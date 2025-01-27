https://anlatilaninotesi.com.tr/20250127/karsiliksiz-cekte-yuksek-artis-1093100525.html

Karşılıksız çekte yüksek artış

Karşılıksız çekte yüksek artış

Sputnik Türkiye

Sıkı para politikası uygulanan 2024 yılında protestolu senet ve karşılıksız çeklerde ciddi artış yaşandı. Yılın tümünde protesto edilen toplam senet sayısı... 27.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-27T17:10+0300

2025-01-27T17:10+0300

2025-01-27T17:10+0300

türkiye

çek

merkez bankası

ödeme

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Geçen yıl senet protestoları özellikle ikinci yarıdan itibaren hızlandı.Yılın ilk beş ayında 16 bin-19 bin adet arasında seyreden senet protestoları, ekimde 23 bin adedi geçti.Aralık ayındaki 22 bin 683 rakamı ile birlikte yılın tümünde protesto edilen toplam senet sayısı 242 bin 46 adede ulaştı.NTV'nin haberine göre toplam tutar da yüzde 150 artışla 48 milyar 58 milyon liraya çıktı.Protesto edilen senet sayısında ekonomik ve ticari faaliyet hacmiyle orantılı olarak 81 il içinde başı İstanbul çekti.Onu Konya, Ankara, İzmir ve Antalya izledi. En fazla karşılıksız çek işlemi yapılan iller de sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa oldu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250127/altin-ve-dolarda-gozler-carsambaya-kilitlendi-kritik-seviye-asilir-mi-piyasada-neler-oluyor-2025-1093073807.html

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çek, merkez bankası, ödeme