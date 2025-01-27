https://anlatilaninotesi.com.tr/20250127/bursadaki-4luk-deprem-sonrasi-prof-dr-okan-tuysuzden-uyarici-deprem-uyarisi-24-ilden-birtanesi-1093093255.html
Bursa'daki 4'lük deprem sonrası Prof. Dr. Okan Tüysüz'den 'uyarıcı deprem' uyarısı: 24 ilden birtanesi
Bursa'daki 4'lük deprem sonrası Prof. Dr. Okan Tüysüz'den 'uyarıcı deprem' uyarısı: 24 ilden birtanesi
Sputnik Türkiye
Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki 4 büyüklüğündeki depremin ardından gözler yer bilimcilerin açıklamalarına çevrildi. İlk açıklama Prof. Dr. Okan Tüysüz'den geldi... 27.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-27T14:20+0300
2025-01-27T14:20+0300
2025-01-27T14:27+0300
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Bugün saat 13.43’te merkez üssü Bursa’nın Nilüfer ilçesi olan 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, başta Bursa olmak üzere İstanbul ve çevre illerde hissedildi. Sarsıntı herhangi bir can veya mal kaybına neden olmadı ancak bölgede yaşayanlarda kısa süreli panik yarattı.'Bursa fay hattı üzerinde yer alıyor'NTV canlı yayınına katılan Prof. Dr. Okan Tüysüz, depremin ardından önemli açıklamalarda bulundu. Tüysüz, Bursa’nın içerisinden diri fay hattı geçen 24 il arasında yer aldığını hatırlatarak şu ifadeleri kullandı: "Diri fay, geçmişte 6 ve üzeri büyüklükte deprem üretmiş ve gelecekte de üretme potansiyeli olan faylar anlamına geliyor. Bursa, deprem potansiyeli olan illerimizden biri. Bu nedenle yaşanan sarsıntı, daha büyük bir depremin habercisi olmasa da uyarıcı bir nitelik taşıyor."Bursa’nın tarih boyunca büyük depremlerle sarsıldığını hatırlatan Tüysüz, şu bilgileri verdi: "Bursa, geçmişte 7 büyüklüğüne yakın iki önemli deprem yaşamış bir bölge. Bu depremler, yangınlarla birleşerek ciddi hasarlar yaratmıştı. Bugünkü depremin olduğu fay, Marmara Depremi’ni beklediğimiz Kuzey Anadolu Fay Hattı’nın kuzey koluna uzak."Tüysüz açıklamalarına şunları ekledi:"Şu anlamda Bursa'ya uyarıcı olması lazım; içerisinden fay geçen bir ilimizdir. Bütün bu çalışmaların sonucu önlem almaya dayanıyor."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250127/afad-son-dakika-duyurdu-istanbulda-da-hissedilen-bir-deprem-oldu-merkez-ussu-bursa-olarak-aciklandi-1093092306.html
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Bursa'daki 4'lük deprem sonrası Prof. Dr. Okan Tüysüz'den 'uyarıcı deprem' uyarısı: 24 ilden birtanesi
14:20 27.01.2025 (güncellendi: 14:27 27.01.2025)
Ayrıntılar geliyor
Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki 4 büyüklüğündeki depremin ardından gözler yer bilimcilerin açıklamalarına çevrildi. İlk açıklama Prof. Dr. Okan Tüysüz'den geldi. Tüysüz, "Büyük Marmara depremini tetikler mi" sorusuna yanıt verdi. Tüysüz, Bursa'nın içersinden fay hattı geçen bir il olduğunu söyleyerek "Uyarıcı depremdir" ifadelerini kullandı.
Bugün saat 13.43’te merkez üssü Bursa’nın Nilüfer ilçesi olan 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, başta Bursa olmak üzere İstanbul ve çevre illerde hissedildi. Sarsıntı herhangi bir can veya mal kaybına neden olmadı ancak bölgede yaşayanlarda kısa süreli panik yarattı.
'Bursa fay hattı üzerinde yer alıyor'
NTV canlı yayınına katılan Prof. Dr. Okan Tüysüz, depremin ardından önemli açıklamalarda bulundu. Tüysüz, Bursa’nın içerisinden diri fay hattı geçen 24 il arasında yer aldığını hatırlatarak şu ifadeleri kullandı: "Diri fay, geçmişte 6 ve üzeri büyüklükte deprem üretmiş ve gelecekte de üretme potansiyeli olan faylar anlamına geliyor. Bursa, deprem potansiyeli olan illerimizden biri. Bu nedenle yaşanan sarsıntı, daha büyük bir depremin habercisi olmasa da uyarıcı bir nitelik taşıyor."
Bursa’nın tarih boyunca büyük depremlerle sarsıldığını hatırlatan Tüysüz, şu bilgileri verdi: "Bursa, geçmişte 7 büyüklüğüne yakın iki önemli deprem yaşamış bir bölge. Bu depremler, yangınlarla birleşerek ciddi hasarlar yaratmıştı. Bugünkü depremin olduğu fay, Marmara Depremi’ni beklediğimiz Kuzey Anadolu Fay Hattı’nın kuzey koluna uzak."
Tüysüz açıklamalarına şunları ekledi:
"Şu anlamda Bursa'ya uyarıcı olması lazım; içerisinden fay geçen bir ilimizdir. Bütün bu çalışmaların sonucu önlem almaya dayanıyor."