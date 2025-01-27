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Kadıköy'de oğlunun bıçaklanması sonrası gündemde: İtalyan şef Andrea Minguzzi kimdir?
Kadıköy'de oğlunun bıçaklanması sonrası gündemde: İtalyan şef Andrea Minguzzi kimdir?
Sputnik Türkiye
Andrea Minguzzi’nin 14 yaşındaki oğlu Mattia Ahmet Minguzzi, Kadıköy’de 2 çocuğun bıçaklı saldırısına uğradı. Akciğeri, böbreği ve kalbine isabet eden 5 bıçak... 27.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-27T13:05+0300
2025-01-27T13:05+0300
türkiye
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şef
kadıköy
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andrea minguzzi
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İstanbul’da tanınmış İtalyan şef Andrea Minguzzi’nin 14 yaşındaki oğlu Mattia Ahmet Minguzzi, geçtiğimiz günlerde Kadıköy’de bıçaklı saldırıya uğradı. İddiaya göre, bit pazarında arkadaşlarıyla alışveriş yaparken, Mattia’ya laf atan 2 çocuk tarafından saldırıya uğradı.Saldırganlar, genç çocuğa omuz atarak tartışma başlattı ve ardından “Ben nereden senin kardeşin oluyorum?” diyerek 5 yerinden bıçakladı. Akciğer, böbrek ve kalbine isabet eden bıçak darbeleri, Mattia’nın sağlık durumunu kritik hale getirdi. Şu anda Göztepe Şehir Hastanesi’nde yoğun bakımda tedavi görüyor.Andrea Minguzzi gündemdeMattia’nın durumu Türkiye ve İtalya’da büyük yankı uyandırdı. Olay sonrası, İtalyan şef Andrea Minguzzi hakkında bilgi almak isteyenler, ünlü şefin kariyerini araştırmaya başladı. Andrea Minguzzi, İstanbul’da tanınmış bir İtalyan restoranının baş şefliğini yapıyor.Andrea Minguzzi Kimdir?İtalyan şef Andrea Minguzzi, İstanbul gastronomi dünyasında önemli bir yere sahip. Eşi, çellist Yasemin Akıncılar ile birlikte Beyoğlu’nda yaşamaktadır. Minguzzi, İstanbul’da düzenlenen birçok gastronomi etkinliğine katılarak İtalyan mutfağını tanıtmakta ve şeflik yeteneklerini paylaşıyor.İstanbul’da İtalyan mutfağının öncülerindenAndrea Minguzzi, daha önce Shangri-La Bosphorus İstanbul’da düzenlenen “Shang Brunch Vol.3” etkinliğinde mutfağına özgü taze gitar spagetti, dana carpaccio, stracciatella peynirli kırmızı karides ve tuzlu kabukta levrek gibi yemekler sundu.Ayrıca, 2014 yılında düzenlenen “Good Fellas/İyi Dostlar” adlı buluşmada, Fransız Konsolosluğu’nun baş şefi olarak mutfağını meslektaşlarıyla paylaşmıştır. İstanbul’da Eataly Executive Şefi olarak tanınan Minguzzi, gastronomi dünyasına katkılarıyla öne çıkıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250127/kadikoyde-korkunc-olay-italyan-sefin-oglu-bicaklandi-durumu-kritik-1093076352.html
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Kadıköy'de oğlunun bıçaklanması sonrası gündemde: İtalyan şef Andrea Minguzzi kimdir?

13:05 27.01.2025
© FotoğrafAndrea Minguzzi
Andrea Minguzzi - Sputnik Türkiye, 1920, 27.01.2025
© Fotoğraf
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Andrea Minguzzi’nin 14 yaşındaki oğlu Mattia Ahmet Minguzzi, Kadıköy’de 2 çocuğun bıçaklı saldırısına uğradı. Akciğeri, böbreği ve kalbine isabet eden 5 bıçak darbesiyle ağır yaralanan genç, yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor. Olayın ardından ünlü İtalyan şef Andrea Minguzzi gündemde. Peki, Andrea Minguzzi kimdir?
İstanbul’da tanınmış İtalyan şef Andrea Minguzzi’nin 14 yaşındaki oğlu Mattia Ahmet Minguzzi, geçtiğimiz günlerde Kadıköy’de bıçaklı saldırıya uğradı. İddiaya göre, bit pazarında arkadaşlarıyla alışveriş yaparken, Mattia’ya laf atan 2 çocuk tarafından saldırıya uğradı.
Saldırganlar, genç çocuğa omuz atarak tartışma başlattı ve ardından “Ben nereden senin kardeşin oluyorum?” diyerek 5 yerinden bıçakladı. Akciğer, böbrek ve kalbine isabet eden bıçak darbeleri, Mattia’nın sağlık durumunu kritik hale getirdi. Şu anda Göztepe Şehir Hastanesi’nde yoğun bakımda tedavi görüyor.

Andrea Minguzzi gündemde

Mattia’nın durumu Türkiye ve İtalya’da büyük yankı uyandırdı. Olay sonrası, İtalyan şef Andrea Minguzzi hakkında bilgi almak isteyenler, ünlü şefin kariyerini araştırmaya başladı. Andrea Minguzzi, İstanbul’da tanınmış bir İtalyan restoranının baş şefliğini yapıyor.

Andrea Minguzzi Kimdir?

İtalyan şef Andrea Minguzzi, İstanbul gastronomi dünyasında önemli bir yere sahip. Eşi, çellist Yasemin Akıncılar ile birlikte Beyoğlu’nda yaşamaktadır. Minguzzi, İstanbul’da düzenlenen birçok gastronomi etkinliğine katılarak İtalyan mutfağını tanıtmakta ve şeflik yeteneklerini paylaşıyor.

İstanbul’da İtalyan mutfağının öncülerinden

Andrea Minguzzi, daha önce Shangri-La Bosphorus İstanbul’da düzenlenen “Shang Brunch Vol.3” etkinliğinde mutfağına özgü taze gitar spagetti, dana carpaccio, stracciatella peynirli kırmızı karides ve tuzlu kabukta levrek gibi yemekler sundu.
Ayrıca, 2014 yılında düzenlenen “Good Fellas/İyi Dostlar” adlı buluşmada, Fransız Konsolosluğu’nun baş şefi olarak mutfağını meslektaşlarıyla paylaşmıştır. İstanbul’da Eataly Executive Şefi olarak tanınan Minguzzi, gastronomi dünyasına katkılarıyla öne çıkıyor.
Kadıköy pazar - Sputnik Türkiye, 1920, 27.01.2025
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Kadıköy'de korkunç olay: İtalyan şefin oğlu bıçaklandı, durumu kritik
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