https://anlatilaninotesi.com.tr/20250127/unlu-menajer-ayse-barim-icin-tutuklama-talep-edildi-1093108694.html
Ünlü Menajer Ayşe Barım için tutuklama talep edildi
Ünlü Menajer Ayşe Barım için tutuklama talep edildi
Sputnik Türkiye
İstanbul'da yürütülen 'darbeye teşebbüs' soruşturması kapsamında, ID Danışmanlık şirketinin sahibi ve ünlü menajer Ayşe Barım gözaltına alındı. Emniyetteki... 27.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-27T20:01+0300
2025-01-27T20:01+0300
2025-01-27T20:01+0300
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ayşe barım
menajer
oyuncu
yerli oyuncu
en iyi oyuncu
oyuncu değişikliği
kadın oyuncu
profesyonel oyuncu
dizi
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Menajer Ayşe Barım'ın Gezi Parkı eylemlerinin planlayıcılarından olduğu iddiasıyla tutuklanması talep edildi.Ayşe Barım, bugün ifadesinin alınması için Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirildi. Saat 15.10'da savcılık tarafından ifadesi alınmaya başlanan Barım 'Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüse yardım etme' suçlamasıyla tutuklanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250127/gezi-sorusturmasi-menajer-ayse-barim-adliyeye-sevk-edildi-1093085868.html
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ayşe barım, menajer, oyuncu, yerli oyuncu, en iyi oyuncu, oyuncu değişikliği, kadın oyuncu, profesyonel oyuncu, dizi, gezi parkı, gezi parkı eylemleri, gezi eylemleri, gezi olayları, gezi protestoları
ayşe barım, menajer, oyuncu, yerli oyuncu, en iyi oyuncu, oyuncu değişikliği, kadın oyuncu, profesyonel oyuncu, dizi, gezi parkı, gezi parkı eylemleri, gezi eylemleri, gezi olayları, gezi protestoları
Ünlü Menajer Ayşe Barım için tutuklama talep edildi
İstanbul'da yürütülen 'darbeye teşebbüs' soruşturması kapsamında, ID Danışmanlık şirketinin sahibi ve ünlü menajer Ayşe Barım gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Barım, tutuklanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Menajer Ayşe Barım'ın Gezi Parkı eylemlerinin planlayıcılarından olduğu iddiasıyla tutuklanması talep edildi.
Ayşe Barım, bugün ifadesinin alınması için Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirildi. Saat 15.10'da savcılık tarafından ifadesi alınmaya başlanan Barım 'Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüse yardım etme' suçlamasıyla tutuklanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.