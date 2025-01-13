https://anlatilaninotesi.com.tr/20250113/uzaydan-bile-gorulebilir-dunyanin-en-buyuk-festivalinde-milyonlarca-hindu-uc-nehrin-birlestigi-1092607530.html

Uzaydan bile görülebilir: Dünyanın en büyük festivalinde milyonlarca Hindu, üç nehrin birleştiği yerde yıkanacak

Uzaydan bile görülebilir: Dünyanın en büyük festivalinde milyonlarca Hindu, üç nehrin birleştiği yerde yıkanacak

Sputnik Türkiye

Hindistan'da 400 milyona yakın inananın katılacağı Kumbh Mela festivali bugün başlıyor. Dünyanın en büyük etkinliği olan dini festivalin uzaydan bile... 13.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-13T10:41+0300

2025-01-13T10:41+0300

2025-01-13T10:41+0300

yaşam

kumbh mela

mahakumbh

hindistan

ganj nehri

sangam nehri birleşme noktası

asya & pasifik

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Hindistan'da 12 yılda bir düzenlenen dünyanın en büyük etkinliğinde milyonlarca Hindu, en kutsal Ganj nehri ile Yamuna nehri ve efsanevi Saraswati'nin birleştiği yer olan Sangam'da yıkanmaya geliyor. Kumbh Mela veya Mahakumbh olarak da bilinen dini etkinlik, o kadar büyük ki uzaydan bile görülebileceği belirtiliyor. Sangam'da yıkanmaya gelen Hindu hacılar, 45 gün sürecek festivalde kutsal nehirde bir dalış yapmanın onları günahlardan arındıracağına, ruhlarını arındıracağına, doğum ve ölüm döngüsünden kurtaracağına inanmaktadır. Festival kapsamında bugün 5-8 milyon ibadet edenin yıkanması beklenirken, yarın sayının 20 milyonu aşacağı öngörülüyor. Dini festivalin yarınki bölümü, Naga sadhu olarak biliniyor ve rastalı Hindu din adamlarının şafak vakti kuzey Hindistan şehrinde suya dalacağı özel bir bölüm olacak. Öte yandan kent yetkilileri, milyonlarca Hinduyu ağırlayacak altyapıyı hazır hale getirmeye çalışırken hacılar ve turistlere ev sahipliği yapmak için nehrin kıyısına 4 bin hektardan fazla alana yayılmış geniş bir çadır kent kuruldu. Çadır kente 650 km geçici yol döşendi, on binlerce çadır ve tuvalet kuruldu. Birleşmiş Milletler ajansı UNESCO tarafından İnsanlığın Somut Olmayan Mirası olarak kabul edilen festivalde 40 binden fazla polisin görev yapacağını belirten yetkililer, 100 binden fazla kişinin gece gündüz altyapı çalışmalarında çalıştığını kaydetti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240927/uc-gun-suren-hindu-festivalinde-can-kaybi-37si-cocuk-toplamda-46-kisi-bogularak-oldu-1088510741.html

hindistan

ganj nehri

sangam nehri birleşme noktası

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kumbh mela, mahakumbh, hindistan, ganj nehri, sangam nehri birleşme noktası, asya & pasifik