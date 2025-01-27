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Bursa depremi sonrası Prof. Dr. Süleyman Pampal fay hatlarını işaret etti: '7.3 büyüklüğünde deprem bekleniyor' uyarısı
Bursa depremi sonrası Prof. Dr. Süleyman Pampal fay hatlarını işaret etti: '7.3 büyüklüğünde deprem bekleniyor' uyarısı
Sputnik Türkiye
Bursa’nın Nilüfer ilçesinde öğle saatlerinde 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, çevre illerde de hissedilirken, uzmanlar bölgedeki diri fay... 27.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-27T16:52+0300
2025-01-27T16:53+0300
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afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
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Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı’nın verilerine göre, Bursa’nın Nilüfer ilçesi merkezli 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 13.43’te yaşanan deprem, şehirde ve çevre illerde kısa süreli panik yarattı. İlk belirlemelere göre, depremde herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı.'Deprem geliyor, dikkat etmeliyiz'Depremin ardından CNN TÜRK canlı yayınına katılan Deprem Uzmanı Prof. Dr. Süleyman Pampal, Bursa’nın altından geçen diri fay hatlarının tehlikesine dikkat çekti. Pampal, 1855 yılında Bursa’da yaşanan iki büyük depreme atıfta bulunarak şunları söyledi: "Bursa 1855'te 1 Şubat ve 2 Nisan'da çok yıkıcı bir deprem yaşadı. O zaman Osmanlı yönetimi depreme karşı bilimsel yöntemlerle bir takım önlemler almaya başladı. Deprem geliyor. Onu söyleyebiliriz. 7.3 kadar deprem üreteceğini hesap ediyoruz. Çınarcık'ta da kırılmamış fay. Bursa'nın altından geçen 7-7.5 üzerinde beklediğimiz deprem var. 'Ben olacağım doğanın kanunu gereği' diyor. Buna dikkat etmemiz gerekiyor artık."Marmara’nın güneyi daha hareketliProf. Dr. Pampal, Marmara Bölgesi’nde hem kuzey hem de güney fay hatlarının tehlike oluşturduğunu belirtti. Ancak özellikle son dönemde güney fay hattının daha hareketli olduğunu vurgulayan Pampal, Çınarcık, Yenice ve Gönen faylarına dikkat çekti: "1963’te Midilli’nin doğusunda 6.5 büyüklüğünde, Yenice Gönen’de ise 6.8 ve 7.2 büyüklüğünde depremler meydana geldi. Güney kolu, özellikle Bursa’da ciddi risk taşıyor."
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bursa deprem, bursa nilüfer depremi, bursa'da deprem mi oldu, 4 büyüklüğünde deprem bursa, nilüfer deprem haberi, bursa diri fay hattı, bursa deprem riskli iller, marmara bölgesi deprem riski, bursa'da büyük deprem bekleniyor, 1855 bursa depremleri, prof. dr. süleyman pampal açıklamaları, bursa 7.5 büyüklüğünde deprem riski, bursa fay hattı üzerinde mi, marmara güney fay hattı, çınarcık deprem riski, yenice gönen fay hattı, marmara güney kolu deprem, bursa'da beklenen büyük deprem, bursa deprem uyarısı, bursa deprem alarm veriyor, bursa'da büyük deprem olur mu, bursa deprem uzman açıklamaları, nilüfer merkezli deprem, marmara fay hattı tehlikesi, bursa deprem geçmişi, bursa depremleri tarihi, deprem geliyor uyarısı, marmara'da deprem riski, bursa'da 7 büyüklüğünde deprem olur mu

Bursa depremi sonrası Prof. Dr. Süleyman Pampal fay hatlarını işaret etti: '7.3 büyüklüğünde deprem bekleniyor' uyarısı

16:52 27.01.2025 (güncellendi: 16:53 27.01.2025)
© İHAJeoloji Mühendisi Prof. Dr. Süleyman Pampal
Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Süleyman Pampal - Sputnik Türkiye, 1920, 27.01.2025
© İHA
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Bursa’nın Nilüfer ilçesinde öğle saatlerinde 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, çevre illerde de hissedilirken, uzmanlar bölgedeki diri fay hatlarına dikkat çekti. Prof. Dr. Süleyman Pampal, Bursa’nın altından geçen fayların 7.3 büyüklüğüne kadar deprem üretebileceği uyarısında bulundu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı’nın verilerine göre, Bursa’nın Nilüfer ilçesi merkezli 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 13.43’te yaşanan deprem, şehirde ve çevre illerde kısa süreli panik yarattı. İlk belirlemelere göre, depremde herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı.

'Deprem geliyor, dikkat etmeliyiz'

Depremin ardından CNN TÜRK canlı yayınına katılan Deprem Uzmanı Prof. Dr. Süleyman Pampal, Bursa’nın altından geçen diri fay hatlarının tehlikesine dikkat çekti. Pampal, 1855 yılında Bursa’da yaşanan iki büyük depreme atıfta bulunarak şunları söyledi:
"Bursa 1855'te 1 Şubat ve 2 Nisan'da çok yıkıcı bir deprem yaşadı. O zaman Osmanlı yönetimi depreme karşı bilimsel yöntemlerle bir takım önlemler almaya başladı. Deprem geliyor. Onu söyleyebiliriz. 7.3 kadar deprem üreteceğini hesap ediyoruz. Çınarcık'ta da kırılmamış fay. Bursa'nın altından geçen 7-7.5 üzerinde beklediğimiz deprem var. 'Ben olacağım doğanın kanunu gereği' diyor. Buna dikkat etmemiz gerekiyor artık."

Marmara’nın güneyi daha hareketli

Prof. Dr. Pampal, Marmara Bölgesi’nde hem kuzey hem de güney fay hatlarının tehlike oluşturduğunu belirtti. Ancak özellikle son dönemde güney fay hattının daha hareketli olduğunu vurgulayan Pampal, Çınarcık, Yenice ve Gönen faylarına dikkat çekti: "1963’te Midilli’nin doğusunda 6.5 büyüklüğünde, Yenice Gönen’de ise 6.8 ve 7.2 büyüklüğünde depremler meydana geldi. Güney kolu, özellikle Bursa’da ciddi risk taşıyor."
Bursa deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 27.01.2025
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