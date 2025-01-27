https://anlatilaninotesi.com.tr/20250127/ayse-barim-davasi-halit-ergenc-ve-riza-kocaoglu-hakkinda-sorusturma-acildi-1093109538.html
Ayşe Barım davası: Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu hakkında soruşturma açıldı
Ayşe Barım davası: Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu hakkında soruşturma açıldı
Sputnik Türkiye
Menajer Ayşe Barım’a açılan Gezi Parkı eylemleri soruşturmasında tanık olarak ifade veren oyuncular Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu’na, 'yalan tanıklık'... 27.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-27T20:52+0300
2025-01-27T20:52+0300
2025-01-27T20:52+0300
türkiye
halit ergenç
ayşe barım
gezi parkı
gezi parkı eylemleri
taksim gezi parkı olayları
gezi parkı
mahkeme
mahkeme kararı
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İstanbul'da yürütülen 'darbeye teşebbüs' soruşturması kapsamında tanık olarak dinlenen Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu hakkında soruşturma açıldı.Gazeteci Emrullah Erdinç'in haberine göre, Menajer Ayşe Barım'ın Gezi Parkı soruşturmasında tanık olarak dinlenen Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu'na 'yalan tanıklık' suçundan soruşturma başlatıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250127/unlu-menajer-ayse-barim-icin-tutuklama-talep-edildi-1093108694.html
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halit ergenç, ayşe barım, gezi parkı, gezi parkı eylemleri, taksim gezi parkı olayları, gezi parkı, mahkeme, mahkeme kararı
halit ergenç, ayşe barım, gezi parkı, gezi parkı eylemleri, taksim gezi parkı olayları, gezi parkı, mahkeme, mahkeme kararı
Ayşe Barım davası: Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu hakkında soruşturma açıldı
Menajer Ayşe Barım’a açılan Gezi Parkı eylemleri soruşturmasında tanık olarak ifade veren oyuncular Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu’na, 'yalan tanıklık' suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.
İstanbul'da yürütülen 'darbeye teşebbüs' soruşturması kapsamında tanık olarak dinlenen Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu hakkında soruşturma açıldı.
Gazeteci Emrullah Erdinç'in haberine göre, Menajer Ayşe Barım'ın Gezi Parkı soruşturmasında tanık olarak dinlenen Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu'na 'yalan tanıklık' suçundan soruşturma başlatıldı.