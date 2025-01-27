https://anlatilaninotesi.com.tr/20250127/fenerbahcede-mutlu-son-brezilyali-yildiz-futbolcu-talisca-icin-ozel-ucak-gonderildi-1093099740.html

Fenerbahçe'de mutlu son: Brezilyalı yıldız futbolcu Talisca için özel uçak gönderildi

Fenerbahçe'de mutlu son: Brezilyalı yıldız futbolcu Talisca için özel uçak gönderildi

Sputnik Türkiye

Brezilyalı yıldız futbolcu Talisca, Fenerbahçe ile sözleşmeyi imzaladı. Yıldız oyuncu akşam İstanbul'da olacak. 27.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-27T16:49+0300

2025-01-27T16:49+0300

2025-01-27T16:49+0300

spor

suudi arabistan

fenerbahçe

anderson talisca

istanbul

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Fenerbahçe bir süredir görüşmelerini sürdürdüğü Brezilyalı oyuncu Anderson Talisca ile sözleşmeyi imzaladı. Başarılı futbolcu bu akşam İstanbul'a geliyor. Sarı lacivertli takım ünlü oyuncuyu Suudi Arabistan'dan getirmek için özel uçak gönderirken, Talisca'da uçaktan bir fotoğrafını sosyal medyasında yayımladı. 1.5 yıllık sözleşme imzalandıFenerbahçe, ünlü futbolcu Talisca ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Fenerbahçe Kulübü, Anderson Talisca'yı almak için bugün Suudi Arabistan'a özel uçak yolladı. Brezilyalı yıldızı taşıyan uçak bugün saat 21.00’de Atatürk Havalimanı’na inecek. Fenerbahçe'nin yeni transferi Anderson Talisca da uçaktan sevgilisi Carolaine Freitas ile paylaşım yaptı.Suudi Arabistan'a veda ettiAnderson Talisca'nın kız arkadaşı Carolaine Freitas, sosyal medya hesabından Suudi Arabistan’a veda etti. Carolaine Freitas yaptığı paylaşıma, "Her şey için teşekkürler Suudi Arabistan. Ailem burada çok mutluydu. Kalbimizde sonsuza dek yer edecek inanılmaz anlar ve eşsiz deneyimler yaşadık" notunu düştü.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250127/fenerbahce-bombayi-patlatti-anderson-talisca-bugun-istanbula-geliyor-1093071068.html

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