https://anlatilaninotesi.com.tr/20250127/beyoglunda-otelde-cikan-yangin-korkuttu-1093096485.html

Beyoğlu'nda otelde çıkan yangın korkuttu

Beyoğlu'nda otelde çıkan yangın korkuttu

Sputnik Türkiye

İstanbul Beyoğlu'nda bir otelin saunasında çıkan yangın büyük korku yarattı. 27.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-27T15:32+0300

2025-01-27T15:32+0300

2025-01-27T15:32+0300

türkiye

beyoğlu

yangın

yangın söndürme

otel

otel yangını

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İstanbul Beyoğlu Asmalı Mescit Mahallesi'nde beş katlı bir otelin alt katında bulunan sauna bölümünde yangın çıktı. Bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın üzerine hemen bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan müdahale ile oteldeki yangın söndürülürken, müşteriler de tedbir amaçlı binanın dışına çıkarıldı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili itfaiye ekipleri otelde inceleme yaptı. Yangın büyük korku yarattı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250126/boluda-yanan-otelin-ascisi-konustu-yangin-merdivenlerinin-kapisi-tahtaydi-1093065113.html

türkiye

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beyoğlu, yangın, yangın söndürme, otel, otel yangını