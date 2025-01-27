https://anlatilaninotesi.com.tr/20250127/artirilan-vergi-sonrasi-kolombiya-sinir-disi-edilenleri-geri-almayi-kabul-etti-1093076880.html

Artırılan vergi sonrası Kolombiya, sınır dışı edilenleri geri almayı kabul etti

Artırılan vergi sonrası Kolombiya, sınır dışı edilenleri geri almayı kabul etti

Sputnik Türkiye

ABD, Kolombiya'nın sınır dışı edilen göçmenleri kısıtlama olmaksızın kabul etmesinin ardından Kolombiya'ya gümrük vergileri uygulamayacağını açıkladı. 27.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-27T10:04+0300

2025-01-27T10:04+0300

2025-01-27T10:04+0300

dünya

kolombiya

donald trump

abd

gümrük vergisi

sınır dışı

yasa dışı göçmen

mülteci krizi

mülteci

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ABD ile Kolombiya arasında dün patlak veren krizde ABD, sınır dışı edilen Kolombiyalıları taşıyan iki ABD askeri uçağının ülkeye inmesini yasaklamasının ardından tüm Kolombiya mallarına yüzde 25 gümrük vergisi uygulayacağını açıklamıştı. Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro, ülkesinin geri gönderilen vatandaşlarını "suçlu gibi muamele etmeden sivil uçaklarla" kabul edeceğini açıklamasını takiben ABD, söz konusu gümrük vergilerinin uygulanmayacağını duyurdu. ABD'nin açıklamasında sınır dışı edilen Kolombiyalıların, 'askeri uçakla' gönderileceği vurgulandı. Beyaz Saray'dan yapılan bir açıklamada, Kolombiya'nın artık ABD'nin askeri uçaklarıyla gelen göçmenleri "sınırlama veya gecikme olmaksızın" kabul ettiği belirtildi. Kolombiya, "vatandaşlarımızın onurunu garanti altına almak" için bir diyaloğun sürdürüleceğini belirtti.Beyaz Saray Basın Sözcülüğü'nden bugün yapılan açıklamada "Kolombiya hükümeti, Başkan Trump'ın şartlarını kabul ettiği" vurgulanarak Kolombiya'ya uygulanacak gümrük vergilerinin askıya alınacağı belirtildi. Beyaz Saray açıklamasında şu ifadeler dikkay çekti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250126/kolombiya-gocmenleri-tasiyan-ucaklarin-inisine-izin-vermedi-trumptan-yuzde-25-gumruk-vergisi-emri-1093069281.html

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kolombiya, donald trump, abd, gümrük vergisi, sınır dışı, yasa dışı göçmen, mülteci krizi, mülteci