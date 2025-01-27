Bakan Bolat: Komşumuz İran ile sınır ticaretimizi artırmak ve gümrük alanındaki iş birliğimizi güçlendirmek istiyoruz

"Ticaret Bakanlığımızda İran İslam Cumhuriyeti Yol ve Şehir Planlama Bakanı ve Türkiye-İran Karma Ekonomik Komisyon (KEK) Eşbaşkanı Sayın Ferzane Sadık ile birlikte heyetler arası görüşme gerçekleştirdik.

Aralık 2024 tarihinde Tahran’da gerçekleştirdiğimiz Türkiye-İran 29. Dönem Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) Toplantısı kapsamında mutabık kaldığımız ticari konuları ve iki ülke olarak belirlediğimiz ikili ticaret hacmi hedefimize ulaşma noktasında atılabilecek adımları ele aldık.

Türkiye olarak, komşumuz İran ile sınır ticaretimizi artırmak ve gümrük alanındaki iş birliğimizi güçlendirmek istiyoruz. Bu çerçevede taşımacılıktaki güçlükleri minimize etmek ve bu alandaki iş birliği fırsatlarını ele almak için kararlılığımızı vurguladık.

Yeni sınır kapılarının açılması ve mevcut sınır kapılarındaki modernizasyon çalışmalarını da değerli buluyoruz. Toplantıda, bölge ticaretini hareketlendireceğine inandığımız, Sınır Ticaret Merkezi’ne gerekli yatırımları yaptığımızı vurgulayarak, komşu ülkemizden de benzer bir adımı atması gerektiği noktasındaki beklentimizi dile getirdik. Bu tür çalışmaların sınır illerindeki iş birliğini artıracağını ve sınıra yakın yerlerde yaşayan halkın refahına katkı sağlayacağına inanıyoruz."