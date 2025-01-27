https://anlatilaninotesi.com.tr/20250127/ayse-barim-davasi-halit-ergenc-ve-riza-kocaoglu-hakkinda-sorusturma-acildi-1093109538.html

Ayşe Barım davası: Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu hakkında soruşturma açıldı

Ayşe Barım davası: Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu hakkında soruşturma açıldı

Sputnik Türkiye

Menajer Ayşe Barım’a açılan Gezi Parkı eylemleri soruşturmasında tanık olarak ifade veren oyuncular Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu’na, 'yalan tanıklık'... 27.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-27T20:52+0300

2025-01-27T20:52+0300

2025-01-27T20:52+0300

türkiye

halit ergenç

ayşe barım

gezi parkı

gezi parkı eylemleri

taksim gezi parkı olayları

gezi parkı

mahkeme

mahkeme kararı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/18/1093016063_0:0:720:406_1920x0_80_0_0_36ab3151293887d04bd21296c80724c4.jpg

İstanbul'da yürütülen 'darbeye teşebbüs' soruşturması kapsamında tanık olarak dinlenen Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu hakkında soruşturma açıldı.Gazeteci Emrullah Erdinç'in haberine göre, Menajer Ayşe Barım'ın Gezi Parkı soruşturmasında tanık olarak dinlenen Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu'na 'yalan tanıklık' suçundan soruşturma başlatıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250127/unlu-menajer-ayse-barim-icin-tutuklama-talep-edildi-1093108694.html

türkiye

gezi parkı

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

halit ergenç, ayşe barım, gezi parkı, gezi parkı eylemleri, taksim gezi parkı olayları, gezi parkı, mahkeme, mahkeme kararı