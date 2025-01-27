https://anlatilaninotesi.com.tr/20250127/istanbul-valiliginden-cuma-namazi-karari-kamu-kurumlarina-yazi-gonderildi-1093085638.html

İstanbul Valiliği'nden cuma namazı kararı: Kamu kurumlarına yazı gönderildi

İstanbul Valiliği'nden cuma namazı kararı: Kamu kurumlarına yazı gönderildi

Sputnik Türkiye

İstanbul Valiliği, kamu kurumlarında çalışanların cuma namazına gitmesine izin verilmesine ilişkin farklı uygulamaların ve aksaklıkların giderilmesine yönelik... 27.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-27T12:32+0300

2025-01-27T12:32+0300

2025-01-27T12:32+0300

türkiye

cuma namazı

istanbul

istanbul valiliği

türkiye

personel

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103749/58/1037495802_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_fb1515c5519e1bf555f6f55f0bab5231.jpg

İstanbul Valiliği'nden kamu kurumlarına cuma namazı yazısı gönderildi.'İşlerin aksamamasının sağlanması'Vali Davut Gül'ün imzasıyla gönderilen yazıda, "Başbakanlık Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünün 2016/1 Sayılı Genelgesi ile Anayasa ve ilgili mevzuatla güvence altına alınan dini inanç hürriyetinin bir gereği olarak, cuma namazı saatinin mesai saatlerine denk gelmesi halinde kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlardan isteyenlere mesai kaybına neden olmaksızın izin verildiği ilgili yazımızla bildirilmişti." ifadelerine yer verildi.Buna karşın uygulamada birtakım aksaklıkların olduğu, personel isim ve imzasının alınması, izin saatlerinin hafta içi mesai saatlerine ilave edilmesi gibi farklı uygulamaların görüldüğü belirtilen yazıda, şunlar kaydedildi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250115/cumhurbaskani-erdogan-tbmmdeki-grup-toplantisinda-konusuyor-1092698692.html

türkiye

istanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

cuma namazı, istanbul, istanbul valiliği, türkiye, personel