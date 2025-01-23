https://anlatilaninotesi.com.tr/20250123/bedelli-askerlik-yerleri-aciklandi-siniflandirma-sonuclari-nasil-sorgulanir-1092968294.html

Bedelli askerlik yerleri açıklandı: Sınıflandırma sonuçları nasıl sorgulanır?

Bedelli askerlik yerleri açıklandı: Sınıflandırma sonuçları nasıl sorgulanır?

Sputnik Türkiye

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 2025 yılı bedelli askerlik yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Sınıflandırma sonuçları, e-Devlet üzerinden... 23.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-23T11:08+0300

2025-01-23T11:08+0300

2025-01-23T11:15+0300

türkiye

bedelli askerlik

milli savunma bakanlığı (msb)

sonuç

e-devlet

e-devlet kapısı

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), binlerce asker adayının merakla beklediği 2025 yılı bedelli askerlik sınıflandırma sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Sonuçlar, 23 Ocak Perşembe itibarıyla e-Devlet üzerinden erişime açıldı.Bedelli askerlik yerleri nasıl sorgulanır?Bedelli askerlik ücretini ödeyerek başvuru yapan yükümlüler, celp ve sevk tarihlerini öğrenmek için sonuç ekranını yoğun şekilde ziyaret ediyor. MSB’nin açıklamasına göre, adaylar teslim olacakları birliklerin açık adresi, son teslim tarihi ve kışla bilgilerini e-Devlet üzerinden görüntüleyebilecek.Bedelli askerlik yerlerini öğrenmek isteyen yükümlüler, şu adımları takip ederek sonuçlara ulaşabilir:

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