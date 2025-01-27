https://anlatilaninotesi.com.tr/20250127/japonyada-sunucuya-yoneltilen-cinsel-taciz-iddialari-sonrasi-kanalin-baskani-ve-yonetim-kurulu-1093087929.html
Japonya'da sunucuya yöneltilen cinsel saldırı iddiaları sonrası kanalın başkanı ve yönetim kurulu başkanı istifa etti
Japonya'da sunucuya yöneltilen cinsel saldırı iddiaları sonrası kanalın başkanı ve yönetim kurulu başkanı istifa etti
Sputnik Türkiye
Japonya'nın en büyük kanallarından biri olan Fuji TV'nin başkanı ve yönetim kurulu başkanı, kanalda çalışan ünlü sunucuya yönelik cinsel saldırı iddiasının... 27.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-27T14:03+0300
2025-01-27T14:03+0300
2025-01-27T14:03+0300
dünya
japonya
masahiro nakai
koichi minato
fuji tv
shuji kano
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/1b/1093087576_0:312:3000:2000_1920x0_80_0_0_26a099f9c1e4adbcd3034f28de3dadf8.jpg
Fuji TV'nin sunucusu Masahiro Nakai, 2023'te kanalın düzenlediği öne sürülen bir akşam yemeğinde bir kadına cinsel saldırıda bulunmakla suçlanmıştı. Geçen hafta emekli olduğunu duyuran Nakai'nin ardından kanal, bu iddiaları örtbas etmekle suçlanınca bazı şirketler reklamlarını geri çekti. Japonya hükümeti ise yerel basına göre Fuji TV'nin, izleyicilerden ve sponsorlardan güvenini yeniden kazanmasını istedi. Fuji TV'nin CEO'su Koichi Minato ve Yönetim Kurulu Başkanı Shuji Kano, bugün düzenlenen basın toplantısında istifa ettiklerini duyurdu. İki üst düzey yönetici Japonya'nın eğlence sektörünü sarsan skandalın yol açtığı sıkıntı ve endişe için izleyicilerden ve ortaklardan özür diledi.Fuji TV, olayı incelemesi için bağımsız bir komite kurduğunu duyurduCEO Minato daha önce kanalın Nakai'ye yönelik iddiadan, iddia edilen olay gerçekleştikten kısa bir süre sonra haberdar olduğunu kabul etmiş ancak Fuji TV'nin “kadının fiziksel ve ruhsal iyileşmesinin yanı sıra mahremiyetinin korunmasına öncelik verdiği” için o sırada bunu açıklamamayı tercih ettiğini söylemişti. Erkek grubu SMAP'ın eski bir üyesi olan ve Fuji TV'de birçok programın sunuculuğunu üstlenen Nakai, kadına şiddet uyguladığını reddetti. Nakai ayrıca mağdur kadınla arasındaki olayı uzlaşma yoluyla “çözdüğünü” açıkladı. Fuji TV'nin ana şirketinin çoğunluk hissedarı olan yatırım şirketi Rising Sun Management, açık bir mektupla, skandalın “kurumsal yönetiminizdeki ciddi kusurları ortaya çıkardığını” belirtti. Fuji TV o tarihten bu yana skandalı soruşturmak üzere bağımsız bir komite kurdu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241225/gossip-girl-oyuncusu-blake-lively-rol-arkadasina-cinsel-taciz-davasi-acti-baldoniye-verilen-odul-1092004241.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/1b/1093087576_207:0:2874:2000_1920x0_80_0_0_bce774bb16719e6288910ff8b1b268d4.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
japonya, masahiro nakai, koichi minato , fuji tv, shuji kano
japonya, masahiro nakai, koichi minato , fuji tv, shuji kano
Japonya'da sunucuya yöneltilen cinsel saldırı iddiaları sonrası kanalın başkanı ve yönetim kurulu başkanı istifa etti
Japonya'nın en büyük kanallarından biri olan Fuji TV'nin başkanı ve yönetim kurulu başkanı, kanalda çalışan ünlü sunucuya yönelik cinsel saldırı iddiasının ardından bugün istifa etti. Masahiro Nakai, Fuji TV personeli tarafından organize edildiği iddia edilen 2023 akşam yemeğinde bir kadına cinsel saldırıda bulunmakla suçlanmıştı.
Fuji TV'nin sunucusu Masahiro Nakai, 2023'te kanalın düzenlediği öne sürülen bir akşam yemeğinde bir kadına cinsel saldırıda bulunmakla suçlanmıştı. Geçen hafta emekli olduğunu duyuran Nakai'nin ardından kanal, bu iddiaları örtbas etmekle suçlanınca bazı şirketler reklamlarını geri çekti.
Japonya hükümeti ise yerel basına göre Fuji TV'nin, izleyicilerden ve sponsorlardan güvenini yeniden kazanmasını istedi. Fuji TV'nin CEO'su Koichi Minato ve Yönetim Kurulu Başkanı Shuji Kano, bugün düzenlenen basın toplantısında istifa ettiklerini duyurdu. İki üst düzey yönetici Japonya'nın eğlence sektörünü sarsan skandalın yol açtığı sıkıntı ve endişe için izleyicilerden ve ortaklardan özür diledi.
Fuji TV, olayı incelemesi için bağımsız bir komite kurduğunu duyurdu
CEO Minato daha önce kanalın Nakai'ye yönelik iddiadan, iddia edilen olay gerçekleştikten kısa bir süre sonra haberdar olduğunu kabul etmiş ancak Fuji TV'nin “kadının fiziksel ve ruhsal iyileşmesinin yanı sıra mahremiyetinin korunmasına öncelik verdiği” için o sırada bunu açıklamamayı tercih ettiğini söylemişti. Erkek grubu SMAP'ın eski bir üyesi olan ve Fuji TV'de birçok programın sunuculuğunu üstlenen Nakai, kadına şiddet uyguladığını reddetti. Nakai ayrıca mağdur kadınla arasındaki olayı uzlaşma yoluyla “çözdüğünü” açıkladı.
Fuji TV'nin ana şirketinin çoğunluk hissedarı olan yatırım şirketi Rising Sun Management, açık bir mektupla, skandalın “kurumsal yönetiminizdeki ciddi kusurları ortaya çıkardığını” belirtti. Fuji TV o tarihten bu yana skandalı soruşturmak üzere bağımsız bir komite kurdu.