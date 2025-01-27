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Karşılıksız çekte yüksek artış
Karşılıksız çekte yüksek artış
Sputnik Türkiye
Sıkı para politikası uygulanan 2024 yılında protestolu senet ve karşılıksız çeklerde ciddi artış yaşandı. Yılın tümünde protesto edilen toplam senet sayısı... 27.01.2025, Sputnik Türkiye
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Geçen yıl senet protestoları özellikle ikinci yarıdan itibaren hızlandı.Yılın ilk beş ayında 16 bin-19 bin adet arasında seyreden senet protestoları, ekimde 23 bin adedi geçti.Aralık ayındaki 22 bin 683 rakamı ile birlikte yılın tümünde protesto edilen toplam senet sayısı 242 bin 46 adede ulaştı.NTV'nin haberine göre toplam tutar da yüzde 150 artışla 48 milyar 58 milyon liraya çıktı.Protesto edilen senet sayısında ekonomik ve ticari faaliyet hacmiyle orantılı olarak 81 il içinde başı İstanbul çekti.Onu Konya, Ankara, İzmir ve Antalya izledi. En fazla karşılıksız çek işlemi yapılan iller de sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa oldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250127/altin-ve-dolarda-gozler-carsambaya-kilitlendi-kritik-seviye-asilir-mi-piyasada-neler-oluyor-2025-1093073807.html
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çek, merkez bankası, ödeme
çek, merkez bankası, ödeme

Karşılıksız çekte yüksek artış

17:10 27.01.2025
© AAÇek, senet
Çek, senet - Sputnik Türkiye, 1920, 27.01.2025
© AA
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Sıkı para politikası uygulanan 2024 yılında protestolu senet ve karşılıksız çeklerde ciddi artış yaşandı. Yılın tümünde protesto edilen toplam senet sayısı önceki yıla göre yüzde 10,7 artışla 242 bin adedi geçti.
Geçen yıl senet protestoları özellikle ikinci yarıdan itibaren hızlandı.

Yılın ilk beş ayında 16 bin-19 bin adet arasında seyreden senet protestoları, ekimde 23 bin adedi geçti.
Aralık ayındaki 22 bin 683 rakamı ile birlikte yılın tümünde protesto edilen toplam senet sayısı 242 bin 46 adede ulaştı.

NTV'nin haberine göre toplam tutar da yüzde 150 artışla 48 milyar 58 milyon liraya çıktı.

Protesto edilen senet sayısında ekonomik ve ticari faaliyet hacmiyle orantılı olarak 81 il içinde başı İstanbul çekti.
Onu Konya, Ankara, İzmir ve Antalya izledi. En fazla karşılıksız çek işlemi yapılan iller de sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa oldu.
dolar - altın - Sputnik Türkiye, 1920, 27.01.2025
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