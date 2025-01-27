https://anlatilaninotesi.com.tr/20250127/gulben-ergen-sosyal-medya-hesabindan-duyurdu-ifadeye-cagrildim-1093078901.html
Gülben Ergen sosyal medya hesabından duyurdu: 'İfadeye çağrıldım'
Gülben Ergen sosyal medya hesabından duyurdu: 'İfadeye çağrıldım'
Sputnik Türkiye
Sanatçı Gülben Ergen, Tekirdağ’da istismar ve darp sonucu hayatını kaybeden Sıla bebek hakkında yaptığı sosyal medya paylaşımı nedeniyle şikâyet edildi. Ergen... 27.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-27T10:05+0300
2025-01-27T10:05+0300
2025-01-27T10:05+0300
türkiye
gülben ergen
ifade
savcılık
sıla bebek
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Sanatçı Gülben Ergen, Tekirdağ'da iki yaşındaki Sıla bebek'in istismar ve darp sonucu hayatını kaybetmesiyle ilgili yaptığı bir sosyal medya paylaşımı nedeniyle şikâyet edildi. Ergen, savcılık tarafından ifade vermeye çağrıldığını açıkladı.Sosyal medya paylaşımı nedeniyle şikâyet edildiGülben Ergen, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşımda, şikâyet aldığını şu sözlerle duyurdu: "Savcılıktan evime, attığım bir tweet sebebiyle ifade vermeye gitmem için belge gelmiş. Konu ne bilin bakalım? 2 yaşında istismardan hastanede can veren Sıla bebek. Hakkımda şikâyet varmış."Ergen, paylaşımında duyduğu üzüntüyü şu cümlelerle ifade etti: "Keşke ömrümden ömür verebilseydim 2 yaşındaki minik meleğe… Gideceğim elbette savcılığa" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250127/kadikoyde-korkunc-olay-italyan-sefin-oglu-bicaklandi-durumu-kritik-1093076352.html
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gülben ergen, ifade, savcılık, sıla bebek
gülben ergen, ifade, savcılık, sıla bebek
Gülben Ergen sosyal medya hesabından duyurdu: 'İfadeye çağrıldım'
Sanatçı Gülben Ergen, Tekirdağ’da istismar ve darp sonucu hayatını kaybeden Sıla bebek hakkında yaptığı sosyal medya paylaşımı nedeniyle şikâyet edildi. Ergen sosyal medya hesabından, savcılığa ifade vermeye çağrıldığını duyurdu.
Sanatçı Gülben Ergen, Tekirdağ'da iki yaşındaki Sıla bebek'in istismar ve darp sonucu hayatını kaybetmesiyle ilgili yaptığı bir sosyal medya paylaşımı nedeniyle şikâyet edildi. Ergen, savcılık tarafından ifade vermeye çağrıldığını açıkladı.
Sosyal medya paylaşımı nedeniyle şikâyet edildi
Gülben Ergen, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşımda, şikâyet aldığını şu sözlerle duyurdu: "Savcılıktan evime, attığım bir tweet sebebiyle ifade vermeye gitmem için belge gelmiş. Konu ne bilin bakalım? 2 yaşında istismardan hastanede can veren Sıla bebek. Hakkımda şikâyet varmış."
Ergen, paylaşımında duyduğu üzüntüyü şu cümlelerle ifade etti: "Keşke ömrümden ömür verebilseydim 2 yaşındaki minik meleğe… Gideceğim elbette savcılığa" ifadelerini kullandı.