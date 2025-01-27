https://anlatilaninotesi.com.tr/20250127/cin-hastalik-riski-gerekcesiyle-15-ulkeden-hayvansal-urun-ithalatini-yasakladi-1093112437.html
Çin hastalık riski gerekçesiyle 15 ülkeden hayvansal ürün ithalatını yasakladı
Çin hastalık riski gerekçesiyle 15 ülkeden hayvansal ürün ithalatını yasakladı
Sputnik Türkiye
Çin, Asya, Afrika ve Avrupa'dan olmak üzere toplam 15 ülkeden hayvansal ürün ithalatını yasakladı. 27.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-27T23:58+0300
2025-01-27T23:58+0300
2025-01-28T00:03+0300
dünya
asya
almanya
gana
dünya sağlık örgütü (dsö)
çin
hayvan
et
ithalat
et ithalatı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/0f/1084895719_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4083230326a1a9a9b3289d9ea7132832.jpg
Çin Gümrükler Genel İdaresi, bazı Asya, Afrika ve Avrupa ülkelerinden hayvansal ürünlerin ithalatının yasaklandığı bilgisini verdi.İthalat yasağı kararına Dünya Sağlık Örgütü'nün söz konusu ülkelerdeki koyun çiçeği, keçi çiçeği ve şap gibi salgın hayvan hastalıklarının varlığına ilişkin açıklamaları gerekçe gösterildi.Avrupa'da Bulgaristan'dan koyun, keçi, kümes hayvanları ve çift toynaklı hayvanlara ait ürünler ile Almanya'dan çift toynaklı hayvanlara ait işlenmiş veya işlenmemiş ürünlerin ithalatı yasaklandı.Afrika ülkeleri Gana, Somali, Eritre, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Nijerya, Tanzanya ve Mısır ile Ortadoğu ülkesi olan Katar ve Güneydoğu Asya ülkesi Doğu Timor'dan koyun, keçi, kümes hayvanları ve çift toynaklı hayvanlara ait ürünler, Filistin, Pakistan, Afganistan ve Bangladeş'ten ise koyun ve keçi ürünleri ithalatı yasaklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250127/piyasalarda-deepseek-dalgasi-devam-ediyor-cip-sirketi-yarim-trilyon-dolar-deger-kaybetti-1093111810.html
asya
almanya
gana
çin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/0f/1084895719_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0cb37c0adbc20cf64efd92bb3b990f6a.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
asya, almanya, gana, dünya sağlık örgütü (dsö), çin, hayvan, et, ithalat, et ithalatı
asya, almanya, gana, dünya sağlık örgütü (dsö), çin, hayvan, et, ithalat, et ithalatı
Çin hastalık riski gerekçesiyle 15 ülkeden hayvansal ürün ithalatını yasakladı
23:58 27.01.2025 (güncellendi: 00:03 28.01.2025)
Çin, Asya, Afrika ve Avrupa'dan olmak üzere toplam 15 ülkeden hayvansal ürün ithalatını yasakladı.
Çin Gümrükler Genel İdaresi, bazı Asya, Afrika ve Avrupa ülkelerinden hayvansal ürünlerin ithalatının yasaklandığı bilgisini verdi.
İthalat yasağı kararına Dünya Sağlık Örgütü'nün söz konusu ülkelerdeki koyun çiçeği, keçi çiçeği ve şap gibi salgın hayvan hastalıklarının varlığına ilişkin açıklamaları gerekçe gösterildi.
Avrupa'da Bulgaristan'dan koyun, keçi, kümes hayvanları ve çift toynaklı hayvanlara ait ürünler ile Almanya'dan çift toynaklı hayvanlara ait işlenmiş veya işlenmemiş ürünlerin ithalatı yasaklandı.
Afrika ülkeleri Gana, Somali, Eritre, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Nijerya, Tanzanya ve Mısır ile Ortadoğu ülkesi olan Katar ve Güneydoğu Asya ülkesi Doğu Timor'dan koyun, keçi, kümes hayvanları ve çift toynaklı hayvanlara ait ürünler, Filistin, Pakistan, Afganistan ve Bangladeş'ten ise koyun ve keçi ürünleri ithalatı yasaklandı.