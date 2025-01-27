https://anlatilaninotesi.com.tr/20250127/abd-senatoru-tuberville-ukraynadaki-catisma-ustunluk-rusyada-1093076388.html
ABD Senatörü Tuberville: Ukrayna’daki çatışmada üstünlük Rusya’da
ABD Senatörü Tuberville: Ukrayna’daki çatışmada üstünlük Rusya’da
Sputnik Türkiye
ABD Senato’sunun Cumhuriyetçi üyesi Tuberville, Ukrayna'daki çatışmada Rusya’nın üstünlüğü elinde tutarken Kiev ve NATO ülkelerinin eylemlerinde başarısız... 27.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-27T09:20+0300
2025-01-27T09:20+0300
2025-01-27T09:17+0300
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rusya
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ukrayna
müzakereler
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WABC radyosuna konuşan Senatör Tommy Tuberville, Ukrayna çatışmasındaki son durumu ve müzakere olasılığını değerlendirdi.Tuberville, "Bu savaş Ukraynalılar, NATO ve ABD tarafından o kadar kötü yönetildi ki (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in her istediğini yapmasına izin verildi. Neden herhangi biriyle müzakere etsin ki?" diyerek şu yorumda bulundu:ABD Başkanı Donald Trump’ın Putin’le görüşmeleri başlatmaya çalıştığını dile getiren Senatör, Trump’ın bunu başaracağından emin olduğunu kaydetti.Trump, Ukrayna'daki çatışmayı sona erdirmek için Putin’le görüşmek istediğini defalarca dile getirmişti. Rus lider geçen hafta yaptığı açıklamada Trump’la görüşmeye ve “sakince konuşmaya” hazır olduğunu söylemişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250127/rusya-tarafina-gecen-ukraynali-asker-ingilteredeki-savas-egitimini-anlatti-dikenli-teller-1093075391.html
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abd, senato, tommy tuberville, rusya, vladimir putin, ukrayna, müzakereler, abd, donald trump, nato
abd, senato, tommy tuberville, rusya, vladimir putin, ukrayna, müzakereler, abd, donald trump, nato
ABD Senatörü Tuberville: Ukrayna’daki çatışmada üstünlük Rusya’da
ABD Senato’sunun Cumhuriyetçi üyesi Tuberville, Ukrayna'daki çatışmada Rusya’nın üstünlüğü elinde tutarken Kiev ve NATO ülkelerinin eylemlerinde başarısız olduğunu belirtti.
WABC
radyosuna konuşan Senatör Tommy Tuberville
, Ukrayna çatışmasındaki son durumu ve müzakere olasılığını değerlendirdi.
Tuberville, "Bu savaş Ukraynalılar, NATO ve ABD tarafından o kadar kötü yönetildi ki (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in her istediğini yapmasına izin verildi. Neden herhangi biriyle müzakere etsin ki?" diyerek şu yorumda bulundu:
Diyelim ki bir futbol maçındasınız ve üç gol öndesiniz. Kazanırken neden herhangi bir anlaşma yapasınız ki? Putin kazanıyor.
ABD Başkanı Donald Trump’ın Putin’le görüşmeleri başlatmaya çalıştığını dile getiren Senatör, Trump’ın bunu başaracağından emin olduğunu kaydetti.
Trump, Ukrayna'daki çatışmayı sona erdirmek için Putin’le görüşmek istediğini defalarca dile getirmişti. Rus lider geçen hafta yaptığı açıklamada Trump’la görüşmeye ve “sakince konuşmaya” hazır olduğunu söylemişti.