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İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Prof. Dr. Orhan Şen gecikmenin nedenini açıkladı
İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Prof. Dr. Orhan Şen gecikmenin nedenini açıkladı
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“İstanbul’a ne zaman kar yağacak” ve “İstanbul’a neden kar yağmıyor” soruları gündemdeyken, Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, kar yağışını etkileyen... 27.01.2025, Sputnik Türkiye
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Türkiye’nin birçok bölgesi bu kış da karla kaplanırken, İstanbul’da kar yağışı hala bekleniyor. Meteoroloji Danışmanı Orhan Şen, İstanbul’da kar yağışını engelleyen temel faktörleri sıraladı. Şen, “İstanbul'da yeşil alanların azalması, gökdelenlerin artması ve ısı adası etkisi kar yağışını geciktiriyor ve engelliyor” ifadelerini kullandı.Isı adası etkisi kar yağışını engelliyorŞen, şehirleşmenin İstanbul’un kar yağışını önemli ölçüde etkilediğini belirtti:“Isı adası etkisi dediğimiz şey, çevresine göre yeşil alanların azaldığı, binaların yoğun olduğu bir şehir yapısını ifade eder. Bu yapılar ısı biriktirerek kış aylarında karın yere düşmeden erimesine neden oluyor.”Şehirlerde kırsal bölgelere göre daha az kar yağışı görüldüğünü belirten Şen, İstanbul’un, geçmişteki unutulmaz kar yağışlarına rağmen, artık kar tutmayan bir şehir haline geldiğini söyledi.İstanbul’daki gökdelenlerin de kar yağışını engellediğine dikkat çeken Şen, şu ifadeleri kullandı:“Gökdelenler, İstanbul’un havasını temizleyecek olan poyraz rüzgarını kesiyor. Bu durum, yoğunlaşan rüzgarın şehirdeki havayı temizleme ve sıcaklığı dengeleme etkisini azaltıyor.”Bu durumun, sadece kar yağışını değil, aynı zamanda İstanbul’un genel hava kalitesini de olumsuz etkilediği ifade edildi.Yeşil alanların azalması kar yağışını etkiliyorİstanbul’da hızla azalan yeşil alanlar, hava sıcaklığını artırarak kar yağışının engellenmesine yol açıyor. Şen, “Doğal alanlar, şehirlerin soğumasını sağlar. Ancak İstanbul’da yeşil alanların yerini beton ve asfalt alıyor. Bu da sıcaklıkları artırıyor ve kar yağışı olasılığını düşürüyor” dedi.Uzmanlar, İstanbul’un geçmişte yaşadığı yoğun kar yağışlarını hatırlatırken, artık bu manzaraların neden nadir hale geldiğini sorguluyor. Şehirleşme, iklim değişikliği ve çevresel faktörlerin bir araya gelmesi, İstanbul’da kar yağışını bir nostaljiye dönüştürüyor.Kar yağışının azalması i̇klim değişikliğiyle i̇lişkili mi?Uzmanlara göre, İstanbul’da kar yağışındaki azalma, sadece şehirleşmeyle değil, küresel ölçekteki iklim değişikliği ile de ilişkilendiriliyor. Şen, şehir planlamasının bu konuda etkili bir rol oynadığını vurgularken, İstanbul’un havasının ve ikliminin korunması için yeşil alanların artırılması gerektiğini belirtti.
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istanbul'a kar neden yağmıyor, istanbul'a ne zaman kar yağacak, istanbul'da kar yağışı neden azaldı, istanbul kar yağışı 2025, ısı adası etkisi nedir, istanbul'da kar yağışı neden yok, istanbul'da kar ne zaman yağar, istanbul iklim değişikliği etkileri, istanbul hava durumu analiz, istanbul'da kar yağışını engelleyen faktörler, istanbul'da kar yağmaması, istanbul hava sıcaklığı artışı, istanbul'da neden kar yok, istanbul'da kar neden eriyor

İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Prof. Dr. Orhan Şen gecikmenin nedenini açıkladı

12:32 27.01.2025
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Kar yağışı - Sputnik Türkiye, 1920, 27.01.2025
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“İstanbul’a ne zaman kar yağacak” ve “İstanbul’a neden kar yağmıyor” soruları gündemdeyken, Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, kar yağışını etkileyen kritik nedenleri açıkladı. Şen, yeşil alanların azalması ve gökdelenlerin artmasıyla oluşan ısı adası etkisinin İstanbul’da kar yağışını önlediğini vurguladı.
Türkiye’nin birçok bölgesi bu kış da karla kaplanırken, İstanbul’da kar yağışı hala bekleniyor. Meteoroloji Danışmanı Orhan Şen, İstanbul’da kar yağışını engelleyen temel faktörleri sıraladı. Şen, “İstanbul'da yeşil alanların azalması, gökdelenlerin artması ve ısı adası etkisi kar yağışını geciktiriyor ve engelliyor” ifadelerini kullandı.

Isı adası etkisi kar yağışını engelliyor

Şen, şehirleşmenin İstanbul’un kar yağışını önemli ölçüde etkilediğini belirtti:
“Isı adası etkisi dediğimiz şey, çevresine göre yeşil alanların azaldığı, binaların yoğun olduğu bir şehir yapısını ifade eder. Bu yapılar ısı biriktirerek kış aylarında karın yere düşmeden erimesine neden oluyor.”
Şehirlerde kırsal bölgelere göre daha az kar yağışı görüldüğünü belirten Şen, İstanbul’un, geçmişteki unutulmaz kar yağışlarına rağmen, artık kar tutmayan bir şehir haline geldiğini söyledi.
İstanbul’daki gökdelenlerin de kar yağışını engellediğine dikkat çeken Şen, şu ifadeleri kullandı:
“Gökdelenler, İstanbul’un havasını temizleyecek olan poyraz rüzgarını kesiyor. Bu durum, yoğunlaşan rüzgarın şehirdeki havayı temizleme ve sıcaklığı dengeleme etkisini azaltıyor.”
Bu durumun, sadece kar yağışını değil, aynı zamanda İstanbul’un genel hava kalitesini de olumsuz etkilediği ifade edildi.

Yeşil alanların azalması kar yağışını etkiliyor

İstanbul’da hızla azalan yeşil alanlar, hava sıcaklığını artırarak kar yağışının engellenmesine yol açıyor. Şen, “Doğal alanlar, şehirlerin soğumasını sağlar. Ancak İstanbul’da yeşil alanların yerini beton ve asfalt alıyor. Bu da sıcaklıkları artırıyor ve kar yağışı olasılığını düşürüyor” dedi.
Uzmanlar, İstanbul’un geçmişte yaşadığı yoğun kar yağışlarını hatırlatırken, artık bu manzaraların neden nadir hale geldiğini sorguluyor. Şehirleşme, iklim değişikliği ve çevresel faktörlerin bir araya gelmesi, İstanbul’da kar yağışını bir nostaljiye dönüştürüyor.

Kar yağışının azalması i̇klim değişikliğiyle i̇lişkili mi?

Uzmanlara göre, İstanbul’da kar yağışındaki azalma, sadece şehirleşmeyle değil, küresel ölçekteki iklim değişikliği ile de ilişkilendiriliyor. Şen, şehir planlamasının bu konuda etkili bir rol oynadığını vurgularken, İstanbul’un havasının ve ikliminin korunması için yeşil alanların artırılması gerektiğini belirtti.
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