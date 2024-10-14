https://anlatilaninotesi.com.tr/20241014/unlu-rapci-kanye-westin-adi-da-diddy-partilerine-karisti-icecegine-uyusturucu-koyup-tecavuz-etmekle-1089194858.html

Ünlü rapçi Kanye West'in adı da Diddy partilerine karıştı: İçeceğine uyuşturucu koyup tecavüz etmekle suçlanıyor

Ünlü rapçi Kanye West'in adı da Diddy partilerine karıştı: İçeceğine uyuşturucu koyup tecavüz etmekle suçlanıyor

Sputnik Türkiye

ABD'li rapçi Kanye West (Ye), eski çalışanı Lauren Pisciotta tarafından 'içeceğine uyuşturucu koymak' ve tecavüz etmekle suçlanıyor. 14.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-14T10:53+0300

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İsmi cinsel içeriklerle anılan ve sosyal medya fenomeni olan Lauren Pisciotta, ünlü rapçi Kanye West’i (Ye) Diddy'nin partisinde içeceğine uyuşturucu katıp tecavüz etmekle suçladı. New York Post tarafından elde edilen yasal belgelere göre, Pisciotta, West’in Sean Combs (P Diddy) ile birlikte ev sahipliği yaptığı bir partide kendisine uyuşturucu verildiğini ve cinsel saldırıya uğradığını iddia etti.Bu suçlama, şu sıralar P Diddy’ye yönelik geniş çaplı bir Hollywood seks skandalının ortasında ortaya çıktı. 54 yaşındaki Grammy ödüllü müzisyen Diddy, cinsel istismar, insan kaçakçılığı ve reşit olmayanlara yönelik cinsel suçlar da dahil olmak üzere 1990’lı yıllara kadar uzanan yüzlerce cinsel saldırı suçlamasıyla karşı karşıya.Eskiden West ile çalıştığı belirten Lauren Pisciotta, ilk olarak Haziran ayında Kanye West’e karşı haksız yere işten çıkarılma, takip ve cinsel taciz iddialarını içeren bir dava açmıştı. Pisciotta’nın Los Angeles Yüksek Mahkemesi’ne 8 Ekim’de sunduğu yeni dava dilekçesinde, West’in yıllar önce Santa Monica’daki bir kayıt stüdyosunda düzenlenen bir partiye kendisini davet ettiği belirtiliyor.'Alkolü aldıktan sonra sersemlemiş hissettim'İddiaya göre, partide Kanye West davetlilere alkol almaları gerektiğini, aksi takdirde partiden ayrılmaları gerektiğini söyledi. Pisciotta, birkaç yudum aldıktan kısa bir süre sonra kendisini sersemlemiş hissettiğini ve kontrolsüz bir duruma geçtiğini belirtti. Ertesi gün ise büyük bir utanç ve pişmanlık yaşadığını söyleyen Pisciotta, birlikte çalıştığı müzisyen müşterisinin de yaşananları konuşamayacak kadar travmatize olduğunu dile getirdi.Bu yeni iddialar, Pisciotta’nın Kanye West’e karşı açtığı cinsel taciz ve haksız yere işten çıkarılma davasının dört ay ardından geldi. İlk dava dilekçesinde, West’in Pisciotta’ya uygunsuz mesajlar attığı, cinsel fantezilerini paylaştığı ve başka kadınlarla çekilmiş müstehcen videolarını kendisine gönderdiği öne sürülmüştü.

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kanye west, hollywood, porno yıldızı, porno oscarı, alkol, parti