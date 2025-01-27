80 yıl önce bugün 1 milyon kişinin öldüğü Nazi toplama kampı Auschwitz, Kızıl Ordu tarafından özgürleştirildi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ÖZEL HABER
ABD ve İsrail’in Türkiye’ye Doğu Akdeniz baskısı
09:04
8 dk
SESLİ HABER
Trump: Putin’le görüşebilirim
09:21
1 dk
ÖZEL HABER
Radyo Sputnik’e konuşan uzmanlar: Otelde alınabilecek güvenlik tedbirleri 1 günlük cirodan daha az
10:30
5 dk
SESLİ HABER
Trump imzaladı: Kennedy suikastı belgelerinin gizliliği kaldırıldı
10:51
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
6 dk
SESLİ HABER
Amerikan pasaportlarında 'cinsiyet' değişikliği
11:11
1 dk
ŞARK FATİHİ
“O Mustafa Kemal’dir, gel dediği zaman gidilir”
11:26
9 dk
SESLİ HABER
Görevi biten Biden’dan ‘final’ şaşkınlığı: Merdivenleri bulamadı
11:50
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
ÖZEL HABER
Yangın denetiminde 5 bin 992 uygunsuzluk: Daire Başkanı ‘Hodri meydan’ dedi
12:09
4 dk
SESLİ HABER
Rus Dış İstihbarat Şefi: Batılı elitler çatışma çıkarabilir
12:27
1 dk
ÖZEL HABER
Macron'dan savunma harcamalarını yükseltme çağrısı
12:43
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
6 dk
ÖZEL HABER
Orban’dan yaptırımlara tepki: ‘Avrupa’nın rekabet gücünü yok etti
13:11
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
ÖZEL HABER
Adana'dan Bolu'ya: Türkiye tarihinde iz bırakan yangınlar
14:27
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Dr. Buğra Duman: ‘Türkiye’de bugün göz tedavisinde kullanılan teknoloji, birçok ülkenin ilerisinde’
16:05
48 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
4 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı
17:05
51 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Bolu İl Özel İdaresi, 2015 yılında söz konusu tesisle ilgili denetim yaptıklarını açıkladı’
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Türkiye’de doğurganlık hızı düşüşte: ‘İnsanlar çoğalmaktan korkuyor’
09:06
109 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
4 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, 21 Ocak'ta Grand Kartal Otel'de çıkan yangına ilişkin yürütülen soruşturma devam ediyor
13:30
34 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
İki yaş altı çocuklarda ekran maruziyeti dil gelişimini geciktiriyor
14:04
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
6 dk
MÜZİĞİN DÂHİ ÇOCUĞU
Türklere olan ilgisi nereden geliyordu?
15:40
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:04
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250127/80-yil-once-bugun-1-milyon-kisinin-oldugu-nazi-toplama-kampi-auschwitz-kizil-ordu-tarafindan-1093101348.html
80 yıl önce bugün 1 milyon kişinin öldüğü Nazi toplama kampı Auschwitz, Kızıl Ordu tarafından özgürleştirildi
80 yıl önce bugün 1 milyon kişinin öldüğü Nazi toplama kampı Auschwitz, Kızıl Ordu tarafından özgürleştirildi
Sputnik Türkiye
80 yıl önce Kızıl Ordu, Polonya'da bulunan ve Nazi Almanyası'nın savaş suçları işlediği Auschwitz kampını özgürleştirdi. 80'inci yılda Rusya'da kampın... 27.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-27T17:11+0300
2025-01-27T17:21+0300
dünya
kızıl ordu
nazi almanyası
nazi
polonya
sovyetler birliği
auschwitz
yahudi
israil
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104125/88/1041258807_0:235:2805:1813_1920x0_80_0_0_b92b2aa582c0def0c78c21b7df3eeb78.jpg
Nazi Almanyası’nın Auschwitz toplama kampının Sovyetler Birliği tarafından kurtarılmasının 80. yıl dönümü, 27 Ocak 2025’te Polonya’nın Oswiecim kentinde birçok liderin ve hayatta kalanların katılımıyla anıldı. Törene 54 ülkeden krallar, başkanlar, başbakanlar ve üst düzey yetkililer katıldı. Törene İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'nın kara ordusunun yüzde 80'ini yok eden Sovyetler Birliği'nin en büyük temsilcisi Rusya'dan hiçbir yetkili davet edilmedi.Auschwitz’in tarihi Auschwitz, Nazi Almanyası tarafından 1940 yılında Polonya’nın Oswiecim kasabasında kuruldu. Başlangıçta Polonyalı mahkumlar için kullanılan kamp, zamanla Yahudilerin, Romanların, Sinti halkının, Sovyet savaş esirlerinin ve eşcinsellerin sistematik olarak öldürüldüğü bir soykırım merkezine dönüştü. 1940-1945 yılları arasında yaklaşık 1,3 milyon kişi Auschwitz’e gönderildi ve bunların 1,1 milyonu katledildi. Ölenlerin 1 milyonu Yahudiydi.Kamp, Nazilerin işlediği insanlık suçlarının sembolü haline geldi. 17 Ocak 1945’te Kızıl Ordu’nun yaklaşmasıyla, kamptaki 60 bin zayıf düşmüş mahkum Batı’ya doğru zorla yürütüldü; bu olay tarihe 'Ölüm Yürüyüşü' olarak geçti. Naziler, kampı boşaltırken gaz odalarını ve krematoryumları havaya uçurdu. Sovyet birlikleri 27 Ocak’ta kampa ulaştığında geriye sadece 7 bin mahkum kalmıştı.O günleri yaşayan Kıdemli Teğmen Ivan Martynushkin, kampta karşılaştıkları insanları şu sözlerle tarif etti:Sovyet doktorlar hayatta kalan mahkumlara yardım etmek için ellerinden geleni yaptı. Ancak, maalesef, aşırı yorgunluk ve hastalıklar nedeniyle iki hafta içinde binlerce eski mahkum hayatını kaybetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250127/putinden-auschwitz-mesaji-tarihi-hakikatin-korunmasina-bagli-kalanlara-minnettarim-1093096989.html
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240127/rusya-nazi-olum-kampi-auschwitz-kizil-ordu-tarafindan-kurtarildi-1080107425.html
polonya
sovyetler birliği
auschwitz
israil
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104125/88/1041258807_37:0:2768:2048_1920x0_80_0_0_3c49258d26f81180d8886ae1bfb3409f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
kızıl ordu, nazi almanyası, nazi, polonya, sovyetler birliği, auschwitz, yahudi, israil
kızıl ordu, nazi almanyası, nazi, polonya, sovyetler birliği, auschwitz, yahudi, israil

80 yıl önce bugün 1 milyon kişinin öldüğü Nazi toplama kampı Auschwitz, Kızıl Ordu tarafından özgürleştirildi

17:11 27.01.2025 (güncellendi: 17:21 27.01.2025)
© Sputnik / B. Fishman / Multimedya arşivine gidinAuschwitz Toplama kampının Sovyet Kızıl Ordusu tarafından kurtarılışının 78. yıldönümü
Auschwitz Toplama kampının Sovyet Kızıl Ordusu tarafından kurtarılışının 78. yıldönümü - Sputnik Türkiye, 1920, 27.01.2025
© Sputnik / B. Fishman
/
Multimedya arşivine gidin
Abone ol
80 yıl önce Kızıl Ordu, Polonya'da bulunan ve Nazi Almanyası'nın savaş suçları işlediği Auschwitz kampını özgürleştirdi. 80'inci yılda Rusya'da kampın özgürleştirilmesine dair anmalar yapılırken, Avrupalı liderler resmi törene Rus yetkilileri davet etmeyi reddetti.
Nazi Almanyası’nın Auschwitz toplama kampının Sovyetler Birliği tarafından kurtarılmasının 80. yıl dönümü, 27 Ocak 2025’te Polonya’nın Oswiecim kentinde birçok liderin ve hayatta kalanların katılımıyla anıldı. Törene 54 ülkeden krallar, başkanlar, başbakanlar ve üst düzey yetkililer katıldı.
Törene İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'nın kara ordusunun yüzde 80'ini yok eden Sovyetler Birliği'nin en büyük temsilcisi Rusya'dan hiçbir yetkili davet edilmedi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 27.01.2025
DÜNYA
Putin'den Auschwitz mesajı: 'Tarihi hakikatın korunmasına bağlı kalanlara minnettarım'
15:45

Auschwitz’in tarihi

Auschwitz, Nazi Almanyası tarafından 1940 yılında Polonya’nın Oswiecim kasabasında kuruldu. Başlangıçta Polonyalı mahkumlar için kullanılan kamp, zamanla Yahudilerin, Romanların, Sinti halkının, Sovyet savaş esirlerinin ve eşcinsellerin sistematik olarak öldürüldüğü bir soykırım merkezine dönüştü. 1940-1945 yılları arasında yaklaşık 1,3 milyon kişi Auschwitz’e gönderildi ve bunların 1,1 milyonu katledildi. Ölenlerin 1 milyonu Yahudiydi.
Kamp, Nazilerin işlediği insanlık suçlarının sembolü haline geldi. 17 Ocak 1945’te Kızıl Ordu’nun yaklaşmasıyla, kamptaki 60 bin zayıf düşmüş mahkum Batı’ya doğru zorla yürütüldü; bu olay tarihe 'Ölüm Yürüyüşü' olarak geçti.
© Sputnik / Vladimir Yudin / Multimedya arşivine gidin

27 Ocak 1945’te Sovyetler’in Kızıl Ordu’su ‘ölüm kampı’ Auschwitz’te hayatta kalmayı başaran 7 bin insanı kurtarıp özgürlüklerine kavuşturdu.

27 Ocak 1945’te Sovyetler’in Kızıl Ordu’su ‘ölüm kampı’ Auschwitz’te hayatta kalmayı başaran 7 bin insanı kurtarıp özgürlüklerine kavuşturdu. - Sputnik Türkiye
1/4
© Sputnik / Vladimir Yudin
/
Multimedya arşivine gidin

27 Ocak 1945’te Sovyetler’in Kızıl Ordu’su ‘ölüm kampı’ Auschwitz’te hayatta kalmayı başaran 7 bin insanı kurtarıp özgürlüklerine kavuşturdu.

© Getty Images / Sovfoto/Universal Images Group

Auschwitz-Birkenau kampı Kızıl Ordu tarafından faşistlerden kurtarıldıktan birkaç saat sonra çekilen bu fotoğrafta kampın esirleri ile Sovyet doktorları ve Kızıl Haç görevlileri bulunuyor.

Auschwitz-Birkenau kampı Kızıl Ordu tarafından faşistlerden kurtarıldıktan birkaç saat sonra çekilen bu fotoğrafta kampın esirleri ile Sovyet doktorları ve Kızıl Haç görevlileri bulunuyor. - Sputnik Türkiye
2/4
© Getty Images / Sovfoto/Universal Images Group

Auschwitz-Birkenau kampı Kızıl Ordu tarafından faşistlerden kurtarıldıktan birkaç saat sonra çekilen bu fotoğrafta kampın esirleri ile Sovyet doktorları ve Kızıl Haç görevlileri bulunuyor.

© Sputnik / Vladimir Yudin / Multimedya arşivine gidin

Auschwitz toplama kampındaki esirlerin cenaze töreni.

Auschwitz toplama kampındaki esirlerin cenaze töreni. - Sputnik Türkiye
3/4
© Sputnik / Vladimir Yudin
/
Multimedya arşivine gidin

Auschwitz toplama kampındaki esirlerin cenaze töreni.

© Getty Images / Galerie Bilderwelt

Auschwitz toplama kampındaki Krematoryum. Polonya, Ocak 1945. Bir yük asansörü, yakılmak üzere gaz odalarından cesetleri yukarı çıkarıyor.

Auschwitz toplama kampındaki Krematoryum. Polonya, Ocak 1945. Bir yük asansörü, yakılmak üzere gaz odalarından cesetleri yukarı çıkarıyor. - Sputnik Türkiye
4/4
© Getty Images / Galerie Bilderwelt

Auschwitz toplama kampındaki Krematoryum. Polonya, Ocak 1945. Bir yük asansörü, yakılmak üzere gaz odalarından cesetleri yukarı çıkarıyor.

1/4
© Sputnik / Vladimir Yudin
/
Multimedya arşivine gidin

27 Ocak 1945’te Sovyetler’in Kızıl Ordu’su ‘ölüm kampı’ Auschwitz’te hayatta kalmayı başaran 7 bin insanı kurtarıp özgürlüklerine kavuşturdu.

2/4
© Getty Images / Sovfoto/Universal Images Group

Auschwitz-Birkenau kampı Kızıl Ordu tarafından faşistlerden kurtarıldıktan birkaç saat sonra çekilen bu fotoğrafta kampın esirleri ile Sovyet doktorları ve Kızıl Haç görevlileri bulunuyor.

3/4
© Sputnik / Vladimir Yudin
/
Multimedya arşivine gidin

Auschwitz toplama kampındaki esirlerin cenaze töreni.

4/4
© Getty Images / Galerie Bilderwelt

Auschwitz toplama kampındaki Krematoryum. Polonya, Ocak 1945. Bir yük asansörü, yakılmak üzere gaz odalarından cesetleri yukarı çıkarıyor.

Naziler, kampı boşaltırken gaz odalarını ve krematoryumları havaya uçurdu. Sovyet birlikleri 27 Ocak’ta kampa ulaştığında geriye sadece 7 bin mahkum kalmıştı.
O günleri yaşayan Kıdemli Teğmen Ivan Martynushkin, kampta karşılaştıkları insanları şu sözlerle tarif etti:
“İnsanlar korkunç görünüyordu; başlarında bir tür paçavralar vardı. Yüzleri yorgun, bitap ve tükenmiş durumdaydı. Ama gözlerinde bu cehennemin sona erdiğine dair bir sevinç ve bize duydukları bir minnet vardı.”
Sovyet doktorlar hayatta kalan mahkumlara yardım etmek için ellerinden geleni yaptı. Ancak, maalesef, aşırı yorgunluk ve hastalıklar nedeniyle iki hafta içinde binlerce eski mahkum hayatını kaybetti.
Auschwitz Toplama kampının Sovyet Kızıl Ordusu tarafından kurtarılışının 78. yıldönümü - Sputnik Türkiye, 1920, 27.01.2024
DÜNYA
Rusya: Nazi ‘ölüm kampı’ Auschwitz, Kızıl Ordu tarafından kurtarıldı
27 Ocak 2024, 21:44
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала