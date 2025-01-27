https://anlatilaninotesi.com.tr/20250127/ankarada-bazi-yollar-trafige-kapatildi-1093070381.html
Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatıldı
Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatıldı
Sputnik Türkiye
Ankara Spor Salonu'nda düzenlenecek program nedeniyle pazar gece saat 23.00'den itibaren kapanan bazı yollar sabah saat 10.00'a kadar trafiğe kapalı olacak. 27.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-27T02:42+0300
2025-01-27T02:42+0300
2025-01-27T02:43+0300
türkiye
ankara
kapalı
kapalı yollar
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Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Ankara Spor Salonu'nda düzenlenecek program dolayısıyla bazı yollar saat 10.00'da başlayacak programın bitimine kadar kapalı olacak.Bu kapsamda, Cumhuriyet Caddesi'nin Tren Garı Kavşağı ile Baruthane Kavşağı arasında kalan bölümü çift yönlü trafiğe kapatılacak.Tren Garı Kavşağı ile buraya bağlanan ve açılan yan varyantların alt geçit hariç tamamı, Ulaştırma Kavşağı'ndan Tren Garı Kavşağı'na yan varyantın tamamı, Tren Garı Kavşağı'ndan Kazım Karabekir Caddesi'ne bağlanan yan varyantın üst geçit hariç tamamı, Ulaştırma Kavşağı'ndan Kazım Karabekir Caddesi'ne bağlanan yan varyantın tamamı trafiğe kapalı olacak.İhtiyaç olması halinde, Hipodrom Caddesi'nin Kazım Karabekir Caddesi ile Mevlana Bulvarı arasında kalan bölümü ve Kazım Karabekir Caddesi'nden İstanbul Caddesi ile Celal Bayar Bulvarı arasında kalan bölümü, çift yönlü araç trafiğine kapatılacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250127/komsu-kavgasinda-6-kisi-hastaneye-kaldirildi-1093069953.html
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ankara, kapalı, kapalı yollar
ankara, kapalı, kapalı yollar
Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatıldı
02:42 27.01.2025 (güncellendi: 02:43 27.01.2025)
Ankara Spor Salonu'nda düzenlenecek program nedeniyle pazar gece saat 23.00'den itibaren kapanan bazı yollar sabah saat 10.00'a kadar trafiğe kapalı olacak.
Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Ankara Spor Salonu'nda düzenlenecek program dolayısıyla bazı yollar saat 10.00'da başlayacak programın bitimine kadar kapalı olacak.
Bu kapsamda, Cumhuriyet Caddesi'nin Tren Garı Kavşağı ile Baruthane Kavşağı arasında kalan bölümü çift yönlü trafiğe kapatılacak.
Tren Garı Kavşağı ile buraya bağlanan ve açılan yan varyantların alt geçit hariç tamamı, Ulaştırma Kavşağı'ndan Tren Garı Kavşağı'na yan varyantın tamamı, Tren Garı Kavşağı'ndan Kazım Karabekir Caddesi'ne bağlanan yan varyantın üst geçit hariç tamamı, Ulaştırma Kavşağı'ndan Kazım Karabekir Caddesi'ne bağlanan yan varyantın tamamı trafiğe kapalı olacak.
İhtiyaç olması halinde, Hipodrom Caddesi'nin Kazım Karabekir Caddesi ile Mevlana Bulvarı arasında kalan bölümü ve Kazım Karabekir Caddesi'nden İstanbul Caddesi ile Celal Bayar Bulvarı arasında kalan bölümü, çift yönlü araç trafiğine kapatılacak.