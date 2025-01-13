https://anlatilaninotesi.com.tr/20250113/uzaydan-bile-gorulebilir-dunyanin-en-buyuk-festivalinde-milyonlarca-hindu-uc-nehrin-birlestigi-1092607530.html
Uzaydan bile görülebilir: Dünyanın en büyük festivalinde milyonlarca Hindu, üç nehrin birleştiği yerde yıkanacak
Uzaydan bile görülebilir: Dünyanın en büyük festivalinde milyonlarca Hindu, üç nehrin birleştiği yerde yıkanacak
Sputnik Türkiye
Hindistan'da 400 milyona yakın inananın katılacağı Kumbh Mela festivali bugün başlıyor. Dünyanın en büyük etkinliği olan dini festivalin uzaydan bile... 13.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-13T10:41+0300
2025-01-13T10:41+0300
2025-01-13T10:41+0300
yaşam
kumbh mela
mahakumbh
hindistan
ganj nehri
sangam nehri birleşme noktası
asya & pasifik
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Hindistan'da 12 yılda bir düzenlenen dünyanın en büyük etkinliğinde milyonlarca Hindu, en kutsal Ganj nehri ile Yamuna nehri ve efsanevi Saraswati'nin birleştiği yer olan Sangam'da yıkanmaya geliyor. Kumbh Mela veya Mahakumbh olarak da bilinen dini etkinlik, o kadar büyük ki uzaydan bile görülebileceği belirtiliyor. Sangam'da yıkanmaya gelen Hindu hacılar, 45 gün sürecek festivalde kutsal nehirde bir dalış yapmanın onları günahlardan arındıracağına, ruhlarını arındıracağına, doğum ve ölüm döngüsünden kurtaracağına inanmaktadır. Festival kapsamında bugün 5-8 milyon ibadet edenin yıkanması beklenirken, yarın sayının 20 milyonu aşacağı öngörülüyor. Dini festivalin yarınki bölümü, Naga sadhu olarak biliniyor ve rastalı Hindu din adamlarının şafak vakti kuzey Hindistan şehrinde suya dalacağı özel bir bölüm olacak. Öte yandan kent yetkilileri, milyonlarca Hinduyu ağırlayacak altyapıyı hazır hale getirmeye çalışırken hacılar ve turistlere ev sahipliği yapmak için nehrin kıyısına 4 bin hektardan fazla alana yayılmış geniş bir çadır kent kuruldu. Çadır kente 650 km geçici yol döşendi, on binlerce çadır ve tuvalet kuruldu. Birleşmiş Milletler ajansı UNESCO tarafından İnsanlığın Somut Olmayan Mirası olarak kabul edilen festivalde 40 binden fazla polisin görev yapacağını belirten yetkililer, 100 binden fazla kişinin gece gündüz altyapı çalışmalarında çalıştığını kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240927/uc-gun-suren-hindu-festivalinde-can-kaybi-37si-cocuk-toplamda-46-kisi-bogularak-oldu-1088510741.html
hindistan
ganj nehri
sangam nehri birleşme noktası
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kumbh mela, mahakumbh, hindistan, ganj nehri, sangam nehri birleşme noktası, asya & pasifik
kumbh mela, mahakumbh, hindistan, ganj nehri, sangam nehri birleşme noktası, asya & pasifik
Uzaydan bile görülebilir: Dünyanın en büyük festivalinde milyonlarca Hindu, üç nehrin birleştiği yerde yıkanacak
Hindistan'da 400 milyona yakın inananın katılacağı Kumbh Mela festivali bugün başlıyor. Dünyanın en büyük etkinliği olan dini festivalin uzaydan bile görülebileceği belirtilirken, milyonlarca Hindu 3 kutsal nehrin birleştiği yerde yıkanacak.
Hindistan'da 12 yılda bir düzenlenen dünyanın en büyük etkinliğinde milyonlarca Hindu, en kutsal Ganj nehri ile Yamuna nehri ve efsanevi Saraswati'nin birleştiği yer olan Sangam'da yıkanmaya geliyor. Kumbh Mela veya Mahakumbh olarak da bilinen dini etkinlik, o kadar büyük ki uzaydan bile görülebileceği belirtiliyor.
Sangam'da yıkanmaya gelen Hindu hacılar, 45 gün sürecek festivalde kutsal nehirde bir dalış yapmanın onları günahlardan arındıracağına, ruhlarını arındıracağına, doğum ve ölüm döngüsünden kurtaracağına inanmaktadır. Festival kapsamında bugün 5-8 milyon ibadet edenin yıkanması beklenirken, yarın sayının 20 milyonu aşacağı öngörülüyor.
Dini festivalin yarınki bölümü, Naga sadhu olarak biliniyor ve rastalı Hindu din adamlarının şafak vakti kuzey Hindistan şehrinde suya dalacağı özel bir bölüm olacak. Öte yandan kent yetkilileri, milyonlarca Hinduyu ağırlayacak altyapıyı hazır hale getirmeye çalışırken hacılar ve turistlere ev sahipliği yapmak için nehrin kıyısına 4 bin hektardan fazla alana yayılmış geniş bir çadır kent kuruldu.
Çadır kente 650 km geçici yol döşendi, on binlerce çadır ve tuvalet kuruldu. Birleşmiş Milletler ajansı UNESCO tarafından İnsanlığın Somut Olmayan Mirası olarak kabul edilen festivalde 40 binden fazla polisin görev yapacağını belirten yetkililer, 100 binden fazla kişinin gece gündüz altyapı çalışmalarında çalıştığını kaydetti.