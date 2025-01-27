https://anlatilaninotesi.com.tr/20250127/dolandiricilarin-son-hedefi-unlu-sanatci-muazzez-ersoy-oldu-suc-duyurusunda-bulundu-1093095529.html

Dolandırıcıların son hedefi ünlü sanatçı Muazzez Ersoy oldu: Suç duyurusunda bulundu

Dolandırıcıların son hedefi ünlü sanatçı Muazzez Ersoy oldu: Suç duyurusunda bulundu

Sputnik Türkiye

Ünlülerin kişilerin isimlerini ve fotoğraflarını kullanarak özellikle sosyal medya üzerinden ürün satan kişilerin son hedefi de ünlü şarkıcı Muazzez Ersoy... 27.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-27T15:09+0300

2025-01-27T15:09+0300

2025-01-27T15:09+0300

yaşam

muazzez ersoy

sosyal medya

dolandırıcılık

nitelikli dolandırıcılık

suç duyurusu

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Ünlü sanatçı Muazzez Ersoy kendi adını ve fotoğraflarını kullanarak internette 'krem' satışı yapan dolandırıcılara karşı hayranları uyardı. Ersoy, "Linke tıkmayın, paranızdan ve sağlığınızdan olmayın' derken dolandırıcılar hakkında suç duyurusunda bulundu. Bir çok ünlü isim internette kendi isimlerini ve fotoğraflarını kullanarak ürün satmaya ya da dolandırıcılık yapmaya çalışan kişilerle uğraşmak zorunda kalıyor. Son dönemde bu tür dolandırıcılık olayları artarken, dolandırıcıların son hedefi de ünlü sanatçı Muazzez Ersoy oldu. Durumdan haberdar olmasının ardından Ersoy, avukatı aracılığıyla suç duyurusunda bulunurken sosyal medya üzerinden de hayranları uyardı.Hiçbir ilaç merhem reklamında oynamadımErsoy yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı. "Sosyal medya ve dijital medyada kötü niyetli kişi veya kişiler tarafından hazırlanan sözde ilaç, krem reklamlarından bilgim var. Avukatım gerekli adımları attı. Ne var ki bu sahte reklama ve reklamlara inananlar olduğunu da duymaktayım. Hiçbir ilaç, merhem reklamında oynamadım, rol almadım. Lütfen benim tarafımdan, sosyal medya hesaplarımda paylaşılmayan hiçbir reklama inanmayın, bağlantıya tıklamayın, paranızdan ve sağlığınızdan olmayın."

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muazzez ersoy, sosyal medya, dolandırıcılık, nitelikli dolandırıcılık, suç duyurusu