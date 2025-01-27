https://anlatilaninotesi.com.tr/20250127/cin-hastalik-riski-gerekcesiyle-15-ulkeden-hayvansal-urun-ithalatini-yasakladi-1093112437.html

Çin hastalık riski gerekçesiyle 15 ülkeden hayvansal ürün ithalatını yasakladı

Çin hastalık riski gerekçesiyle 15 ülkeden hayvansal ürün ithalatını yasakladı

Sputnik Türkiye

Çin, Asya, Afrika ve Avrupa'dan olmak üzere toplam 15 ülkeden hayvansal ürün ithalatını yasakladı. 27.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-27T23:58+0300

2025-01-27T23:58+0300

2025-01-28T00:03+0300

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Çin Gümrükler Genel İdaresi, bazı Asya, Afrika ve Avrupa ülkelerinden hayvansal ürünlerin ithalatının yasaklandığı bilgisini verdi.İthalat yasağı kararına Dünya Sağlık Örgütü'nün söz konusu ülkelerdeki koyun çiçeği, keçi çiçeği ve şap gibi salgın hayvan hastalıklarının varlığına ilişkin açıklamaları gerekçe gösterildi.Avrupa'da Bulgaristan'dan koyun, keçi, kümes hayvanları ve çift toynaklı hayvanlara ait ürünler ile Almanya'dan çift toynaklı hayvanlara ait işlenmiş veya işlenmemiş ürünlerin ithalatı yasaklandı.Afrika ülkeleri Gana, Somali, Eritre, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Nijerya, Tanzanya ve Mısır ile Ortadoğu ülkesi olan Katar ve Güneydoğu Asya ülkesi Doğu Timor'dan koyun, keçi, kümes hayvanları ve çift toynaklı hayvanlara ait ürünler, Filistin, Pakistan, Afganistan ve Bangladeş'ten ise koyun ve keçi ürünleri ithalatı yasaklandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250127/piyasalarda-deepseek-dalgasi-devam-ediyor-cip-sirketi-yarim-trilyon-dolar-deger-kaybetti-1093111810.html

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asya, almanya, gana, dünya sağlık örgütü (dsö), çin, hayvan, et, ithalat, et ithalatı