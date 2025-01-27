AK Partili Şamil Tayyar: Turizm Bakanı artık AK Parti için taşınması ağır bir yüktür

"Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, katıldığı TV yayınında telaşla tüm tuşlara basarak, turizm belgeli tesiste denetim yetkisi bakanlığında olduğu halde, bırakın Bolu Belediyesini, kendi dışında ilgili tüm kamu birimlerini suçladı neredeyse. Haliyle AK Parti iktidarında pek alışık olmadığımız bir süreç başladı. Bolu İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli, valilik emrindeki bir bürokrat olarak, Bakan Ersoy’u yalanladı. 2015’deki İl Özel İdaresi raporunun sadece adres değişikliğiyle ilgili olduğunu belirtip ekledi, 'Denetim yetkisi Turizm Bakanlığında' tecrübeyle sabittir, bu bürokrat valinin bilgisi olmadan, vali de İçişleri Bakanı'nın olurunu almadan bu açıklamayı yapmaz, yapamaz."