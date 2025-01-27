AK Partili Şamil Tayyar: Turizm Bakanı artık AK Parti için taşınması ağır bir yüktür
© AA / ArşivŞamil Tayyar
© AA / Arşiv
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Şamil Tayyar, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de yaşanan yangın faciası üzerinden eleştirdi. Sosyal medyadan paylaşımda bulunan Tayyar, "Turizm Bakanı artık AK Parti için taşınması ağır bir yüktür" diye yazdı.
Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de 78 kişinin hayatını kaybettiği yangın ile ilgili gelişmeler devam ederken, sorumlulara ilişkin tartışmalar sürüyor.
Tayyar: Turizm Bakanı kendi dışında herkesi suçladı
AK Partili Şamil Tayyar X (Twitter) hesabı üzerinden Bakan Ersoy'un kendisi dışında herkesi suçladığını belirtti.
Tayyar şu ifadeleri kullandı:
"Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, katıldığı TV yayınında telaşla tüm tuşlara basarak, turizm belgeli tesiste denetim yetkisi bakanlığında olduğu halde, bırakın Bolu Belediyesini, kendi dışında ilgili tüm kamu birimlerini suçladı neredeyse. Haliyle AK Parti iktidarında pek alışık olmadığımız bir süreç başladı. Bolu İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli, valilik emrindeki bir bürokrat olarak, Bakan Ersoy’u yalanladı. 2015’deki İl Özel İdaresi raporunun sadece adres değişikliğiyle ilgili olduğunu belirtip ekledi, 'Denetim yetkisi Turizm Bakanlığında' tecrübeyle sabittir, bu bürokrat valinin bilgisi olmadan, vali de İçişleri Bakanı'nın olurunu almadan bu açıklamayı yapmaz, yapamaz."
'Turizm Bakanı artık AK Parti için taşınması ağır bir yüktür'
Bir yalanlama da otel sahibi Halit Ergül’den geldi. 'Turizm Bakanlığı 15 Aralık 2024’de oteli denetledi, kapılarla ilgili eksiklik buldular ama yangın önlemleriyle ilgili eksiklik bulmadılar.' Turizm Bakanı, her bürokratının işlemini bilmeyebilir ama iğneyi başkasına batırmadan çuvaldızı kendine batırsaydı, masumiyetine inanırdım. Maalesef, canlarımızı kaybettiğimiz elim hadisede hakikate ulaşmak yerine karartmayı tercih etti. Sözü uzatmadan söyleyelim, Turizm Bakanı artık AK Parti için taşınması ağır bir yüktür."
Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, katıldığı TV yayınında telaşla tüm tuşlara basarak, turizm belgeli tesiste denetim yetkisi bakanlığında olduğu halde, bırakın Bolu Belediyesini, kendi dışında ilgili tüm kamu birimlerini suçladı neredeyse.— Şamil Tayyar (@samiltayyar27) January 26, 2025
Haliyle AK Parti iktidarında pek alışık…