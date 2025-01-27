https://anlatilaninotesi.com.tr/20250127/gulben-ergen-sosyal-medya-hesabindan-duyurdu-ifadeye-cagrildim-1093078901.html

Gülben Ergen sosyal medya hesabından duyurdu: 'İfadeye çağrıldım'

Gülben Ergen sosyal medya hesabından duyurdu: 'İfadeye çağrıldım'

Sputnik Türkiye

Sanatçı Gülben Ergen, Tekirdağ’da istismar ve darp sonucu hayatını kaybeden Sıla bebek hakkında yaptığı sosyal medya paylaşımı nedeniyle şikâyet edildi. Ergen... 27.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-27T10:05+0300

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türkiye

gülben ergen

ifade

savcılık

sıla bebek

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Sanatçı Gülben Ergen, Tekirdağ'da iki yaşındaki Sıla bebek'in istismar ve darp sonucu hayatını kaybetmesiyle ilgili yaptığı bir sosyal medya paylaşımı nedeniyle şikâyet edildi. Ergen, savcılık tarafından ifade vermeye çağrıldığını açıkladı.Sosyal medya paylaşımı nedeniyle şikâyet edildiGülben Ergen, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşımda, şikâyet aldığını şu sözlerle duyurdu: "Savcılıktan evime, attığım bir tweet sebebiyle ifade vermeye gitmem için belge gelmiş. Konu ne bilin bakalım? 2 yaşında istismardan hastanede can veren Sıla bebek. Hakkımda şikâyet varmış."Ergen, paylaşımında duyduğu üzüntüyü şu cümlelerle ifade etti: "Keşke ömrümden ömür verebilseydim 2 yaşındaki minik meleğe… Gideceğim elbette savcılığa" ifadelerini kullandı.

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gülben ergen, ifade, savcılık, sıla bebek