https://anlatilaninotesi.com.tr/20250127/ankarada-bazi-yollar-trafige-kapatildi-1093070381.html

Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatıldı

Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatıldı

Sputnik Türkiye

Ankara Spor Salonu'nda düzenlenecek program nedeniyle pazar gece saat 23.00'den itibaren kapanan bazı yollar sabah saat 10.00'a kadar trafiğe kapalı olacak. 27.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-27T02:42+0300

2025-01-27T02:42+0300

2025-01-27T02:43+0300

türkiye

ankara

kapalı

kapalı yollar

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/15/1092882463_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_5c4307d30cf42cc43c52af252c60fc07.jpg

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Ankara Spor Salonu'nda düzenlenecek program dolayısıyla bazı yollar saat 10.00'da başlayacak programın bitimine kadar kapalı olacak.Bu kapsamda, Cumhuriyet Caddesi'nin Tren Garı Kavşağı ile Baruthane Kavşağı arasında kalan bölümü çift yönlü trafiğe kapatılacak.Tren Garı Kavşağı ile buraya bağlanan ve açılan yan varyantların alt geçit hariç tamamı, Ulaştırma Kavşağı'ndan Tren Garı Kavşağı'na yan varyantın tamamı, Tren Garı Kavşağı'ndan Kazım Karabekir Caddesi'ne bağlanan yan varyantın üst geçit hariç tamamı, Ulaştırma Kavşağı'ndan Kazım Karabekir Caddesi'ne bağlanan yan varyantın tamamı trafiğe kapalı olacak.İhtiyaç olması halinde, Hipodrom Caddesi'nin Kazım Karabekir Caddesi ile Mevlana Bulvarı arasında kalan bölümü ve Kazım Karabekir Caddesi'nden İstanbul Caddesi ile Celal Bayar Bulvarı arasında kalan bölümü, çift yönlü araç trafiğine kapatılacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250127/komsu-kavgasinda-6-kisi-hastaneye-kaldirildi-1093069953.html

türkiye

ankara

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ankara, kapalı, kapalı yollar