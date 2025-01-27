https://anlatilaninotesi.com.tr/20250127/abd-ile-kolombiya-arasinda-gerginlik-cikti-kahve-fiyatlarina-zam-geldi-1093101574.html

ABD ile Kolombiya arasında gerginlik çıktı: Kahve fiyatlarına zam geldi

ABD ile Kolombiya arasında gerginlik çıktı: Kahve fiyatlarına zam geldi

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump’ın Kolombiya’ya yönelik gümrük vergisi tehdidi, kahve piyasasında büyük bir dalgalanmaya neden oldu. Dünyanın en büyük kahve... 27.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-27T17:12+0300

2025-01-27T17:12+0300

2025-01-27T17:12+0300

ekonomi

kolombiya

abd

kahve

filtre kahve

kahve makinesi

kahve arabica

kahve çekirdeği

kahve falı

kahve zincirleri

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/07/17/1073867867_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_38992fa7cf24f8fe4a6bf49c68c90931.jpg

Amerika Birleşik Devletleri'nin Kolombiya’ya yönelik gümrük vergisi tehdidi, kahve piyasasında yükselişe neden oldu.ABD Başkanı Donald Trump, Kolombiya’nın sınır dışı edilen göçmenleri taşıyan askeri uçakların inişine izin vermemesi üzerine bu ülkeden ithal edilen mallara yüzde 25 gümrük vergisi uygulayacağını duyurdu. Ayrıca, bir hafta içinde bu oranın yüzde 50’ye çıkarılabileceğini ekledi. Ancak birkaç saat içinde Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, Kolombiya’nın Trump’ın şartlarını kabul ettiği ve tehdidin ertelendiği belirtildi. Bu kısa süreli kriz bile kahve vadeli işlemlerinde etkisini gösterdi. New York’taki Arabica kahve vadeli işlemleri, bir yıl öncesine göre yüzde 80 artış kaydederek 428.20 dolar seviyesine ulaştı.Kolombiya'nın ABD’ye ithal edilen Arabica kahvenin yüzde 20’sini sağlayan, dünyanın en büyük üçüncü kahve üreticisi konumunda bulunduğu açıklandı. Bu nedenle, Güney Amerika ülkesinde yaşanacak herhangi bir aksamanın küresel kahve fiyatlarını daha da yukarı çekme potansiyeline sahip olduğu ifade edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250114/dunyanin-en-buyuk-kahve-zincirinde-artik-bir-sey-satin-almadan-oturmak-yasak-1092652559.html

kolombiya

abd

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kahve fiyatları ne kadar, kahve zam