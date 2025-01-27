https://anlatilaninotesi.com.tr/20250127/bursa-depremi-sonrasi-prof-dr-suleyman-pampal-fay-hatlarini-isaret-etti-73-buyuklugunde-deprem-1093099383.html
Bursa depremi sonrası Prof. Dr. Süleyman Pampal fay hatlarını işaret etti: '7.3 büyüklüğünde deprem bekleniyor' uyarısı
Bursa depremi sonrası Prof. Dr. Süleyman Pampal fay hatlarını işaret etti: '7.3 büyüklüğünde deprem bekleniyor' uyarısı
Sputnik Türkiye
Bursa’nın Nilüfer ilçesinde öğle saatlerinde 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, çevre illerde de hissedilirken, uzmanlar bölgedeki diri fay... 27.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-27T16:52+0300
2025-01-27T16:52+0300
2025-01-27T16:53+0300
türkiye
deprem
bursa
afad
afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
süleyman pampal
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Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı’nın verilerine göre, Bursa’nın Nilüfer ilçesi merkezli 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 13.43’te yaşanan deprem, şehirde ve çevre illerde kısa süreli panik yarattı. İlk belirlemelere göre, depremde herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı.'Deprem geliyor, dikkat etmeliyiz'Depremin ardından CNN TÜRK canlı yayınına katılan Deprem Uzmanı Prof. Dr. Süleyman Pampal, Bursa’nın altından geçen diri fay hatlarının tehlikesine dikkat çekti. Pampal, 1855 yılında Bursa’da yaşanan iki büyük depreme atıfta bulunarak şunları söyledi: "Bursa 1855'te 1 Şubat ve 2 Nisan'da çok yıkıcı bir deprem yaşadı. O zaman Osmanlı yönetimi depreme karşı bilimsel yöntemlerle bir takım önlemler almaya başladı. Deprem geliyor. Onu söyleyebiliriz. 7.3 kadar deprem üreteceğini hesap ediyoruz. Çınarcık'ta da kırılmamış fay. Bursa'nın altından geçen 7-7.5 üzerinde beklediğimiz deprem var. 'Ben olacağım doğanın kanunu gereği' diyor. Buna dikkat etmemiz gerekiyor artık."Marmara’nın güneyi daha hareketliProf. Dr. Pampal, Marmara Bölgesi’nde hem kuzey hem de güney fay hatlarının tehlike oluşturduğunu belirtti. Ancak özellikle son dönemde güney fay hattının daha hareketli olduğunu vurgulayan Pampal, Çınarcık, Yenice ve Gönen faylarına dikkat çekti: "1963’te Midilli’nin doğusunda 6.5 büyüklüğünde, Yenice Gönen’de ise 6.8 ve 7.2 büyüklüğünde depremler meydana geldi. Güney kolu, özellikle Bursa’da ciddi risk taşıyor."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250127/bursadaki-4luk-deprem-sonrasi-prof-dr-okan-tuysuzden-uyarici-deprem-uyarisi-24-ilden-birtanesi-1093093255.html
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Bursa depremi sonrası Prof. Dr. Süleyman Pampal fay hatlarını işaret etti: '7.3 büyüklüğünde deprem bekleniyor' uyarısı
16:52 27.01.2025 (güncellendi: 16:53 27.01.2025)
Bursa’nın Nilüfer ilçesinde öğle saatlerinde 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, çevre illerde de hissedilirken, uzmanlar bölgedeki diri fay hatlarına dikkat çekti. Prof. Dr. Süleyman Pampal, Bursa’nın altından geçen fayların 7.3 büyüklüğüne kadar deprem üretebileceği uyarısında bulundu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı’nın verilerine göre, Bursa’nın Nilüfer ilçesi merkezli 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 13.43’te yaşanan deprem, şehirde ve çevre illerde kısa süreli panik yarattı. İlk belirlemelere göre, depremde herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı.
'Deprem geliyor, dikkat etmeliyiz'
Depremin ardından CNN TÜRK canlı yayınına katılan Deprem Uzmanı Prof. Dr. Süleyman Pampal, Bursa’nın altından geçen diri fay hatlarının tehlikesine dikkat çekti. Pampal, 1855 yılında Bursa’da yaşanan iki büyük depreme atıfta bulunarak şunları söyledi:
"Bursa 1855'te 1 Şubat ve 2 Nisan'da çok yıkıcı bir deprem yaşadı. O zaman Osmanlı yönetimi depreme karşı bilimsel yöntemlerle bir takım önlemler almaya başladı. Deprem geliyor. Onu söyleyebiliriz. 7.3 kadar deprem üreteceğini hesap ediyoruz. Çınarcık'ta da kırılmamış fay. Bursa'nın altından geçen 7-7.5 üzerinde beklediğimiz deprem var. 'Ben olacağım doğanın kanunu gereği' diyor. Buna dikkat etmemiz gerekiyor artık."
Marmara’nın güneyi daha hareketli
Prof. Dr. Pampal, Marmara Bölgesi’nde hem kuzey hem de güney fay hatlarının tehlike oluşturduğunu belirtti. Ancak özellikle son dönemde güney fay hattının daha hareketli olduğunu vurgulayan Pampal, Çınarcık, Yenice ve Gönen faylarına dikkat çekti: "1963’te Midilli’nin doğusunda 6.5 büyüklüğünde, Yenice Gönen’de ise 6.8 ve 7.2 büyüklüğünde depremler meydana geldi. Güney kolu, özellikle Bursa’da ciddi risk taşıyor."