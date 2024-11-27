https://anlatilaninotesi.com.tr/20241127/denizbank-genel-muduru-hakan-ates-sorusturmasinda-yeni-gelisme-mahkeme-iddianameyi-kabul-etmedi-1090883934.html
Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş soruşturmasında yeni gelişme: Mahkeme 'iddianameyi' kabul etmedi
Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş soruşturmasında yeni gelişme: Mahkeme 'iddianameyi' kabul etmedi
Sputnik Türkiye
Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş ve Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Aydoğan hakkında 'nitelikli dolandırıcılık' suçu işledikleri iddiasıyla hazırlanan iddianame... 27.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-27T13:48+0300
2024-11-27T13:48+0300
2024-11-27T13:48+0300
türkiye
seçil erzan
istanbul cumhuriyet başsavcılığı
denizbank
hakan ateş
iddianame
nitelikli dolandırıcılık
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Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş ve Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Aydoğan hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'nitelikli dolandırıcılık' suçu işledikleri gerekçesiyle 240'ar yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame, mahkeme tarafından kabul edilmedi. Mahkeme, iddianamede eksiklikler olduğunu belirtti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş ve Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Aydoğdu hakkında 24 müştekiye karşı "nitelikli dolandırıcılık" suçunu işledikleri iddiasıyla 72'şer yıldan 240'ar yıla kadar hapis istemi içeren iddianame hazırladı. İddianame gönderildiği mahkeme tarafından savcılığa geri gönderildi.Eksikliklere dikkat çekildiGerekçede, şüphelilerin fiillerinden bahsedilmediği, üzerlerine atılı “nitelikli dolandırıcılık” suçunu hangi müştekiye ne şekilde gerçekleştirdiği ve şüphelilerin hangi hileli davranışlarla kimden ne kadar menfaat sağladıklarına dair herhangi bir unsurun iddianamede bulunmadığı kaydedildi.Mahkemenin gerekçesinde ayrıca yargılaması devam eden sanık Seçil Erzan ile iddianamede yer alan iki şüphelinin ne şekilde iştirak ettiklerine dair bir bulgunun da var olmadığı vurgulandı. Müştekilerin zararının giderip giderilmediği, müştekilere de sorularak açığa kavuşturulması gerekirken söz konusu iddianamede eksikliklerin olduğuna değinildi. Mahkeme, bu gerekçelerle kabul etmediği iddianameyi savcılığa geri gönderdi.Savcılığın söz konusu eksiklikleri giderip yeni bir iddianame hazırlayabileceği ya da kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verebileceği belirtiliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241119/secil-erzan-davasina-iliskin-yeni-iddianame-iki-ismin-240ar-yila-kadar-hapsi-istendi-1090576395.html
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seçil erzan, istanbul cumhuriyet başsavcılığı, denizbank, hakan ateş, iddianame, nitelikli dolandırıcılık
seçil erzan, istanbul cumhuriyet başsavcılığı, denizbank, hakan ateş, iddianame, nitelikli dolandırıcılık
Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş soruşturmasında yeni gelişme: Mahkeme 'iddianameyi' kabul etmedi
Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş ve Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Aydoğan hakkında 'nitelikli dolandırıcılık' suçu işledikleri iddiasıyla hazırlanan iddianame reddedildi.
Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş ve Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Aydoğan hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'nitelikli dolandırıcılık' suçu işledikleri gerekçesiyle 240'ar yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame, mahkeme tarafından kabul edilmedi. Mahkeme, iddianamede eksiklikler olduğunu belirtti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş ve Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Aydoğdu hakkında 24 müştekiye karşı "nitelikli dolandırıcılık" suçunu işledikleri iddiasıyla 72'şer yıldan 240'ar yıla kadar hapis istemi içeren iddianame hazırladı. İddianame gönderildiği mahkeme tarafından savcılığa geri gönderildi.
Eksikliklere dikkat çekildi
Gerekçede, şüphelilerin fiillerinden bahsedilmediği, üzerlerine atılı “nitelikli dolandırıcılık” suçunu hangi müştekiye ne şekilde gerçekleştirdiği ve şüphelilerin hangi hileli davranışlarla kimden ne kadar menfaat sağladıklarına dair herhangi bir unsurun iddianamede bulunmadığı kaydedildi.
Mahkemenin gerekçesinde ayrıca yargılaması devam eden sanık Seçil Erzan ile iddianamede yer alan iki şüphelinin ne şekilde iştirak ettiklerine dair bir bulgunun da var olmadığı vurgulandı. Müştekilerin zararının giderip giderilmediği, müştekilere de sorularak açığa kavuşturulması gerekirken söz konusu iddianamede eksikliklerin olduğuna değinildi. Mahkeme, bu gerekçelerle kabul etmediği iddianameyi savcılığa geri gönderdi.
Savcılığın söz konusu eksiklikleri giderip yeni bir iddianame hazırlayabileceği ya da kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verebileceği belirtiliyor.