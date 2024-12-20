https://anlatilaninotesi.com.tr/20241220/ikbal-uzuner-ve-aysenur-halili-vahsice-olduren-semih-celikin-ailesinden-soyadi-basvurusu-1091783717.html

İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil'i vahşice öldüren Semih Çelik'in ailesinden 'soyadı' başvurusu

İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil'i vahşice öldüren Semih Çelik'in ailesinden 'soyadı' başvurusu

Sputnik Türkiye

Çifte cinayetin ardından Semih Çelik’in ailesi, “Çelik” soyadını taşımak istemediklerini belirterek mahkemeye başvurdu. Aile, halkın tepkisi ve can güvenliği... 20.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-20T10:27+0300

2024-12-20T10:27+0300

2024-12-20T10:28+0300

türkiye

semih çelik

soyadı

ikbal uzuner

ayşenur halil

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19 yaşındaki İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil’i vahşice öldüren Semih Çelik’in ailesi, dikkat çeken bir hukuki adım attı. Semih Çelik ile aynı soyadı taşımak istemeyen baba Adem Çelik ve ablası S. Çelik, Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvurarak soyadlarının değiştirilmesini talep etti. Aile, dilekçelerinde halktan gelen yoğun tepki ve can güvenliği endişesiyle bu adımı attıklarını belirtti.Mahkemeye sunulan dilekçede, Semih Çelik’in işlediği çifte cinayetin ardından “Çelik” soyadının ciddi bir sorun haline geldiği vurgulandı. Hürriyet'te yer alan habere göre aile, “Soyadımız, halk arasında büyük bir tepkiye yol açtı ve can güvenliğimizi tehlikeye sokar bir hale geldi” ifadelerini kullandı. Baba ve abla, toplumsal tehditlerle karşılaşmamak ve normal bir hayat sürdürebilmek için soyadlarını değiştirmek istediklerini belirtti.Ne olmuştu?Eyüpsultan ve Fatih'te 4 Ekim'de 19 yaşındaki Semih Çelik, kendisiyle aynı yaştaki Ayşenur Halil ile İkbal Uzuner'i öldürdükten sonra Edirnekapı'daki surlardan atlayarak intihar etmişti. Sosyal medyada çıkan ve ölen kişilerin Florya'da ayin ve ritüele katıldığı yönündeki iddiaları da dikkate alan ekiplerin çalışmasında, bu kişilerin herhangi bir ayin veya ritüele katıldığına dair bir ize rastlanmamıştı.

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semih çelik, soyadı, ikbal uzuner, ayşenur halil