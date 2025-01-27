https://anlatilaninotesi.com.tr/20250127/bursadaki-4luk-deprem-sonrasi-prof-dr-okan-tuysuzden-uyarici-deprem-uyarisi-24-ilden-birtanesi-1093093255.html

Bursa'daki 4'lük deprem sonrası Prof. Dr. Okan Tüysüz'den 'uyarıcı deprem' uyarısı: 24 ilden birtanesi

Bursa'daki 4'lük deprem sonrası Prof. Dr. Okan Tüysüz'den 'uyarıcı deprem' uyarısı: 24 ilden birtanesi

Sputnik Türkiye

Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki 4 büyüklüğündeki depremin ardından gözler yer bilimcilerin açıklamalarına çevrildi. İlk açıklama Prof. Dr. Okan Tüysüz'den geldi... 27.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-27T14:20+0300

2025-01-27T14:20+0300

2025-01-27T14:27+0300

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deprem

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bursa

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Bugün saat 13.43’te merkez üssü Bursa’nın Nilüfer ilçesi olan 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, başta Bursa olmak üzere İstanbul ve çevre illerde hissedildi. Sarsıntı herhangi bir can veya mal kaybına neden olmadı ancak bölgede yaşayanlarda kısa süreli panik yarattı.'Bursa fay hattı üzerinde yer alıyor'NTV canlı yayınına katılan Prof. Dr. Okan Tüysüz, depremin ardından önemli açıklamalarda bulundu. Tüysüz, Bursa’nın içerisinden diri fay hattı geçen 24 il arasında yer aldığını hatırlatarak şu ifadeleri kullandı: "Diri fay, geçmişte 6 ve üzeri büyüklükte deprem üretmiş ve gelecekte de üretme potansiyeli olan faylar anlamına geliyor. Bursa, deprem potansiyeli olan illerimizden biri. Bu nedenle yaşanan sarsıntı, daha büyük bir depremin habercisi olmasa da uyarıcı bir nitelik taşıyor."Bursa’nın tarih boyunca büyük depremlerle sarsıldığını hatırlatan Tüysüz, şu bilgileri verdi: "Bursa, geçmişte 7 büyüklüğüne yakın iki önemli deprem yaşamış bir bölge. Bu depremler, yangınlarla birleşerek ciddi hasarlar yaratmıştı. Bugünkü depremin olduğu fay, Marmara Depremi’ni beklediğimiz Kuzey Anadolu Fay Hattı’nın kuzey koluna uzak."Tüysüz açıklamalarına şunları ekledi:"Şu anlamda Bursa'ya uyarıcı olması lazım; içerisinden fay geçen bir ilimizdir. Bütün bu çalışmaların sonucu önlem almaya dayanıyor."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250127/afad-son-dakika-duyurdu-istanbulda-da-hissedilen-bir-deprem-oldu-merkez-ussu-bursa-olarak-aciklandi-1093092306.html

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