https://anlatilaninotesi.com.tr/20250126/boludaki-otel-yanginina-iliskin-tutuklu-sayisi-18e-yukseldi-1093069447.html
Gazelle Otel Genel Müdürü Demir tutuklandı
Gazelle Otel Genel Müdürü Demir tutuklandı
Sputnik Türkiye
Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener ve İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun ile itfaiye personeli İrfan Acar... 26.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-26T22:50+0300
2025-01-26T22:50+0300
2025-01-27T00:12+0300
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Bolu Kartalkaya'da 78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangınına ilişkin gözaltına alınan Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun, Gazelle Otel Genel Müdürü Ahmet Demir ve itfaiye personeli İrfan Acar tutuklandı, tutuklu sayısı 19'a yükseldi.Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, 21 Ocak'ta Grand Kartal Otel'de çıkan yangına ilişkin yürütülen soruşturmada İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından Bolu Adliyesi'ne gönderilen Gülener, Coşkun ve Acar ile otelin iç mimarı A.B'nin savcılık sorguları tamamlandı.İç mimar A.B. sorgusunun ardından salıverilirken, Bolu 2. Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan Gülener, Coşkun ve Acar tutuklandı.Savcılık sorgusunun ardından sulh ceza hakimliğine sevk edilen Gazelle Otel Genel Müdürü Ahmet Demir'in de tutuklanmasına karar verildi.Böylece soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 19'a yükseldi.Otel geçici süreyle kapatıldıÖte yandan Gazelle Otel'den yapılan açıklamada, otelin geçici süreyle kapatılmasına karar verildiği bildirildi.15 kişi tutuklanmış, 6 kişi adli kontrolle serbest kalmıştıSoruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınan Grand Kartal Otel'in sahibi Halit Ergül, şirketin genel müdürü Emir Aras ve otel müdürü Zeki Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu 15 zanlı tutuklanmış, 6 kişi adli kontrol şartıyla salıverilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250126/boluda-yanan-otelin-ascisi-konustu-yangin-merdivenlerinin-kapisi-tahtaydi-1093065113.html
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Gazelle Otel Genel Müdürü Demir tutuklandı
22:50 26.01.2025 (güncellendi: 00:12 27.01.2025)
Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener ve İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun ile itfaiye personeli İrfan Acar tutuklanmasının ardından Gazelle Otel Genel Müdürü Ahmet Demir de tutuklandı. Toplam tutuklu sayısı böylece 19 oldu. Gazelle Otel'in ise geçici süreyle kapatılmasına karar verildi.
Bolu Kartalkaya'da 78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangınına ilişkin gözaltına alınan Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun, Gazelle Otel Genel Müdürü Ahmet Demir ve itfaiye personeli İrfan Acar tutuklandı, tutuklu sayısı 19'a yükseldi.
Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, 21 Ocak'ta Grand Kartal Otel'de çıkan yangına ilişkin yürütülen soruşturmada İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından Bolu Adliyesi'ne gönderilen Gülener, Coşkun ve Acar ile otelin iç mimarı A.B'nin savcılık sorguları tamamlandı.
İç mimar A.B. sorgusunun ardından salıverilirken, Bolu 2. Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan Gülener, Coşkun ve Acar tutuklandı.
Savcılık sorgusunun ardından sulh ceza hakimliğine sevk edilen Gazelle Otel Genel Müdürü Ahmet Demir'in de tutuklanmasına karar verildi.
Böylece soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 19'a yükseldi.
Otel geçici süreyle kapatıldı
Öte yandan Gazelle Otel'den yapılan açıklamada, otelin geçici süreyle kapatılmasına karar verildiği bildirildi.
15 kişi tutuklanmış, 6 kişi adli kontrolle serbest kalmıştı
Soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınan Grand Kartal Otel'in sahibi Halit Ergül, şirketin genel müdürü Emir Aras ve otel müdürü Zeki Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu 15 zanlı tutuklanmış, 6 kişi adli kontrol şartıyla salıverilmişti.