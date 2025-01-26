https://anlatilaninotesi.com.tr/20250126/boluda-yanan-otelin-ascisi-konustu-yangin-merdivenlerinin-kapisi-tahtaydi-1093065113.html

Bolu'da yanan otelin aşçısı konuştu: 'Yangın merdivenlerinin kapısı tahtaydı'

Bolu'da yanan otelin aşçısı konuştu: 'Yangın merdivenlerinin kapısı tahtaydı'

Sputnik Türkiye

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişinin yaşamını yitirdiği otel yangınından kurtulan otelin aşçısı Mustafa Serbest, olaydan duyduğu üzüntüyü belirterek... 26.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-26T18:23+0300

2025-01-26T18:23+0300

2025-01-26T18:23+0300

türkiye

bolu

grand kartal oteli

grand kartal otel

aşçı

halit ergül

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Yangından sonra ailesinin İzmir'in Selçuk ilçesindeki evine dönen 26 yaşındaki Serbest, AA muhabirine yangın gecesi yaşadıklarını anlattı.Grand Kartal Otel'de 3 yıldır kış sezonunda aşçılık yaptığını, bu nedenle bölgeyi ve oteli iyi bildiğini kaydeden Serbest, yangın gecesini unutamadığını dile getirdi.'Panikle ne yapacağımızı şaşırdık'Serbest, odasının otelin ikinci katında olduğunu aktararak, "Gece sese uyandım, arkadaşımız uyandırdı, saat yaklaşık 02.45-03.00 gibiydi. 'Yangın var' diye bağırışlar vardı. Çıktığımızda her taraf dumandı zaten. Panikle ne yapacağımızı şaşırdım. O kadar dumanlıydı ki nefes alamıyorduk, gözlerimiz görmüyordu. Ben kendim elleyerek çıktım, az çok yolu bildiğim için. Çıktık garaja doğru. Garajın kapısı kapalıydı. Garaj kapısını kaldırmaya çalıştık 15-20 kişi. Ardından dışarıya attık kedimizi. O zamana kadar çok fazla alev yoktu, dumandı. Ben 03.30'da çıktım dışarı. Yaklaşık yarım saat ya da 40 dakika içerde cebelleştik gibi bir şey." diye konuştu.Serbest, dışarıya çıktığında otelin alevler içinde olduğunu, insanların odaların camlarından yardım istediğini gördüğünü belirtti.'Yangın merdivenlerinin kapısı tahtaydı'Mustafa Serbest, itfaiyenin yaklaşık bir saat sonra olay yerine geldiğini, oteldekilerin kurtulmak için pencerelerden atladığına şahit olduğunu kaydederek, "Bazılarını kurtarma şansımız oldu, bazılarını kurtaramadık. Onlar atlamadan önce altlarına yatak atıyorduk. Atlayanlara denk getirmeye çalışıyorduk." dedi.'Yangın merdiveni kapısı tahtaydı'Otelde yeteri kadar yangın önleminin olmadığını savunan Serbest, şöyle devam etti:'Ölmediğime pişmanım'Serbest, bir daha Kartalkaya'ya gitmek istemediğini dile getirerek, "Ben ölmediğime pişmanım çünkü o çığlığı duysanız... Kendi babası çocuğunu atıyor. Siz yaşayabilir misiniz böyle bir şeyi? Herkes kendi canını ortaya koydu. Bir umut olarak atladı herkes. Can pazarıydı orası. Çığlık çığlığaydı her taraf. Yardım edemiyorsun, sadece bakabiliyorsun. Edebildiğin kadar ettin ama daha fazlasını yapamıyorsun. Girip de alamadan çıkmak da vardı. Her taraf dumandı. Cehennemi yaşadık." ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250126/ilber-ortayli-kultur-ve-turizm-bakanliginin-teftis-gorevini-yerine-getirmedigi-acikca-ortada-1093063908.html

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bolu, grand kartal oteli, grand kartal otel, aşçı, halit ergül