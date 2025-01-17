https://anlatilaninotesi.com.tr/20250117/erdogandan-ozele-siz-dahil-hic-kimsenin-kanunlari-cigneme-hakki-yoktur-hukuk-isleyecek-siz-de-saygi-1092789054.html

Erdoğan'dan ihale yolsuzluğu tepkisi: 'Hukuk işleyecek, siz de saygı göstereceksiniz'

Erdoğan'dan ihale yolsuzluğu tepkisi: 'Hukuk işleyecek, siz de saygı göstereceksiniz'

Sputnik Türkiye

Erdoğan, "Sayın Özel ve şürekâsına söylüyorum, siz dahil hiç kimsenin hiç kimsenin kanunları çiğneme hakkı yoktur. Hukuk işleyecek." dedi. 17.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-17T15:04+0300

2025-01-17T15:04+0300

2025-01-17T15:24+0300

politika

recep tayyip erdoğan

cumhurbaşkanı

ak parti

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Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP'ye yönelik eleştirilerde bulundu ve "Sayın Özel ve şürekâsına söylüyorum, siz dahil hiç kimsenin hiç kimsenin kanunları çiğneme hakkı yoktur. Hukuk işleyecek." dedi.Erdoğan'dan ihale yolsuzluğu tepkisi: 'Hukuk işleyecek'Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Konya 8. Olağan İl Kongresi’nde konuştu.'Suriyeli muhacirlere her türlü hakareti ettiler'Erdoğan'ın konuşmasında Suriyelilere de değindi:'Enflasyon, hayat pahalılığı dediğimiz illetin anasıdır'Erdoğan ekonomiye dair de mesajlar verdi:

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