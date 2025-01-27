https://anlatilaninotesi.com.tr/20250127/bedelli-askerlik-yerleri-aciklandi-bilecik-otobusleri-rekor-kirdi-1093093347.html
Bedelli askerlik yerleri açıklandı: Bilecik otobüsleri rekor kırdı
Bedelli askerlik yerleri açıklandı: Bilecik otobüsleri rekor kırdı
Sputnik Türkiye
Bedelli askerlik yerlerinin açıklanmasının ardından otobüs bileti aramaları yüzde 106 artarken, Bilecik varışlı otobüs bileti aramaları rekor kırdı. 27.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-27T14:21+0300
2025-01-27T14:21+0300
2025-01-27T14:21+0300
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bedelli askerlik
bedelli askerlik süresi
otobüs
otobüs bileti
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Bedelli askerlik yerleri ve sevk tarihlerinin geçtiğimiz günlerde açıklanmasının ardından şehirlerarası otobüs firmaları için bilet aramaları beş saat içerisinde yüzde 106 arttı. En çok arama ise Bilecik için yapıldı. Bilecik varışlı otobüs bileti aramalarında bir gün içerisinde yüzde 425 artış kaydedilerek rekor kırıldı.Bedelli askerlik yapacak kişilerin askerlik yerleri ve sevk tarihlerinin açıklanmasından sonraki 5 saat içinde otobüs bileti aramalarının yüzde 106,02 arttığını ortaya çıktı. Enuygun verilerine göre, özellikle Bilecik, Amasya ve Burdur en çok arama yapılan şehirler arasında yer aldı.Bu illere otobüs bileti aramalarına yoğun ilgiVerilere göre, Bilecik varışlı otobüs bileti aramalarında bir gün içinde yüzde 425'lik artış kaydedilerek rekor kırıldı. Aynı dönemde Amasya için yapılan otobüs bileti aramalarında yüzde 190, Burdur için yapılan otobüs bileti aramalarında da yüzde 182 artış görüldü.Biletini önceden alın açıkta kalmayınBedelli askerlik sevk tarihlerinin açıklanmasıyla seyahat planlaması yapanların yoğun ilgi gösterdiği otobüs bileti aramalarının gelecek günlerde de artması bekleniyor. Bilecik ve Burdur'da havalimanını olmaması ya da Amasya gibi illere sık uçuş gerçekleştirilmemesi otobüse ilgili artırırken, yetkililer askere gidecek olanları da 'biletlerinizi önceden alın, açıkta kalmayın' diyerek uyardı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250123/bedelli-askerlik-yerleri-aciklandi-siniflandirma-sonuclari-nasil-sorgulanir-1092968294.html
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bedelli askerlik, bilecik bedelli askerlik yeri, bilecik otobüsleri, bilecik nasıl gidilir, bilecik uçak var mı, bilecik havalimanı var mı, bilecik otobüsle mi gidilir,
bedelli askerlik, bilecik bedelli askerlik yeri, bilecik otobüsleri, bilecik nasıl gidilir, bilecik uçak var mı, bilecik havalimanı var mı, bilecik otobüsle mi gidilir,
Bedelli askerlik yerleri açıklandı: Bilecik otobüsleri rekor kırdı
Bedelli askerlik yerlerinin açıklanmasının ardından otobüs bileti aramaları yüzde 106 artarken, Bilecik varışlı otobüs bileti aramaları rekor kırdı.
Bedelli askerlik yerleri ve sevk tarihlerinin geçtiğimiz günlerde açıklanmasının ardından şehirlerarası otobüs firmaları için bilet aramaları beş saat içerisinde yüzde 106 arttı. En çok arama ise Bilecik için yapıldı. Bilecik varışlı otobüs bileti aramalarında bir gün içerisinde yüzde 425 artış kaydedilerek rekor kırıldı.
Bedelli askerlik yapacak kişilerin askerlik yerleri ve sevk tarihlerinin açıklanmasından sonraki 5 saat içinde otobüs bileti aramalarının yüzde 106,02 arttığını ortaya çıktı. Enuygun verilerine göre, özellikle Bilecik, Amasya ve Burdur en çok arama yapılan şehirler arasında yer aldı.
Bu illere otobüs bileti aramalarına yoğun ilgi
Verilere göre, Bilecik varışlı otobüs bileti aramalarında bir gün içinde yüzde 425'lik artış kaydedilerek rekor kırıldı. Aynı dönemde Amasya için yapılan otobüs bileti aramalarında yüzde 190, Burdur için yapılan otobüs bileti aramalarında da yüzde 182 artış görüldü.
Biletini önceden alın açıkta kalmayın
Bedelli askerlik sevk tarihlerinin açıklanmasıyla seyahat planlaması yapanların yoğun ilgi gösterdiği otobüs bileti aramalarının gelecek günlerde de artması bekleniyor. Bilecik ve Burdur'da havalimanını olmaması ya da Amasya gibi illere sık uçuş gerçekleştirilmemesi otobüse ilgili artırırken, yetkililer askere gidecek olanları da 'biletlerinizi önceden alın, açıkta kalmayın' diyerek uyardı.