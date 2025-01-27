https://anlatilaninotesi.com.tr/20250127/grand-kartal-otelde-78-can-alan-yanginin-cikis-nedeni-belli-oldu-iddiasi-1093080053.html

Grand Kartal Otel’de 78 can alan yangının çıkış nedeni belli oldu iddiası

Grand Kartal Otel’de 78 can alan yangının çıkış nedeni belli oldu iddiası

Sputnik Türkiye

Bolu Kartalkaya’da 78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel yangınının, kahvaltı hazırlıkları sırasında pleyt ızgaradaki kızgın yağın alev almasıyla... 27.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-27T10:31+0300

2025-01-27T10:31+0300

2025-01-27T10:31+0300

türkiye

bolu

kartalkaya

kartalkaya kayak merkezi

otel yangını

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Bolu’nun Kartalkaya Kayak Merkezi’nde bulunan Grand Kartal Otel'de 78 kişinin hayatını kaybettiği yangının detayları savcılık soruşturmasıyla netleşti. Sabah'ın haberine göre, gece saat 03.21'de restoran katında başlayan yangının, kahvaltı hazırlığı sırasında kullanılan pleyt ızgaradan sıçrayan kızgın yağ nedeniyle çıktığı belirlendi.Yangın sırasında mutfak çalışanlarının, alevlere su dökerek yanlış müdahalede bulunduğu ve bu hatanın yangının büyümesine neden olduğu iddia edildi.Ahşap kaplama alevlerin yayılmasını hızlandırdıRestoran katında başlayan yangın, kısa sürede otelin tamamına yayıldı. Otelin giriş katının ve dış cephe kaplamalarının ahşap olması alevlerin hızla yayılmasına neden oldu. İtfaiye olay yerine ulaştığında, alevler çatı katına kadar yükselmişti.Otelin betonarme yapıda olmasına rağmen iç ve dış kaplamalarda kullanılan ahşap malzeme, yangının kontrol altına alınmasını zorlaştırdı.Yangın güvenliği eksiklikleri felaketi büyüttüBolu Belediyesi itfaiye raporunda, otelde 8 farklı yangın güvenliği eksikliği tespit edildi.Bu eksiklikler, yangının kısa sürede can kayıplarına yol açmasına neden oldu.'Sezon Sonu Yapılır' denilen eksiklikler facia getirdiİddialara göre, otelin sahibi Halit Ergül, Bolu Belediyesi’nin yangın güvenliği raporundaki eksiklere ilişkin “Oteli tepeden tırnağa soymadan bunları yerine getiremeyiz. Şimdi yapmak boşa olur, sezon bitsin öyle tadilata gireriz” dedi. Ancak, alınmayan önlemler, 78 kişinin hayatını kaybettiği trajediyle sonuçlandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250127/kadikoyde-korkunc-olay-italyan-sefin-oglu-bicaklandi-durumu-kritik-1093076352.html

türkiye

bolu

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kartalkaya kayak merkezi

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bolu, kartalkaya, kartalkaya kayak merkezi, otel yangını