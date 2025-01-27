https://anlatilaninotesi.com.tr/20250127/beyoglunda-otelde-cikan-yangin-korkuttu-1093096485.html
Beyoğlu'nda otelde çıkan yangın korkuttu
Beyoğlu'nda otelde çıkan yangın korkuttu
Sputnik Türkiye
İstanbul Beyoğlu'nda bir otelin saunasında çıkan yangın büyük korku yarattı. 27.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-27T15:32+0300
2025-01-27T15:32+0300
2025-01-27T15:32+0300
türkiye
beyoğlu
yangın
yangın söndürme
otel
otel yangını
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İstanbul Beyoğlu Asmalı Mescit Mahallesi'nde beş katlı bir otelin alt katında bulunan sauna bölümünde yangın çıktı. Bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın üzerine hemen bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan müdahale ile oteldeki yangın söndürülürken, müşteriler de tedbir amaçlı binanın dışına çıkarıldı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili itfaiye ekipleri otelde inceleme yaptı. Yangın büyük korku yarattı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250126/boluda-yanan-otelin-ascisi-konustu-yangin-merdivenlerinin-kapisi-tahtaydi-1093065113.html
türkiye
beyoğlu
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beyoğlu, yangın, yangın söndürme, otel, otel yangını
beyoğlu, yangın, yangın söndürme, otel, otel yangını
Beyoğlu'nda otelde çıkan yangın korkuttu
İstanbul Beyoğlu'nda bir otelin saunasında çıkan yangın büyük korku yarattı.
İstanbul Beyoğlu Asmalı Mescit Mahallesi'nde beş katlı bir otelin alt katında bulunan sauna bölümünde yangın çıktı. Bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın üzerine hemen bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yapılan müdahale ile oteldeki yangın söndürülürken, müşteriler de tedbir amaçlı binanın dışına çıkarıldı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili itfaiye ekipleri otelde inceleme yaptı. Yangın büyük korku yarattı.