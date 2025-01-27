https://anlatilaninotesi.com.tr/20250127/abd-senatoru-tuberville-ukraynadaki-catisma-ustunluk-rusyada-1093076388.html

ABD Senatörü Tuberville: Ukrayna’daki çatışmada üstünlük Rusya’da

ABD Senatörü Tuberville: Ukrayna’daki çatışmada üstünlük Rusya’da

Sputnik Türkiye

ABD Senato’sunun Cumhuriyetçi üyesi Tuberville, Ukrayna'daki çatışmada Rusya’nın üstünlüğü elinde tutarken Kiev ve NATO ülkelerinin eylemlerinde başarısız... 27.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-27T09:20+0300

2025-01-27T09:20+0300

2025-01-27T09:17+0300

ukrayna krizi

abd

senato

tommy tuberville

rusya

vladimir putin

ukrayna

müzakereler

abd

donald trump

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WABC radyosuna konuşan Senatör Tommy Tuberville, Ukrayna çatışmasındaki son durumu ve müzakere olasılığını değerlendirdi.Tuberville, "Bu savaş Ukraynalılar, NATO ve ABD tarafından o kadar kötü yönetildi ki (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in her istediğini yapmasına izin verildi. Neden herhangi biriyle müzakere etsin ki?" diyerek şu yorumda bulundu:ABD Başkanı Donald Trump’ın Putin’le görüşmeleri başlatmaya çalıştığını dile getiren Senatör, Trump’ın bunu başaracağından emin olduğunu kaydetti.Trump, Ukrayna'daki çatışmayı sona erdirmek için Putin’le görüşmek istediğini defalarca dile getirmişti. Rus lider geçen hafta yaptığı açıklamada Trump’la görüşmeye ve “sakince konuşmaya” hazır olduğunu söylemişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250127/rusya-tarafina-gecen-ukraynali-asker-ingilteredeki-savas-egitimini-anlatti-dikenli-teller-1093075391.html

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abd, senato, tommy tuberville, rusya, vladimir putin, ukrayna, müzakereler, abd, donald trump, nato