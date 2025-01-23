https://anlatilaninotesi.com.tr/20250123/arac-kiralama-adi-altinda-290-milyon-liradan-fazla-vurgun-yapan-cete-cokertildi-1092987450.html

Araç kiralama adı altında 290 milyon liradan fazla vurgun yapan çete çökertildi

Araç kiralama adı altında 290 milyon liradan fazla vurgun yapan çete çökertildi

Sputnik Türkiye

Araç kiralama dolandırıcılığı operasyonunda 83 kişi tutuklandı. Şüphelilerin banka hesaplarında 290 milyon liradan fazla hareketlilik tespit edildi. 23.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-23T17:49+0300

2025-01-23T17:49+0300

2025-01-23T17:49+0300

türkiye

erzurum

araç kiralama

dolandırıcılık

nitelikli dolandırıcılık

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Araç kiralama sitelerini birebir kopyalayarak araç kiralama, kasko, sigorta bedeli ve kapora adı altında dolandırıcılık yapan çeteye operasyon düzenlendi. 83 kişi tutuklanırken, şüphelilerin banka hesaplarında 290 milyon 506 bin 967 lira para hareketi tespit edildi.Şüphelileri üç ay takip ettilerErzurum merkezli 26 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunun detayları ortaya çıktı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubeleri ekipleri, yasal araç kiralama web sitelerinin sahte benzerleri oluşturularak araç kiralama, kasko, sigorta bedeli ve kaparo adı altında dolandırıcılık yapıldığı bilgisi üzerine şüphelileri 3 ay fiziki ve teknik takibe aldı.Banka hesapları didik didik incelendiŞüphelilerin banka hesaplarında 290 milyon 506 bin 967 lira hareketlilik belirleyen ekipler, Erzurum merkezli İstanbul, İzmir, Aydın, Ankara, Gaziantep, Mersin, Adana, Diyarbakır, Afyonkarahisar, Van, Manisa, Şanlıurfa, Batman, Antalya, Malatya, Tokat, Bartın, Yalova, Kocaeli, Tekirdağ, Uşak, Kars, Iğdır, Sinop ve Hatay'da eş zamanlı operasyon düzenledi.Dijital materyaller, 5 ruhsatsız tabanca ile çok sayıda tabanca fişeği, başkalarına ait banka ve kredi kartı ile kullanıma hazır sim kartların ele geçirildiği operasyonda, 96 şüpheli gözaltına alındı.Erzurum'a getirilen ve emniyetteki işlemlerinin ardından güvenlik önlemleri altında adliyeye çıkarılan 96 zanlıdan 83'ü tutuklandı, 13'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.​​​​​​​

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250120/bankaciyiz-yalaniyla-5-milyonluk-vurgun-1092861514.html

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erzurum, araç kiralama, dolandırıcılık, nitelikli dolandırıcılık