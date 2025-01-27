https://anlatilaninotesi.com.tr/20250127/elektrik-faturalarinda-yeni-donem-5-gun-sonra-ikiye-katlanabilir-1093077698.html

Elektrik faturalarında yeni dönem: 5 gün sonra ikiye katlanabilir

Elektrik faturalarında yeni dönem: 5 gün sonra ikiye katlanabilir

Sputnik Türkiye

Yüksek elektrik tüketen aboneler için yeni bir tarife düzenlemesi 1 Şubat itibarıyla hayata geçiyor. Aylık 417 kWh üzeri tüketim yapan aboneler, gerçek maliyet... 27.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-27T09:46+0300

2025-01-27T09:46+0300

2025-01-27T09:46+0300

ekonomi

elektrik

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1 Şubat 2025 itibarıyla elektrik faturalarında önemli bir düzenleme yürürlüğe giriyor. Aylık elektrik tüketimi 417 kWh’ı aşan aboneler, elektrik hizmetini gerçek maliyetler üzerinden alacak. Bu düzenleme, yalnızca toplam abonelerin yüzde 3’ünü, yani yaklaşık 1.2 milyon haneyi etkileyecek. Geriye kalan yüzde 97’lik kesimin faturalarında herhangi bir değişiklik olmayacak.Hangi aboneler etkilenecek?Yeni tarife, yalnızca yüksek elektrik tüketimi yapan aboneleri hedef alıyor. Aylık 1.050 TL’nin üzerinde elektrik faturası ödeyen meskenler ve 5.000 TL’nin üzerinde fatura ödeyen ticarethaneler, yeni düzenlemeden etkilenecek. Örneğin, şu an 1.050 TL ödeyen bir hanenin faturası, 2.000 TL’ye kadar çıkabilecek.Düşük tüketim yapanlar nasıl etkilenecek?Ortalama bir evin elektrik tüketimi, aylık 414 TL civarında olduğu için, büyük çoğunluk bu düzenlemeden etkilenmeyecek. Enerji tüketimi yüksek olan cihazlar kullananlar, özellikle klima gibi cihazların yoğun çalıştığı yaz aylarında daha fazla maliyetle karşılaşabilir.Hazine desteği kaldırılıyorDüzenlemenin bir diğer önemli detayı ise Hazine’den sağlanan 50 milyar TL’lik desteğin kaldırılması. Artık yüksek tüketim yapan aboneler, devlet desteği olmadan gerçek maliyetler üzerinden elektrik faturası ödeyecek.Serbest tüketici avantajı1.000 TL ve üzeri elektrik faturası ödeyen meskenler, elektrik şirketleriyle serbest tüketici anlaşması yaparak daha uygun tarifelere geçiş yapabilecek. Bu şekilde, yüksek tüketim yapan aboneler, faturalarını bir nebze düşürme şansı yakalayabilir.Kimler yeni düzenlemeden muaf?Bazı özel aboneler, yeni tarifeden muaf tutulacak. Camiler, cemevleri, AFAD barınma merkezleri gibi kamuya hizmet eden kurumlar, mevcut tarifeleri üzerinden fatura ödemeye devam edecek.Faturalar ne zaman yükselecek?Yeni düzenleme 1 Şubat itibarıyla resmen uygulanacak. Yüksek tüketim yapan aboneler, bu tarihten itibaren daha yüksek elektrik faturalarıyla karşılaşacak.Enerji tasarrufu, bu düzenlemeyle birlikte daha da önem kazanıyor. Yüksek elektrik tüketen haneler, daha düşük maliyetli tarifelerden yararlanmak için tüketimlerini azaltma yollarını arayabilir.

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