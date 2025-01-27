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Grand Kartal Otel’de 78 can alan yangının çıkış nedeni belli oldu iddiası
Grand Kartal Otel’de 78 can alan yangının çıkış nedeni belli oldu iddiası
Sputnik Türkiye
Bolu Kartalkaya’da 78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel yangınının, kahvaltı hazırlıkları sırasında pleyt ızgaradaki kızgın yağın alev almasıyla... 27.01.2025, Sputnik Türkiye
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kartalkaya kayak merkezi
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Bolu’nun Kartalkaya Kayak Merkezi’nde bulunan Grand Kartal Otel'de 78 kişinin hayatını kaybettiği yangının detayları savcılık soruşturmasıyla netleşti. Sabah'ın haberine göre, gece saat 03.21'de restoran katında başlayan yangının, kahvaltı hazırlığı sırasında kullanılan pleyt ızgaradan sıçrayan kızgın yağ nedeniyle çıktığı belirlendi.Yangın sırasında mutfak çalışanlarının, alevlere su dökerek yanlış müdahalede bulunduğu ve bu hatanın yangının büyümesine neden olduğu iddia edildi.Ahşap kaplama alevlerin yayılmasını hızlandırdıRestoran katında başlayan yangın, kısa sürede otelin tamamına yayıldı. Otelin giriş katının ve dış cephe kaplamalarının ahşap olması alevlerin hızla yayılmasına neden oldu. İtfaiye olay yerine ulaştığında, alevler çatı katına kadar yükselmişti.Otelin betonarme yapıda olmasına rağmen iç ve dış kaplamalarda kullanılan ahşap malzeme, yangının kontrol altına alınmasını zorlaştırdı.Yangın güvenliği eksiklikleri felaketi büyüttüBolu Belediyesi itfaiye raporunda, otelde 8 farklı yangın güvenliği eksikliği tespit edildi.Bu eksiklikler, yangının kısa sürede can kayıplarına yol açmasına neden oldu.'Sezon Sonu Yapılır' denilen eksiklikler facia getirdiİddialara göre, otelin sahibi Halit Ergül, Bolu Belediyesi’nin yangın güvenliği raporundaki eksiklere ilişkin “Oteli tepeden tırnağa soymadan bunları yerine getiremeyiz. Şimdi yapmak boşa olur, sezon bitsin öyle tadilata gireriz” dedi. Ancak, alınmayan önlemler, 78 kişinin hayatını kaybettiği trajediyle sonuçlandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250127/kadikoyde-korkunc-olay-italyan-sefin-oglu-bicaklandi-durumu-kritik-1093076352.html
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bolu, kartalkaya, kartalkaya kayak merkezi, otel yangını
bolu, kartalkaya, kartalkaya kayak merkezi, otel yangını

Grand Kartal Otel’de 78 can alan yangının çıkış nedeni belli oldu iddiası

10:31 27.01.2025
© AA / Evrim AydınKartalkaya otel yangını
Kartalkaya otel yangını - Sputnik Türkiye, 1920, 27.01.2025
© AA / Evrim Aydın
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Bolu Kartalkaya’da 78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel yangınının, kahvaltı hazırlıkları sırasında pleyt ızgaradaki kızgın yağın alev almasıyla başladığı ortaya çıktı. Öte yandan, oteldeki ihmaller zinciri ise günlerdir konuşuluyor.
Bolu’nun Kartalkaya Kayak Merkezi’nde bulunan Grand Kartal Otel'de 78 kişinin hayatını kaybettiği yangının detayları savcılık soruşturmasıyla netleşti. Sabah'ın haberine göre, gece saat 03.21'de restoran katında başlayan yangının, kahvaltı hazırlığı sırasında kullanılan pleyt ızgaradan sıçrayan kızgın yağ nedeniyle çıktığı belirlendi.
Yangın sırasında mutfak çalışanlarının, alevlere su dökerek yanlış müdahalede bulunduğu ve bu hatanın yangının büyümesine neden olduğu iddia edildi.

Ahşap kaplama alevlerin yayılmasını hızlandırdı

Restoran katında başlayan yangın, kısa sürede otelin tamamına yayıldı. Otelin giriş katının ve dış cephe kaplamalarının ahşap olması alevlerin hızla yayılmasına neden oldu. İtfaiye olay yerine ulaştığında, alevler çatı katına kadar yükselmişti.
Otelin betonarme yapıda olmasına rağmen iç ve dış kaplamalarda kullanılan ahşap malzeme, yangının kontrol altına alınmasını zorlaştırdı.

Yangın güvenliği eksiklikleri felaketi büyüttü

Bolu Belediyesi itfaiye raporunda, otelde 8 farklı yangın güvenliği eksikliği tespit edildi.
Yangın söndürme sistemi devreye girmedi.
Duman izolasyonu yoktu.
Katlar arasında kaçış yolu bulunmuyordu.
Duman alarmı çalışmadı.
Yağmurlama sistemi devreye girmedi.
Bu eksiklikler, yangının kısa sürede can kayıplarına yol açmasına neden oldu.

'Sezon Sonu Yapılır' denilen eksiklikler facia getirdi

İddialara göre, otelin sahibi Halit Ergül, Bolu Belediyesi’nin yangın güvenliği raporundaki eksiklere ilişkin “Oteli tepeden tırnağa soymadan bunları yerine getiremeyiz. Şimdi yapmak boşa olur, sezon bitsin öyle tadilata gireriz” dedi. Ancak, alınmayan önlemler, 78 kişinin hayatını kaybettiği trajediyle sonuçlandı.
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