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Dolandırıcıların son hedefi ünlü sanatçı Muazzez Ersoy oldu: Suç duyurusunda bulundu
Dolandırıcıların son hedefi ünlü sanatçı Muazzez Ersoy oldu: Suç duyurusunda bulundu
Sputnik Türkiye
Ünlülerin kişilerin isimlerini ve fotoğraflarını kullanarak özellikle sosyal medya üzerinden ürün satan kişilerin son hedefi de ünlü şarkıcı Muazzez Ersoy... 27.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-27T15:09+0300
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yaşam
muazzez ersoy
sosyal medya
dolandırıcılık
nitelikli dolandırıcılık
suç duyurusu
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Ünlü sanatçı Muazzez Ersoy kendi adını ve fotoğraflarını kullanarak internette 'krem' satışı yapan dolandırıcılara karşı hayranları uyardı. Ersoy, "Linke tıkmayın, paranızdan ve sağlığınızdan olmayın' derken dolandırıcılar hakkında suç duyurusunda bulundu. Bir çok ünlü isim internette kendi isimlerini ve fotoğraflarını kullanarak ürün satmaya ya da dolandırıcılık yapmaya çalışan kişilerle uğraşmak zorunda kalıyor. Son dönemde bu tür dolandırıcılık olayları artarken, dolandırıcıların son hedefi de ünlü sanatçı Muazzez Ersoy oldu. Durumdan haberdar olmasının ardından Ersoy, avukatı aracılığıyla suç duyurusunda bulunurken sosyal medya üzerinden de hayranları uyardı.Hiçbir ilaç merhem reklamında oynamadımErsoy yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı. "Sosyal medya ve dijital medyada kötü niyetli kişi veya kişiler tarafından hazırlanan sözde ilaç, krem reklamlarından bilgim var. Avukatım gerekli adımları attı. Ne var ki bu sahte reklama ve reklamlara inananlar olduğunu da duymaktayım. Hiçbir ilaç, merhem reklamında oynamadım, rol almadım. Lütfen benim tarafımdan, sosyal medya hesaplarımda paylaşılmayan hiçbir reklama inanmayın, bağlantıya tıklamayın, paranızdan ve sağlığınızdan olmayın."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250114/ev-hanimi-avrupa-merkez-bankasi-yalaniyla-hayatinin-sokunu-yasadi-6-milyon-lirasi-buhar-oldu-1092649133.html
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muazzez ersoy, sosyal medya, dolandırıcılık, nitelikli dolandırıcılık, suç duyurusu
muazzez ersoy, sosyal medya, dolandırıcılık, nitelikli dolandırıcılık, suç duyurusu

Dolandırıcıların son hedefi ünlü sanatçı Muazzez Ersoy oldu: Suç duyurusunda bulundu

15:09 27.01.2025
© Fotoğraf : TwitterMuazzez Ersoy
Muazzez Ersoy - Sputnik Türkiye, 1920, 27.01.2025
© Fotoğraf : Twitter
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Ünlülerin kişilerin isimlerini ve fotoğraflarını kullanarak özellikle sosyal medya üzerinden ürün satan kişilerin son hedefi de ünlü şarkıcı Muazzez Ersoy oldu.
Ünlü sanatçı Muazzez Ersoy kendi adını ve fotoğraflarını kullanarak internette 'krem' satışı yapan dolandırıcılara karşı hayranları uyardı. Ersoy, "Linke tıkmayın, paranızdan ve sağlığınızdan olmayın' derken dolandırıcılar hakkında suç duyurusunda bulundu.
Bir çok ünlü isim internette kendi isimlerini ve fotoğraflarını kullanarak ürün satmaya ya da dolandırıcılık yapmaya çalışan kişilerle uğraşmak zorunda kalıyor. Son dönemde bu tür dolandırıcılık olayları artarken, dolandırıcıların son hedefi de ünlü sanatçı Muazzez Ersoy oldu. Durumdan haberdar olmasının ardından Ersoy, avukatı aracılığıyla suç duyurusunda bulunurken sosyal medya üzerinden de hayranları uyardı.

Hiçbir ilaç merhem reklamında oynamadım

Ersoy yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı.
"Sosyal medya ve dijital medyada kötü niyetli kişi veya kişiler tarafından hazırlanan sözde ilaç, krem reklamlarından bilgim var. Avukatım gerekli adımları attı. Ne var ki bu sahte reklama ve reklamlara inananlar olduğunu da duymaktayım. Hiçbir ilaç, merhem reklamında oynamadım, rol almadım. Lütfen benim tarafımdan, sosyal medya hesaplarımda paylaşılmayan hiçbir reklama inanmayın, bağlantıya tıklamayın, paranızdan ve sağlığınızdan olmayın."
Dolandırıcılık - Sputnik Türkiye, 1920, 14.01.2025
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