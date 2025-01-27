https://anlatilaninotesi.com.tr/20250127/abd-ile-kolombiya-arasinda-gerginlik-cikti-kahve-fiyatlarina-zam-geldi-1093101574.html
ABD ile Kolombiya arasında gerginlik çıktı: Kahve fiyatlarına zam geldi
ABD ile Kolombiya arasında gerginlik çıktı: Kahve fiyatlarına zam geldi
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump’ın Kolombiya’ya yönelik gümrük vergisi tehdidi, kahve piyasasında büyük bir dalgalanmaya neden oldu. Dünyanın en büyük kahve... 27.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-27T17:12+0300
2025-01-27T17:12+0300
2025-01-27T17:12+0300
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Amerika Birleşik Devletleri'nin Kolombiya’ya yönelik gümrük vergisi tehdidi, kahve piyasasında yükselişe neden oldu.ABD Başkanı Donald Trump, Kolombiya’nın sınır dışı edilen göçmenleri taşıyan askeri uçakların inişine izin vermemesi üzerine bu ülkeden ithal edilen mallara yüzde 25 gümrük vergisi uygulayacağını duyurdu. Ayrıca, bir hafta içinde bu oranın yüzde 50’ye çıkarılabileceğini ekledi. Ancak birkaç saat içinde Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, Kolombiya’nın Trump’ın şartlarını kabul ettiği ve tehdidin ertelendiği belirtildi. Bu kısa süreli kriz bile kahve vadeli işlemlerinde etkisini gösterdi. New York’taki Arabica kahve vadeli işlemleri, bir yıl öncesine göre yüzde 80 artış kaydederek 428.20 dolar seviyesine ulaştı.Kolombiya'nın ABD’ye ithal edilen Arabica kahvenin yüzde 20’sini sağlayan, dünyanın en büyük üçüncü kahve üreticisi konumunda bulunduğu açıklandı. Bu nedenle, Güney Amerika ülkesinde yaşanacak herhangi bir aksamanın küresel kahve fiyatlarını daha da yukarı çekme potansiyeline sahip olduğu ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250114/dunyanin-en-buyuk-kahve-zincirinde-artik-bir-sey-satin-almadan-oturmak-yasak-1092652559.html
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kahve fiyatları ne kadar, kahve zam
kahve fiyatları ne kadar, kahve zam
ABD ile Kolombiya arasında gerginlik çıktı: Kahve fiyatlarına zam geldi
ABD Başkanı Donald Trump’ın Kolombiya’ya yönelik gümrük vergisi tehdidi, kahve piyasasında büyük bir dalgalanmaya neden oldu. Dünyanın en büyük kahve üreticilerinden biri olan Kolombiya’daki olası aksaklıklar, küresel kahve arzındaki mevcut sıkıntılarla birleşerek Arabica kahve fiyatlarının rekor seviyelere yükselmesine yol açtı.
Amerika Birleşik Devletleri'nin Kolombiya’ya yönelik gümrük vergisi tehdidi, kahve piyasasında yükselişe neden oldu.
ABD Başkanı Donald Trump, Kolombiya’nın sınır dışı edilen göçmenleri taşıyan askeri uçakların inişine izin vermemesi üzerine bu ülkeden ithal edilen mallara yüzde 25 gümrük vergisi uygulayacağını duyurdu. Ayrıca, bir hafta içinde bu oranın yüzde 50’ye çıkarılabileceğini ekledi. Ancak birkaç saat içinde Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, Kolombiya’nın Trump’ın şartlarını kabul ettiği ve tehdidin ertelendiği belirtildi. Bu kısa süreli kriz bile kahve vadeli işlemlerinde etkisini gösterdi. New York’taki Arabica kahve vadeli işlemleri, bir yıl öncesine göre yüzde 80 artış kaydederek 428.20 dolar seviyesine ulaştı.
Kolombiya'nın ABD’ye ithal edilen Arabica kahvenin yüzde 20’sini sağlayan, dünyanın en büyük üçüncü kahve üreticisi konumunda bulunduğu açıklandı. Bu nedenle, Güney Amerika ülkesinde yaşanacak herhangi bir aksamanın küresel kahve fiyatlarını daha da yukarı çekme potansiyeline sahip olduğu ifade edildi.