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Erdoğan'dan ihale yolsuzluğu tepkisi: 'Hukuk işleyecek, siz de saygı göstereceksiniz'
Erdoğan'dan ihale yolsuzluğu tepkisi: 'Hukuk işleyecek, siz de saygı göstereceksiniz'
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Erdoğan, "Sayın Özel ve şürekâsına söylüyorum, siz dahil hiç kimsenin hiç kimsenin kanunları çiğneme hakkı yoktur. Hukuk işleyecek." dedi. 17.01.2025, Sputnik Türkiye
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Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP'ye yönelik eleştirilerde bulundu ve "Sayın Özel ve şürekâsına söylüyorum, siz dahil hiç kimsenin hiç kimsenin kanunları çiğneme hakkı yoktur. Hukuk işleyecek." dedi.Erdoğan'dan ihale yolsuzluğu tepkisi: 'Hukuk işleyecek'Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Konya 8. Olağan İl Kongresi’nde konuştu.'Suriyeli muhacirlere her türlü hakareti ettiler'Erdoğan'ın konuşmasında Suriyelilere de değindi:'Enflasyon, hayat pahalılığı dediğimiz illetin anasıdır'Erdoğan ekonomiye dair de mesajlar verdi:
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Erdoğan'dan ihale yolsuzluğu tepkisi: 'Hukuk işleyecek, siz de saygı göstereceksiniz'

15:04 17.01.2025 (güncellendi: 15:24 17.01.2025)
© AA / Utku UçrakCumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Recep Kara Spor Salonu'nda düzenlenen Ordu 8. Olağan Kongresi'nde konuştu
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Recep Kara Spor Salonu'nda düzenlenen Ordu 8. Olağan Kongresi'nde konuştu - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2025
© AA / Utku Uçrak
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Erdoğan, "Sayın Özel ve şürekâsına söylüyorum, siz dahil hiç kimsenin hiç kimsenin kanunları çiğneme hakkı yoktur. Hukuk işleyecek." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP'ye yönelik eleştirilerde bulundu ve "Sayın Özel ve şürekâsına söylüyorum, siz dahil hiç kimsenin hiç kimsenin kanunları çiğneme hakkı yoktur. Hukuk işleyecek." dedi.

Erdoğan'dan ihale yolsuzluğu tepkisi: 'Hukuk işleyecek'

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Konya 8. Olağan İl Kongresi’nde konuştu.
AK Parti kongrelerimiz coşkuyla sürüyor. Yeni vizyonla önümüzdeki döneme hazırlanacağız. Bunları en büyük vizyonları kırmızı kart göstermek ve en büyük taahhütleri rakı fiyatlarını ucuzlatmak olanlara anlatabilmek mümkün değildir. Kırmızı kart oyunuyla kendi akıllarınca halkın seviyesine indirdiklerini sananlara, halkın seviyesine inilmez çıkılır diyorum.
Partilerindeki rezillikleri düzeltmeye çalışmak varken vazifesini yapan kamu görevlisine saldırmak suçluluk alametidir. Sayın Özel ve şürekâsına söylüyorum, siz dahil hiç kimsenin hiç kimsenin kanunları çiğneme hakkı yoktur. Hukuk işleyecek. Siz de buna saygı göstereceksiniz.
Siyasi hesaplaşma peşindeyseniz muhatabınız yargı mensupları değil siyasetçilerdir.
Savcıları tehdit ederek, yargıya parmak sallayarak, mahkemelerin görevini yapmasını engelleyerek, yargıyı baskı altına alarak hiçbir netice elde edemezsiniz
Sayın Özel, başka yerlerde harami arayacağına yanında yöresindeki şahıslara baksın. Onlar da biliyor ki turpların büyükleri heybede, telaşlanmalarının sebebi bu hakikattir. Birkaç yıla kadar bunların milletin yüzüne bakacak halleri kalmayacak. CHP milletin değerlerine ve ülkenin kazanımlarına düşmanlıktan bir türlü kurtulamıyor. Kongre ve adaylık hesabı yapmaktan, bölgedeki ve ülkedeki gelişmeleri takip edemiyorlar. Esenyurt'ta Beşiktaş'ta haller ortada.

'Suriyeli muhacirlere her türlü hakareti ettiler'

Erdoğan'ın konuşmasında Suriyelilere de değindi:
Suriyeli muhacirlere her türlü hakareti ettiler. 14-28 Mayıs seçimlerinde nefret siyasetinin dibini buldular. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları başladığında katliamın sorumlusu olarak İsrail'i değil Hamas'ı suçladılar. Parti içi iktidar kavgasına kendilerini öylesine kaptırdılar ki dünyada ne olup bittiğini görecek gözleri yok. Milletin dertlerine, sıkıntılarına, beklentilerine kafa yormak yerine laf kalabalığıyla günlerini gün ediyorlar. Çünlü bunlar çalışmayı sevmiyor.

'Enflasyon, hayat pahalılığı dediğimiz illetin anasıdır'

Erdoğan ekonomiye dair de mesajlar verdi:
Enflasyon, hayat pahalılığı dediğimiz illetin anasıdır. Enflasyonu düşürmeyi fiyatlarındaki dengesiz artışların önüne geçmeyi hedefliyoruz. Yılın ikinci yarısından itibaren enflasyonda düşüşün somut etkilerini görmeye başlayacağız. Enflasyon düştükçe bundan sonra yapacağımız ücret artışları daha etkili hale gelecektir. Çoğu gitti azı kaldı. Milletimizin bize güvenmesini ve biraz daha sabırlı olmasını istiyoruz.
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