https://anlatilaninotesi.com.tr/20250127/ibb-baskani-imamoglu-cuma-gunu-savciliga-ifadeye-verecek-1093098295.html
İBB Başkanı İmamoğlu, cuma günü savcılığa ifadeye verecek
İBB Başkanı İmamoğlu, cuma günü savcılığa ifadeye verecek
Sputnik Türkiye
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik sözleriyle ilgili açılan soruşturma kapsamında cuma günü ifade vermeye... 27.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-27T16:15+0300
2025-01-27T16:15+0300
2025-01-27T16:15+0300
türkiye
ekrem imamoğlu
akın gürlek
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
istanbul cumhuriyet başsavcılığı
istanbul adliyesi
istanbul
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik sözleriyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında ifade vermek için cuma günü adliyeye gidecek. Tehdit ve hedef gösterme suçlarından soruşturma başlatıldıİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında bugün (20/01/2025) katıldığı bir programda İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Sayın Akın Gürlek ve ailesini tehdit niteliğindeki sözleri nedeniyle tehdit ve terörle mücadelede görev alan kişileri hedef göstermek suçlarından resen soruşturma başlatılmıştır” denildi.İmamoğlu, "Tehdit" ve "Terörle mücadelede görev alan kişileri hedef göstermek" suçlamalarıyla hakkında başlatılan soruşturma kapsamında ifade vermek üzere Cuma günü saat 09.00'da İstanbul Adliyesi'ne gidecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250127/ibb-baskani-imamoglu-hakkinda-basin-toplantisindaki-konusmasi-nedeniyle-sorusturma-1093083466.html
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ekrem imamoğlu, akın gürlek, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), istanbul cumhuriyet başsavcılığı, istanbul adliyesi, istanbul
ekrem imamoğlu, akın gürlek, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), istanbul cumhuriyet başsavcılığı, istanbul adliyesi, istanbul
İBB Başkanı İmamoğlu, cuma günü savcılığa ifadeye verecek
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik sözleriyle ilgili açılan soruşturma kapsamında cuma günü ifade vermeye gidecek.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik sözleriyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında ifade vermek için cuma günü adliyeye gidecek.
Tehdit ve hedef gösterme suçlarından soruşturma başlatıldı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında bugün (20/01/2025) katıldığı bir programda İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Sayın Akın Gürlek ve ailesini tehdit niteliğindeki sözleri nedeniyle tehdit ve terörle mücadelede görev alan kişileri hedef göstermek suçlarından resen soruşturma başlatılmıştır” denildi.
İmamoğlu, "Tehdit" ve "Terörle mücadelede görev alan kişileri hedef göstermek" suçlamalarıyla hakkında başlatılan soruşturma kapsamında ifade vermek üzere Cuma günü saat 09.00'da İstanbul Adliyesi'ne gidecek.