https://anlatilaninotesi.com.tr/20250127/antalyada-otel-insaatinda-yangin-cikti-isciler-mahsur-kaldi-1093104062.html
Antalya'da otel inşaatında yangın çıktı: İşçiler mahsur kaldı
Antalya'da otel inşaatında yangın çıktı: İşçiler mahsur kaldı
Sputnik Türkiye
Antalya’da akşam saatlerinde bir otel inşaatında çıkan yangın, büyük paniğe neden oldu. 12 katlı binanın üst katlarında mahsur kalan işçiler, alevler ve yoğun... 27.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-27T17:34+0300
2025-01-27T17:34+0300
2025-01-27T17:47+0300
türkiye
yangın
yangın alarmı
yangın felaketi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/18/1093021772_0:0:1236:696_1920x0_80_0_0_3576bacfe39d63d1d3cc381ed454a1ca.jpg
Antalya’nın Alanya ilçesinde yapımı devam eden bir otel inşaatında yangın çıktı.Yangın, Alanya’nın Cikcilli Mahallesi’nde bulunan 12 katlı otelin ilk katında başladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Alevler kısa sürede üst katlara doğru ilerlerken, inşaatın üst katlarında çalışan işçilerin mahsur kaldığı bildirildi.Mahsur kalan işçilerin kurtarılması için vinç yardımı talep edildi. İtfaiye ekipleri, hem yangını kontrol altına almak hem de işçileri kurtarmak için yoğun bir çalışma yürütüyor. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, ekiplerin bölgede müdahalesi devam ediyor.Alanya Belediye Başkanı Özçelik'ten ilk açıklamaYanan otel hakkında konuşan Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik ''Otelde kaynak kıvılcımlarından çıkan ateşin yataklara düşmesiyle yangın çıktı. Binada kalan işçilerin kurtarılma çalışması tamamlandı. İçeride 4 işçi mahsur kalmıştı kurtarıldı. İncelemeler devam ediyor'' açıklamasında bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250127/kartalkaya-otel-yangininda-carpici-ifade-ortaya-cikti-masrafli-diye-yapilmamis-1093100715.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/18/1093021772_130:0:1221:818_1920x0_80_0_0_786019ba4bf2c781ec15275b22f7f7a1.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
antalya son dakika, antalya yangın, antalya otel yangını
antalya son dakika, antalya yangın, antalya otel yangını
Antalya'da otel inşaatında yangın çıktı: İşçiler mahsur kaldı
17:34 27.01.2025 (güncellendi: 17:47 27.01.2025)
Antalya’da akşam saatlerinde bir otel inşaatında çıkan yangın, büyük paniğe neden oldu. 12 katlı binanın üst katlarında mahsur kalan işçiler, alevler ve yoğun duman nedeniyle inşaatta sıkıştı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Antalya’nın Alanya ilçesinde yapımı devam eden bir otel inşaatında yangın çıktı.
Yangın, Alanya’nın Cikcilli Mahallesi’nde bulunan 12 katlı otelin ilk katında başladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Alevler kısa sürede üst katlara doğru ilerlerken, inşaatın üst katlarında çalışan işçilerin mahsur kaldığı bildirildi.
Mahsur kalan işçilerin kurtarılması için vinç yardımı talep edildi. İtfaiye ekipleri, hem yangını kontrol altına almak hem de işçileri kurtarmak için yoğun bir çalışma yürütüyor. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, ekiplerin bölgede müdahalesi devam ediyor.
Alanya Belediye Başkanı Özçelik'ten ilk açıklama
Yanan otel hakkında konuşan Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik ''Otelde kaynak kıvılcımlarından çıkan ateşin yataklara düşmesiyle yangın çıktı. Binada kalan işçilerin kurtarılma çalışması tamamlandı. İçeride 4 işçi mahsur kalmıştı kurtarıldı. İncelemeler devam ediyor'' açıklamasında bulundu.