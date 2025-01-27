https://anlatilaninotesi.com.tr/20250127/dunyanin-en-zengin-sanatcisi-degisti-kanye-west-milyarder-unvanini-geri-kazandi-1093084633.html
Dünyanın en zengin sanatçısı değişti: Kanye West 'milyarder' unvanını geri kazandı
Dünyanın en zengin sanatçısı değişti: Kanye West 'milyarder' unvanını geri kazandı
Sputnik Türkiye
Dünya çapında tartışmalı bir figür olan Kanye West, 2025 yılı itibarıyla servetini 2.77 milyar dolara çıkararak milyarder statüsünü yeniden kazandı... 27.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-27T12:46+0300
2025-01-27T12:46+0300
2025-01-27T12:46+0300
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ABD doğumlu 47 yaşındaki ünlü rapçi Kanye West, dünyayı her zaman farklı şekillerde şaşırtmayı başarıyor ve bu kez servetinin yeniden yükseldiği haberleriyle gündemde. 2022 yılındaki tartışmalı söylemleri nedeniyle dev markalarla ilişkisini sonlandıran West, milyarderlik unvanını kaybetmişti. Ancak, ünlü sanatçının 2025 yılı itibarıyla servetinin 2.77 milyar dolara ulaştığı açıklandı. Böylece, Kanye West, bir kez daha dünyadaki en zengin sanatçılar arasında yer almayı başardığı duyuruldu.Giyim, aksesuar alanında kurduğu markası ve müzik kariyerindeki yatırımlarla adeta yeniden doğan West, ünlü rapçi Jay-Z'nin 2.5 milyar dolarlık servetini geride bırakarak, en zengin sanatçı olarak tahtını kurdu. Birçok eleştiriye rağmen, müzik prodüksiyonları ve kendi kurduğu özellikle ayakkabılarıyla tanınan markasıyla yalnızca sanat dünyasında değil, finans dünyasında da etki yaratıyor.Listedeki diğer öne çıkan isimler kimler?2024 yılı itibariyle Forbes listesinde öne çıkan sanatçılar ve tahmini servetleri işte şöyle:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241014/unlu-rapci-kanye-westin-adi-da-diddy-partilerine-karisti-icecegine-uyusturucu-koyup-tecavuz-etmekle-1089194858.html
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kanye west, milyarder, yeezy markası, servet, müzik yatırımları, en zengin sanatçılar, jay-z, finansal başarı, kanye west serveti, vergi borcu, yeezy merkezi, 2025 servet yükselmesi, milyarderlik, iş adamı, müzik kariyeri
kanye west, milyarder, yeezy markası, servet, müzik yatırımları, en zengin sanatçılar, jay-z, finansal başarı, kanye west serveti, vergi borcu, yeezy merkezi, 2025 servet yükselmesi, milyarderlik, iş adamı, müzik kariyeri
Dünyanın en zengin sanatçısı değişti: Kanye West 'milyarder' unvanını geri kazandı
Dünya çapında tartışmalı bir figür olan Kanye West, 2025 yılı itibarıyla servetini 2.77 milyar dolara çıkararak milyarder statüsünü yeniden kazandı. Giyim-ayakkabı markası ve müzik yatırımları sayesinde maliye dünyasında yeniden zirveye oturdu.
ABD doğumlu 47 yaşındaki ünlü rapçi Kanye West, dünyayı her zaman farklı şekillerde şaşırtmayı başarıyor ve bu kez servetinin yeniden yükseldiği haberleriyle gündemde. 2022 yılındaki tartışmalı söylemleri nedeniyle dev markalarla ilişkisini sonlandıran West, milyarderlik unvanını kaybetmişti. Ancak, ünlü sanatçının 2025 yılı itibarıyla servetinin 2.77 milyar dolara ulaştığı açıklandı. Böylece, Kanye West, bir kez daha dünyadaki en zengin sanatçılar arasında yer almayı başardığı duyuruldu.
Giyim, aksesuar alanında kurduğu markası ve müzik kariyerindeki yatırımlarla adeta yeniden doğan West, ünlü rapçi Jay-Z'nin 2.5 milyar dolarlık servetini geride bırakarak, en zengin sanatçı olarak tahtını kurdu. Birçok eleştiriye rağmen, müzik prodüksiyonları ve kendi kurduğu özellikle ayakkabılarıyla tanınan markasıyla yalnızca sanat dünyasında değil, finans dünyasında da etki yaratıyor.
Listedeki diğer öne çıkan isimler kimler?
2024 yılı itibariyle Forbes listesinde öne çıkan sanatçılar ve tahmini servetleri işte şöyle:
Rihanna
– 1.7 milyar dolar
Dr. Dre
– 800 milyon dolar
Taylor Swift
– 740 milyon dolar
Eminem
– 230 milyon dolar