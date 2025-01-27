https://anlatilaninotesi.com.tr/20250127/imamoglu-bu-ismi-aklinizda-tutun-diyerek-acikladi-sira-disi-kisinin-adi-satilmis-buyukcanayakin-1093082598.html
İmamoğlu 'bu ismi aklınızda tutun' diyerek açıkladı
İmamoğlu 'bu ismi aklınızda tutun' diyerek açıkladı
Sputnik Türkiye
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Saraçhane Başkanlık Binası Fuaye Salonu’nda düzenlediği basın toplantısında, son dönemde... 27.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-27T11:30+0300
2025-01-27T11:30+0300
2025-01-27T11:52+0300
politika
ekrem imamoğlu
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ibb
istanbul
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Saraçhane Başkanlık Binası Fuaye Salonu'nda son zamanlarda gündeme gelen "hukuksuzluk" iddiaları, soruşturmaları ve davaları hakkında basın toplantısı düzenledi.Bugün gerçekleştireceği konuşma öncesinde "İlk kez duyacaksınız" diyerek açıklamalarını işaret eden İmamoğlu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Turpun büyüğü heybede” ifadelerine değindi. "Bugün tek bir isme odaklanacağımız için başka isim vermeye gerek yok" diyen İmamoğlu, partisinin ve kendisinin yargılandığı dosyalara ilişkin "öne çıkan" bir bilirkişinin ismini paylaştı.Ekrem İmamoğlu'nun konuşmalarından öne çıkan başlıklar şöyle:* Yarattıkları derin rejim sorunu, sistem sorunu her yetkiyi, izni ve talimatı merkeze devşirme çabası ortaya sorun çıktığında bunu hemen başka başka kurumlara pas etmeye, yetkiyi başkalarına yıkma çabası tam da bugün ülkemizde yaratılmış olan sistemin milletimizi getirdiği acı durumdur. Bir yanda yangın faciasının acılarını yaşarken öyle yandan siyasallaşmış yargı eliyle siyasete şekil verme çabasını da yaşadık. Ümit Özdağ her nedense gözaltına alındı. Gözaltına alınma gerekçesinin dışında bir iddia ile de tutuklandı. Darbeden bu yana iki genel başkan cezaevinde. Bir akıl tutulmasının yaşandığını görüyorum.'Basın toplantımızın adı turbun büyüğü''Satılmış Bey bizi haklı bulamadı''Resmen özel olarak bu bilirkişi bize özel konulara atandı'
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250117/erdogandan-ozele-siz-dahil-hic-kimsenin-kanunlari-cigneme-hakki-yoktur-hukuk-isleyecek-siz-de-saygi-1092789054.html
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ekrem imamoğlu, chp, ibb, istanbul, recep tayyip erdoğan
ekrem imamoğlu, chp, ibb, istanbul, recep tayyip erdoğan
İmamoğlu 'bu ismi aklınızda tutun' diyerek açıkladı
11:30 27.01.2025 (güncellendi: 11:52 27.01.2025)
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Saraçhane Başkanlık Binası Fuaye Salonu’nda düzenlediği basın toplantısında, son dönemde kendisine ve partisine açılan soruşturmalar ve devam eden davalar hakkında kapsamlı değerlendirmelerde bulunuyor.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Saraçhane Başkanlık Binası Fuaye Salonu'nda son zamanlarda gündeme gelen "hukuksuzluk" iddiaları, soruşturmaları ve davaları hakkında basın toplantısı düzenledi.
Bugün gerçekleştireceği konuşma öncesinde "İlk kez duyacaksınız" diyerek açıklamalarını işaret eden İmamoğlu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Turpun büyüğü heybede” ifadelerine değindi. "Bugün tek bir isme odaklanacağımız için başka isim vermeye gerek yok" diyen İmamoğlu, partisinin ve kendisinin yargılandığı dosyalara ilişkin "öne çıkan" bir bilirkişinin ismini paylaştı.
Ekrem İmamoğlu'nun konuşmalarından öne çıkan başlıklar şöyle:
* Yarattıkları derin rejim sorunu, sistem sorunu her yetkiyi, izni ve talimatı merkeze devşirme çabası ortaya sorun çıktığında bunu hemen başka başka kurumlara pas etmeye, yetkiyi başkalarına yıkma çabası tam da bugün ülkemizde yaratılmış olan sistemin milletimizi getirdiği acı durumdur. Bir yanda yangın faciasının acılarını yaşarken öyle yandan siyasallaşmış yargı eliyle siyasete şekil verme çabasını da yaşadık. Ümit Özdağ her nedense gözaltına alındı. Gözaltına alınma gerekçesinin dışında bir iddia ile de tutuklandı. Darbeden bu yana iki genel başkan cezaevinde. Bir akıl tutulmasının yaşandığını görüyorum.
'Basın toplantımızın adı turbun büyüğü'
Erdoğan diyor. 'Turbun büyüğü heybede' diyor. Dosya gizli deyip avukatlara dahi bilgi verilmiyor ama cumhurbaşkanı her detaya vakıf. Neredeyse sabahından akşamına bu işin içinde olan insanlarla irtibat kuracak kadar bu işlerin içinde mi diye düşünmeden insan edemiyor. Sayın Adalet Bakanı, yargı bağımsız öyle mi? Basın toplantımızın adı turbun büyüğü.
'Satılmış Bey bizi haklı bulamadı'
Yargılandığım bir dosya var. Danıştay karar verdi, buna rağmen bana dava açıldı. Danıştay'ın beş yüksek yargıcının benimle ilgili görüşünü yeterli bulmayan mahkeme konuyu bilirkişiye emanet etti. bilirkişi raporunu sundu, bu sıradışı bilirkişi Danıştay'ın beş yüksek yargıcının kararını yeterli bulmadı. bu ihalede sorumluluğum olduğunu iddia etti. Bu ifadeler iddianameye de girdi. İç denetçi raporlar hazırlamış, bana sunmuş ve ben de gereğini yapmamışım. yalnız ortada böyle bir rapor yok. olmayan bir rapor bana sunulamayacağı için de sorumluluk ihmali yapmam söz konusu değil. peki olmayan rapor savcı iddianamesine nasıl girdi? Bunu önce bir mülkiye müfettişi yazdı. bugün tek bir isme odaklanacağımız için başka isim vermeye gerek yok. O da meşhur bir mülkiye müfettişi, her yerden çıkan... Avukatlarımız böyle bir rapor olmadığını mahkemede kanıtladı ve buna rağmen mahkeme kabul etti. Bu sıradışı kişinin adı Satılmış Büyükcanayakın. Bu ismi aklınızda tutun. akılda kalıcı bir yanı var zaten.
'Resmen özel olarak bu bilirkişi bize özel konulara atandı'
Bize karşı Satılmış Bey'in bariz artniyetli var. 2 Şubat 2024 İETT hakkında yürütülen soruşturmaya yine Satılmış Bey atandı. İETT avukatları itiraz etti. Savcı yanıt vermeden tam 6 ay bekledi. Beklendiği ve istendiği gibi Satılmış Bey İETT aleyhine rapor hazırladı. Savcı başka bilirkişi kabul etmeyince bilimsel uzman görüşü talep edildi. Satılmış Bey'in raporunun hukuki uygun olmadına dair rapor gönderildi. Bitmedi, varan üç var. Resmen özel olarak bu bilirkişi bize özel konulara atandı. Asfalt firmamızla ilgili soruşturmaya da yine Satılmış Bey tercih edildi.