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İstanbul Hava Sahası'nda gizemli olay: Tanımlanamayan trafik ve cisimler var
İstanbul Hava Sahası'nda gizemli olay: Tanımlanamayan trafik ve cisimler var
Sputnik Türkiye
Sabiha Gökçen Havalimanı’na iniş yapan uçaklar, Trafik Uyarı ve Çarpışma Önleyici Sistem (TCAS) aracılığıyla trafik ikazı aldı. Pilotlar, sistemde... 27.01.2025, Sputnik Türkiye
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İstanbul Hava Sahası'nı kullanan pilotlar uçuş esnasında ikaz sisteminde tanımlanamayan trafik ve cisimler gördüklerini duyurdu.Pilotlar, ikazın dron ya da bir başka uçağın varlığından kaynaklanabileceğini ifade ederken, hava trafik kontrolörleri de benzer ikazların gün boyu birçok uçak tarafından bildirildiğini söyledi. Denizde gemilerden kaynaklanabileceği ihtimali üzerine kıyı emniyeti ekipleri de devreye girerek bölgede arama yaptı. Buna rağmen herhangi bir nesne ya da trafik kaynağı tespit edilemedi.Telsiz konuşmalarına yansıyan diyaloglarda, bir pilot “Son yaklaşmada 300 feetlerde bir trafik ikazı aldık, dron olabilir başka bir uçakta olabilir” derken, kule görevlisi bu ikazın sabahtan beri devam ettiğini ve sorunun çözümü için çalışıldığını belirtti. Başka bir pilot, tanımlanamayan bir trafik izlediklerini ifade ederek “500 feet altımızda alçalan bir trafik görüyoruz, 5 milde bir trafik takip ediyoruz” dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250127/fenerbahcede-mutlu-son-brezilyali-yildiz-futbolcu-talisca-icin-ozel-ucak-gonderildi-1093099740.html
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istanbul, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), istanbul havalimanı, istanbul atatürk havalimanı, istanbul yeni havalimanı, uçak, uçak seferi, uçak seferleri, özel uçak, insansız uçak sistemi, ufo
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İstanbul Hava Sahası'nda gizemli olay: Tanımlanamayan trafik ve cisimler var

17:59 27.01.2025
© AAİstanbul Havalimanı
İstanbul Havalimanı - Sputnik Türkiye, 1920, 27.01.2025
© AA
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Sabiha Gökçen Havalimanı’na iniş yapan uçaklar, Trafik Uyarı ve Çarpışma Önleyici Sistem (TCAS) aracılığıyla trafik ikazı aldı. Pilotlar, sistemde tanımlanamayan bir trafik algılandığını belirterek durumu hava trafik kontrolüne bildirdi. Ancak yapılan deniz, hava ve kara kontrollerinde ikazın kaynağına dair herhangi bir bulguya ulaşılamadı.
İstanbul Hava Sahası'nı kullanan pilotlar uçuş esnasında ikaz sisteminde tanımlanamayan trafik ve cisimler gördüklerini duyurdu.
Pilotlar, ikazın dron ya da bir başka uçağın varlığından kaynaklanabileceğini ifade ederken, hava trafik kontrolörleri de benzer ikazların gün boyu birçok uçak tarafından bildirildiğini söyledi. Denizde gemilerden kaynaklanabileceği ihtimali üzerine kıyı emniyeti ekipleri de devreye girerek bölgede arama yaptı. Buna rağmen herhangi bir nesne ya da trafik kaynağı tespit edilemedi.
Telsiz konuşmalarına yansıyan diyaloglarda, bir pilot “Son yaklaşmada 300 feetlerde bir trafik ikazı aldık, dron olabilir başka bir uçakta olabilir” derken, kule görevlisi bu ikazın sabahtan beri devam ettiğini ve sorunun çözümü için çalışıldığını belirtti. Başka bir pilot, tanımlanamayan bir trafik izlediklerini ifade ederek “500 feet altımızda alçalan bir trafik görüyoruz, 5 milde bir trafik takip ediyoruz” dedi.
Talisca sosyal medya - Sputnik Türkiye, 1920, 27.01.2025
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