ABD ile Kolombiya arasında gerginlik çıktı: Kahve fiyatlarına zam geldi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ÖZEL HABER
ABD ve İsrail’in Türkiye’ye Doğu Akdeniz baskısı
09:04
8 dk
SESLİ HABER
Trump: Putin’le görüşebilirim
09:21
1 dk
ÖZEL HABER
Radyo Sputnik’e konuşan uzmanlar: Otelde alınabilecek güvenlik tedbirleri 1 günlük cirodan daha az
10:30
5 dk
SESLİ HABER
Trump imzaladı: Kennedy suikastı belgelerinin gizliliği kaldırıldı
10:51
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
6 dk
SESLİ HABER
Amerikan pasaportlarında 'cinsiyet' değişikliği
11:11
1 dk
ŞARK FATİHİ
“O Mustafa Kemal’dir, gel dediği zaman gidilir”
11:26
9 dk
SESLİ HABER
Görevi biten Biden’dan ‘final’ şaşkınlığı: Merdivenleri bulamadı
11:50
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
ÖZEL HABER
Yangın denetiminde 5 bin 992 uygunsuzluk: Daire Başkanı ‘Hodri meydan’ dedi
12:09
4 dk
SESLİ HABER
Rus Dış İstihbarat Şefi: Batılı elitler çatışma çıkarabilir
12:27
1 dk
ÖZEL HABER
Macron'dan savunma harcamalarını yükseltme çağrısı
12:43
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
6 dk
ÖZEL HABER
Orban’dan yaptırımlara tepki: ‘Avrupa’nın rekabet gücünü yok etti
13:11
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
ÖZEL HABER
Adana'dan Bolu'ya: Türkiye tarihinde iz bırakan yangınlar
14:27
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Dr. Buğra Duman: ‘Türkiye’de bugün göz tedavisinde kullanılan teknoloji, birçok ülkenin ilerisinde’
16:05
48 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
4 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı
17:05
51 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Bolu İl Özel İdaresi, 2015 yılında söz konusu tesisle ilgili denetim yaptıklarını açıkladı’
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Türkiye’de doğurganlık hızı düşüşte: ‘İnsanlar çoğalmaktan korkuyor’
09:06
109 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
4 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, 21 Ocak'ta Grand Kartal Otel'de çıkan yangına ilişkin yürütülen soruşturma devam ediyor
13:30
34 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
İki yaş altı çocuklarda ekran maruziyeti dil gelişimini geciktiriyor
14:04
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
6 dk
MÜZİĞİN DÂHİ ÇOCUĞU
Türklere olan ilgisi nereden geliyordu?
15:40
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:04
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250127/abd-ile-kolombiya-arasinda-gerginlik-cikti-kahve-fiyatlarina-zam-geldi-1093101574.html
ABD ile Kolombiya arasında gerginlik çıktı: Kahve fiyatlarına zam geldi
ABD ile Kolombiya arasında gerginlik çıktı: Kahve fiyatlarına zam geldi
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump’ın Kolombiya’ya yönelik gümrük vergisi tehdidi, kahve piyasasında büyük bir dalgalanmaya neden oldu. Dünyanın en büyük kahve... 27.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-27T17:12+0300
2025-01-27T17:12+0300
ekonomi
kolombiya
abd
kahve
filtre kahve
kahve makinesi
kahve arabica
kahve çekirdeği
kahve falı
kahve zincirleri
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/07/17/1073867867_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_38992fa7cf24f8fe4a6bf49c68c90931.jpg
Amerika Birleşik Devletleri'nin Kolombiya’ya yönelik gümrük vergisi tehdidi, kahve piyasasında yükselişe neden oldu.ABD Başkanı Donald Trump, Kolombiya’nın sınır dışı edilen göçmenleri taşıyan askeri uçakların inişine izin vermemesi üzerine bu ülkeden ithal edilen mallara yüzde 25 gümrük vergisi uygulayacağını duyurdu. Ayrıca, bir hafta içinde bu oranın yüzde 50’ye çıkarılabileceğini ekledi. Ancak birkaç saat içinde Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, Kolombiya’nın Trump’ın şartlarını kabul ettiği ve tehdidin ertelendiği belirtildi. Bu kısa süreli kriz bile kahve vadeli işlemlerinde etkisini gösterdi. New York’taki Arabica kahve vadeli işlemleri, bir yıl öncesine göre yüzde 80 artış kaydederek 428.20 dolar seviyesine ulaştı.Kolombiya'nın ABD’ye ithal edilen Arabica kahvenin yüzde 20’sini sağlayan, dünyanın en büyük üçüncü kahve üreticisi konumunda bulunduğu açıklandı. Bu nedenle, Güney Amerika ülkesinde yaşanacak herhangi bir aksamanın küresel kahve fiyatlarını daha da yukarı çekme potansiyeline sahip olduğu ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250114/dunyanin-en-buyuk-kahve-zincirinde-artik-bir-sey-satin-almadan-oturmak-yasak-1092652559.html
kolombiya
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/07/17/1073867867_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_d3105c305ee2e85890911970ba60043f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
kahve fiyatları ne kadar, kahve zam
kahve fiyatları ne kadar, kahve zam

ABD ile Kolombiya arasında gerginlik çıktı: Kahve fiyatlarına zam geldi

17:12 27.01.2025
© AASafranbolu'da kahve kolonyası üretildi
Safranbolu'da kahve kolonyası üretildi - Sputnik Türkiye, 1920, 27.01.2025
© AA
Abone ol
ABD Başkanı Donald Trump’ın Kolombiya’ya yönelik gümrük vergisi tehdidi, kahve piyasasında büyük bir dalgalanmaya neden oldu. Dünyanın en büyük kahve üreticilerinden biri olan Kolombiya’daki olası aksaklıklar, küresel kahve arzındaki mevcut sıkıntılarla birleşerek Arabica kahve fiyatlarının rekor seviyelere yükselmesine yol açtı.
Amerika Birleşik Devletleri'nin Kolombiya’ya yönelik gümrük vergisi tehdidi, kahve piyasasında yükselişe neden oldu.
ABD Başkanı Donald Trump, Kolombiya’nın sınır dışı edilen göçmenleri taşıyan askeri uçakların inişine izin vermemesi üzerine bu ülkeden ithal edilen mallara yüzde 25 gümrük vergisi uygulayacağını duyurdu. Ayrıca, bir hafta içinde bu oranın yüzde 50’ye çıkarılabileceğini ekledi. Ancak birkaç saat içinde Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, Kolombiya’nın Trump’ın şartlarını kabul ettiği ve tehdidin ertelendiği belirtildi. Bu kısa süreli kriz bile kahve vadeli işlemlerinde etkisini gösterdi. New York’taki Arabica kahve vadeli işlemleri, bir yıl öncesine göre yüzde 80 artış kaydederek 428.20 dolar seviyesine ulaştı.
Kolombiya'nın ABD’ye ithal edilen Arabica kahvenin yüzde 20’sini sağlayan, dünyanın en büyük üçüncü kahve üreticisi konumunda bulunduğu açıklandı. Bu nedenle, Güney Amerika ülkesinde yaşanacak herhangi bir aksamanın küresel kahve fiyatlarını daha da yukarı çekme potansiyeline sahip olduğu ifade edildi.
Kahve - Sputnik Türkiye, 1920, 14.01.2025
YAŞAM
Dünyanın en büyük kahve zincirinde artık bir şey satın almadan oturmak yasak
14 Ocak, 11:34
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала