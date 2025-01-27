https://anlatilaninotesi.com.tr/20250127/ibb-baskani-imamoglu-cuma-gunu-savciliga-ifadeye-verecek-1093098295.html

İBB Başkanı İmamoğlu, cuma günü savcılığa ifadeye verecek

İBB Başkanı İmamoğlu, cuma günü savcılığa ifadeye verecek

Sputnik Türkiye

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik sözleriyle ilgili açılan soruşturma kapsamında cuma günü ifade vermeye... 27.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-27T16:15+0300

2025-01-27T16:15+0300

2025-01-27T16:15+0300

türkiye

ekrem imamoğlu

akın gürlek

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

istanbul cumhuriyet başsavcılığı

istanbul adliyesi

istanbul

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik sözleriyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında ifade vermek için cuma günü adliyeye gidecek. Tehdit ve hedef gösterme suçlarından soruşturma başlatıldıİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında bugün (20/01/2025) katıldığı bir programda İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Sayın Akın Gürlek ve ailesini tehdit niteliğindeki sözleri nedeniyle tehdit ve terörle mücadelede görev alan kişileri hedef göstermek suçlarından resen soruşturma başlatılmıştır” denildi.İmamoğlu, "Tehdit" ve "Terörle mücadelede görev alan kişileri hedef göstermek" suçlamalarıyla hakkında başlatılan soruşturma kapsamında ifade vermek üzere Cuma günü saat 09.00'da İstanbul Adliyesi'ne gidecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250127/ibb-baskani-imamoglu-hakkinda-basin-toplantisindaki-konusmasi-nedeniyle-sorusturma-1093083466.html

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ekrem imamoğlu, akın gürlek, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), istanbul cumhuriyet başsavcılığı, istanbul adliyesi, istanbul