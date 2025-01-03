https://anlatilaninotesi.com.tr/20250103/2025-mtv-ilk-taksit-odeme-donemi-basladi-son--tarih-ne-zaman-nasil-odeme-yapilir-1092326008.html
2025 MTV ilk taksit ödeme dönemi başladı: Son tarih ne zaman, nasıl ödeme yapılır?
2025 MTV ilk taksit ödeme dönemi başladı: Son tarih ne zaman, nasıl ödeme yapılır?
Sputnik Türkiye
Motorlu Taşıtlar Vergisi’nin (MTV) 2025 yılı birinci taksit ödeme dönemi başladı. 31 Ocak’a kadar devam edecek bu dönemde, en düşük MTV 499 TL, en yüksek MTV... 03.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-03T15:23+0300
2025-01-03T15:23+0300
2025-01-03T15:23+0300
ekonomi
mtv
motorlu taşıtlar vergisi (mtv)
mtv zammı
taksit
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2025 yılına ait Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) birinci taksit ödemeleri, 1 Ocak 2025’te başladı. Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan (GİB) yapılan açıklamaya göre, ilk taksitin son ödeme tarihi 31 Ocak 2025 olarak belirlendi.Vergi ödemeleri, dijital.gib.gov.tr, GİB Mobil uygulaması, anlaşmalı bankalar, PTT şubeleri ve vergi dairesi vezneleri üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Ödemeler, kredi kartı, banka kartı, havale veya yabancı bankalara ait kartlarla yapılabiliyor.2025 MTV zamlı tutarları belli oldu2025’te MTV, araçların motor hacmi, yaşı ve değerine göre belirlendi. İşte araç türlerine göre zamlı tutarlar:1300 motor ve altı araçlar1300-1600 motor araçlar1601-1800 motor araçlarMotosikletlerMTV taksidi nereden ve nasıl ödenir?Anlaşmalı bankalar, MTV ödemelerinde 3-4 taksit fırsatları da sunuyor. Dijital Vergi Dairesi üzerinden ödeme yapmak için:
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2025 MTV ilk taksit ödeme dönemi başladı: Son tarih ne zaman, nasıl ödeme yapılır?
Motorlu Taşıtlar Vergisi’nin (MTV) 2025 yılı birinci taksit ödeme dönemi başladı. 31 Ocak’a kadar devam edecek bu dönemde, en düşük MTV 499 TL, en yüksek MTV ise 230 bin TL oldu. Ödemeler dijital kanallar, anlaşmalı bankalar ve vergi dairesi vezneleri üzerinden yapılabilecek.
2025 yılına ait Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) birinci taksit ödemeleri, 1 Ocak 2025’te başladı. Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan (GİB) yapılan açıklamaya göre, ilk taksitin son ödeme tarihi 31 Ocak 2025 olarak belirlendi.
Vergi ödemeleri, dijital.gib.gov.tr, GİB Mobil uygulaması, anlaşmalı bankalar, PTT şubeleri ve vergi dairesi vezneleri üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Ödemeler, kredi kartı, banka kartı, havale veya yabancı bankalara ait kartlarla yapılabiliyor.
2025 MTV zamlı tutarları belli oldu
2025’te MTV, araçların motor hacmi, yaşı ve değerine göre belirlendi. İşte araç türlerine göre zamlı tutarlar:
1300 motor ve altı araçlar
100-250 motor hacmi (1-3 yaş): 899 TL
251-650 motor hacmi (1-3 yaş): 1.862 TL
651-1200 motor hacmi (1-3 yaş): 4.808 TL
1201 ve üzeri motor hacmi (1-3 yaş): 11.066 TL
MTV taksidi nereden ve nasıl ödenir?
Anlaşmalı bankalar, MTV ödemelerinde 3-4 taksit fırsatları da sunuyor. Dijital Vergi Dairesi üzerinden ödeme yapmak için:
1.dijital.gib.gov.tr
adresine girin.
2.
“MTV Ödeme” bölümüne tıklayın.
3.Plaka
, T.C. Kimlik Numarası
ve “Tescil Tarihi” bilgilerini girerek borcunuzu görüntüleyin.
4.
Kredi kartı veya banka kartıyla ödemenizi yapın.