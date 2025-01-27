https://anlatilaninotesi.com.tr/20250127/antalyada-otel-insaatinda-yangin-cikti-isciler-mahsur-kaldi-1093104062.html

Antalya'da otel inşaatında yangın çıktı: İşçiler mahsur kaldı

Antalya'da otel inşaatında yangın çıktı: İşçiler mahsur kaldı

Sputnik Türkiye

Antalya’da akşam saatlerinde bir otel inşaatında çıkan yangın, büyük paniğe neden oldu. 12 katlı binanın üst katlarında mahsur kalan işçiler, alevler ve yoğun... 27.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-27T17:34+0300

2025-01-27T17:34+0300

2025-01-27T17:47+0300

türkiye

yangın

yangın alarmı

yangın felaketi

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Antalya’nın Alanya ilçesinde yapımı devam eden bir otel inşaatında yangın çıktı.Yangın, Alanya’nın Cikcilli Mahallesi’nde bulunan 12 katlı otelin ilk katında başladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Alevler kısa sürede üst katlara doğru ilerlerken, inşaatın üst katlarında çalışan işçilerin mahsur kaldığı bildirildi.Mahsur kalan işçilerin kurtarılması için vinç yardımı talep edildi. İtfaiye ekipleri, hem yangını kontrol altına almak hem de işçileri kurtarmak için yoğun bir çalışma yürütüyor. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, ekiplerin bölgede müdahalesi devam ediyor.Alanya Belediye Başkanı Özçelik'ten ilk açıklamaYanan otel hakkında konuşan Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik ''Otelde kaynak kıvılcımlarından çıkan ateşin yataklara düşmesiyle yangın çıktı. Binada kalan işçilerin kurtarılma çalışması tamamlandı. İçeride 4 işçi mahsur kalmıştı kurtarıldı. İncelemeler devam ediyor'' açıklamasında bulundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250127/kartalkaya-otel-yangininda-carpici-ifade-ortaya-cikti-masrafli-diye-yapilmamis-1093100715.html

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