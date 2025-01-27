https://anlatilaninotesi.com.tr/20250127/dunyanin-en-zengin-sanatcisi-degisti-kanye-west-milyarder-unvanini-geri-kazandi-1093084633.html

Dünyanın en zengin sanatçısı değişti: Kanye West 'milyarder' unvanını geri kazandı

Dünyanın en zengin sanatçısı değişti: Kanye West 'milyarder' unvanını geri kazandı

Sputnik Türkiye

Dünya çapında tartışmalı bir figür olan Kanye West, 2025 yılı itibarıyla servetini 2.77 milyar dolara çıkararak milyarder statüsünü yeniden kazandı... 27.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-27T12:46+0300

2025-01-27T12:46+0300

2025-01-27T12:46+0300

yaşam

abd

servet

forbes

kanye west

rihanna

jay-z

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/0b/0e/1050782153_0:0:2001:1125_1920x0_80_0_0_aeb7dc1f23d44320bd261474d2db96ba.jpg

ABD doğumlu 47 yaşındaki ünlü rapçi Kanye West, dünyayı her zaman farklı şekillerde şaşırtmayı başarıyor ve bu kez servetinin yeniden yükseldiği haberleriyle gündemde. 2022 yılındaki tartışmalı söylemleri nedeniyle dev markalarla ilişkisini sonlandıran West, milyarderlik unvanını kaybetmişti. Ancak, ünlü sanatçının 2025 yılı itibarıyla servetinin 2.77 milyar dolara ulaştığı açıklandı. Böylece, Kanye West, bir kez daha dünyadaki en zengin sanatçılar arasında yer almayı başardığı duyuruldu.Giyim, aksesuar alanında kurduğu markası ve müzik kariyerindeki yatırımlarla adeta yeniden doğan West, ünlü rapçi Jay-Z'nin 2.5 milyar dolarlık servetini geride bırakarak, en zengin sanatçı olarak tahtını kurdu. Birçok eleştiriye rağmen, müzik prodüksiyonları ve kendi kurduğu özellikle ayakkabılarıyla tanınan markasıyla yalnızca sanat dünyasında değil, finans dünyasında da etki yaratıyor.Listedeki diğer öne çıkan isimler kimler?2024 yılı itibariyle Forbes listesinde öne çıkan sanatçılar ve tahmini servetleri işte şöyle:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241014/unlu-rapci-kanye-westin-adi-da-diddy-partilerine-karisti-icecegine-uyusturucu-koyup-tecavuz-etmekle-1089194858.html

abd

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kanye west, milyarder, yeezy markası, servet, müzik yatırımları, en zengin sanatçılar, jay-z, finansal başarı, kanye west serveti, vergi borcu, yeezy merkezi, 2025 servet yükselmesi, milyarderlik, iş adamı, müzik kariyeri