorusu gündeme geldi. Şıklar arasında... 20.01.2025, Sputnik Türkiye
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2025-01-20T11:50+0300
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çorba
kim milyoner olmak ister
yoğurtlu çorba
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19 Ocak 2025 tarihli "Kim Milyoner Olmak İster?" bölümünde, yarışmacıya yöneltilen "Yoğurtla hazırlanan hangi adda bir çorba vardır?" sorusu büyük ilgi gördü. Şıklar arasında Beniyele, Lebeniye, Leyebeni ve Yebenile seçenekleri yer aldı. Doğru cevap ise "B- Lebeniye" oldu.Yarışmanın bu sorusuyla birlikte izleyenler, bu geleneksel çorbanın tarifini ve yapılışını araştırmaya başladı.Lebeniye çorbası nasıl yapılır?Yoğurt, pirinç, köfte ve nohut gibi malzemelerle hazırlanan Lebeniye çorbası, Türk mutfağının sevilen lezzetlerinden biridir. İşte adım adım Lebeniye çorbasının yapılışı:Lebeniye çorbasının özellikleriBu çorba, özellikle kış aylarında bağışıklık sistemini güçlendiren, yoğurdun ferahlığıyla hafif bir lezzet sunan bir yemektir. Nohut ve köfteyle zenginleşen çorba, Türk mutfağında geleneksel bir yere sahip.
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kim milyoner olmak ister soruları, yoğurtla hazırlanan çorba, lebeniye çorbası nasıl yapılır, kim milyoner olmak ister yoğurtlu çorba sorusu, lebeniye tarifi, oktay kaynarca kim milyoner olmak ister, lebeniye çorbası malzemeleri, yoğurtlu çorba isimleri, kim milyoner olmak ister lebeniye sorusu, lebeniye doğru cevap, kim milyoner olmak ister çorba sorusu, türk mutfağı lebeniye çorbası, lebeniye çorbası yapılışı, yoğurtlu çorba tarifleri

Kim Milyoner Olmak İster’de yoğurtlu çorba sorusu: Çorbanın adını duyan tarifine yöneldi

11:50 20.01.2025
© FotoğrafKim Milyoner Olmak İster
Kim Milyoner Olmak İster - Sputnik Türkiye, 1920, 20.01.2025
© Fotoğraf
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Oktay Kaynarca’nın sunduğu "Kim Milyoner Olmak İster?" yarışmasında, “Yoğurtla hazırlanan hangi adda bir çorba vardır?” sorusu gündeme geldi. Şıklar arasında doğru cevap "Lebeniye" olarak açıklandı. Peki, Lebeniye çorbası nedir, nasıl yapılır?
19 Ocak 2025 tarihli "Kim Milyoner Olmak İster?" bölümünde, yarışmacıya yöneltilen "Yoğurtla hazırlanan hangi adda bir çorba vardır?" sorusu büyük ilgi gördü. Şıklar arasında Beniyele, Lebeniye, Leyebeni ve Yebenile seçenekleri yer aldı. Doğru cevap ise "B- Lebeniye" oldu.
Yarışmanın bu sorusuyla birlikte izleyenler, bu geleneksel çorbanın tarifini ve yapılışını araştırmaya başladı.

Lebeniye çorbası nasıl yapılır?

Yoğurt, pirinç, köfte ve nohut gibi malzemelerle hazırlanan Lebeniye çorbası, Türk mutfağının sevilen lezzetlerinden biridir. İşte adım adım Lebeniye çorbasının yapılışı:
Pirinç, su eklenerek yumuşayana kadar haşlanır.
Kıyma, rendelenmiş soğan, tuz ve karabiber ile yoğrularak küçük köfteler hazırlanır.
Haşlanan pirincin üzerine su ve haşlanmış nohut eklenir, kaynatılır.
Yoğurt, un, limon suyu ve su karıştırılarak yoğurtlu terbiye hazırlanır ve çorbaya eklenir.
Köfteler tereyağında kızartılır, ardından nane ile birlikte çorbanın üzerine eklenir.

Lebeniye çorbasının özellikleri

Bu çorba, özellikle kış aylarında bağışıklık sistemini güçlendiren, yoğurdun ferahlığıyla hafif bir lezzet sunan bir yemektir. Nohut ve köfteyle zenginleşen çorba, Türk mutfağında geleneksel bir yere sahip.
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