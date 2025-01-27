https://anlatilaninotesi.com.tr/20250127/denizbank-eski-genel-muduru-hakan-ates-hakkindaki-iddianame-kabul-edildi-240-yila-kadar-hapsi-1093104356.html

Denizbank eski Genel Müdürü Hakan Ateş hakkındaki iddianame kabul edildi: 240 yıla kadar hapsi isteniyor

Denizbank eski Genel Müdürü Hakan Ateş hakkındaki iddianame kabul edildi: 240 yıla kadar hapsi isteniyor

Sputnik Türkiye

Yüksek karlı gizli fon olarak bilinen soruşturmada Denizbank eski Genel Müdürü Hakan Ateş ve Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Aydoğdu hakkındaki iddianame kabul... 27.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-27T17:41+0300

2025-01-27T17:41+0300

2025-01-27T17:41+0300

türkiye

hakan ateş

denizbank

cumhuriyet başsavcılığı

mehmet aydoğdu

türkiye

istanbul

fatih terim

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Kamuoyunda "yüksek karlı gizli fon" adıyla bilinen dolandırıcılık olayına ilişkin Denizbank eski genel müdürü Hakan Ateş ve Genel Müdür yardımcısı Mehmet Aydoğdu hakkında nitelikli dolandırıcılık suçu iddiasıyla düzenlenen iddianame kabul edildi, ana dava dosyasıyla birleştirildi. Ateş ve Aydoğdu hakkında, 72'şer yıldan 240'ar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor. Şikayetçiler arasında Fatih Terim, Buse Terim, Arda Turan gibi isimler yer alıyor. Ana dosyayla birleştirilmesine karar verildiHakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu hakkında 24 müştekiye karşı "nitelikli dolandırıcılık" suçunu işledikleri iddiasıyla düzenlenen iddianame ana dava dosyasıyla birleştirildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davayla birleştirilmesi talebiyle hazırlanan iddianame üzerindeki inceleme tamamlandı.Mahkeme heyeti, iddianameyi kabul ederek ana dava dosyasıyla birleştirilmesine karar verdi.Sanıklar hakkında delillerin gönderilmesini istediBu arada mahkeme heyetinin, ana dava dosyasındaki müştekilere yeni eklenen sanıklar Ateş ve Aydoğdu hakkındaki şikayet ve delillerini bildirmelerini istediği öğrenildi. Müştekilerin duruşmaya gelmedikleri takdirde haklarında zorla getirme kararı çıkarılabileceği bildirildi.Daha önce geri gönderilmiştiİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davayla birleştirilmesi talebiyle hazırlanan iddianame, eksiklikler olduğu gerekçesiyle mahkemece iade edilmişti.Hangi isimler şikayetçi olduBu kapsamda, eksik hususlar tamamlanıp mahkemeye yeniden gönderilen iddianamede, Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu "şüpheli", aralarında Fatih Terim, Arda Turan, Buse Terim, Emre Belözoğlu, Emre Çolak, Fernando Muslera ve Selçuk İnan'ın da bulunduğu 24 kişi ise "müşteki" sıfatıyla yer aldı. İddianamede, Ateş ve Aydoğdu'nun 24 müştekiye karşı "nitelikli dolandırıcılık" suçunu işledikleri iddiasıyla 72'şer yıldan 240'ar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları isteniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241127/denizbank-genel-muduru-hakan-ates-sorusturmasinda-yeni-gelisme-mahkeme-iddianameyi-kabul-etmedi-1090883934.html

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