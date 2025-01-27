https://anlatilaninotesi.com.tr/20250127/unlu-menajer-ayse-barim-icin-tutuklama-talep-edildi-1093108694.html

Ünlü Menajer Ayşe Barım için tutuklama talep edildi

Ünlü Menajer Ayşe Barım için tutuklama talep edildi

Sputnik Türkiye

İstanbul'da yürütülen 'darbeye teşebbüs' soruşturması kapsamında, ID Danışmanlık şirketinin sahibi ve ünlü menajer Ayşe Barım gözaltına alındı. Emniyetteki... 27.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-27T20:01+0300

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türkiye

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Menajer Ayşe Barım'ın Gezi Parkı eylemlerinin planlayıcılarından olduğu iddiasıyla tutuklanması talep edildi.Ayşe Barım, bugün ifadesinin alınması için Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirildi. Saat 15.10'da savcılık tarafından ifadesi alınmaya başlanan Barım 'Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüse yardım etme' suçlamasıyla tutuklanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250127/gezi-sorusturmasi-menajer-ayse-barim-adliyeye-sevk-edildi-1093085868.html

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