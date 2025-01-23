https://anlatilaninotesi.com.tr/20250123/bedelli-askerlik-yerleri-aciklandi-siniflandirma-sonuclari-nasil-sorgulanir-1092968294.html
Bedelli askerlik yerleri açıklandı: Sınıflandırma sonuçları nasıl sorgulanır?
Bedelli askerlik yerleri açıklandı: Sınıflandırma sonuçları nasıl sorgulanır?
Sputnik Türkiye
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 2025 yılı bedelli askerlik yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Sınıflandırma sonuçları, e-Devlet üzerinden... 23.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-23T11:08+0300
2025-01-23T11:08+0300
2025-01-23T11:15+0300
türkiye
bedelli askerlik
milli savunma bakanlığı (msb)
sonuç
e-devlet
e-devlet kapısı
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), binlerce asker adayının merakla beklediği 2025 yılı bedelli askerlik sınıflandırma sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Sonuçlar, 23 Ocak Perşembe itibarıyla e-Devlet üzerinden erişime açıldı.Bedelli askerlik yerleri nasıl sorgulanır?Bedelli askerlik ücretini ödeyerek başvuru yapan yükümlüler, celp ve sevk tarihlerini öğrenmek için sonuç ekranını yoğun şekilde ziyaret ediyor. MSB’nin açıklamasına göre, adaylar teslim olacakları birliklerin açık adresi, son teslim tarihi ve kışla bilgilerini e-Devlet üzerinden görüntüleyebilecek.Bedelli askerlik yerlerini öğrenmek isteyen yükümlüler, şu adımları takip ederek sonuçlara ulaşabilir:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250123/grand-kartal-otel-yangini-3-sigorta-sirketinin-reddettigi-ortaya-cikti-1092961185.html
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Bedelli askerlik yerleri açıklandı: Sınıflandırma sonuçları nasıl sorgulanır?
11:08 23.01.2025 (güncellendi: 11:15 23.01.2025)
Ayrıntılar geliyor
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 2025 yılı bedelli askerlik yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Sınıflandırma sonuçları, e-Devlet üzerinden sorgulanabiliyor. Bedelli askerlik statüsünde silahaltına alınacak yükümlüler, teslim olacakları birliklerin adres ve sevk tarihlerini öğrenmeye başladı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), binlerce asker adayının merakla beklediği 2025 yılı bedelli askerlik sınıflandırma sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Sonuçlar, 23 Ocak Perşembe itibarıyla e-Devlet üzerinden erişime açıldı.
Bedelli askerlik yerleri nasıl sorgulanır?
Bedelli askerlik ücretini ödeyerek başvuru yapan yükümlüler, celp ve sevk tarihlerini öğrenmek için sonuç ekranını yoğun şekilde ziyaret ediyor. MSB’nin açıklamasına göre, adaylar teslim olacakları birliklerin açık adresi, son teslim tarihi ve kışla bilgilerini e-Devlet üzerinden görüntüleyebilecek.
Bedelli askerlik yerlerini öğrenmek isteyen yükümlüler, şu adımları takip ederek sonuçlara ulaşabilir:
1.e-Devlet sistemine giriş yapın.
2.Milli Savunma Bakanlığı Bedelli Askerlik Sınıflandırma Sonuçları
ekranını ziyaret edin.
3.
Sonuç sayfasında, teslim olacağınız birliklerin adresi, sevk tarihleri ve diğer detaylar yer alacaktır.