https://anlatilaninotesi.com.tr/20250126/yildiz-oyuncu-alperen-sengun-houstona-26-sayi-ile-galibiyeti-getirdi--1093057853.html
Yıldız oyuncu Alperen Şengün, Houston'a 26 sayı ile galibiyeti getirdi
Yıldız oyuncu Alperen Şengün, Houston'a 26 sayı ile galibiyeti getirdi
Sputnik Türkiye
Milli oyuncu Alperen Şengün, Cleveland Cavaliers karşısında 26 sayı, 8 ribaunt ve 3 asistlik performansıyla Houston Rockets’ın galibiyetinde kilit rol oynadı. 26.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-26T11:36+0300
2025-01-26T11:36+0300
2025-01-26T11:36+0300
spor
alperen şengün
cleveland cavaliers
houston
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chicago bulls
donovan mitchell
nba
basketbol
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Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) Houston Rockets, milli oyuncu Alperen Şengün’ün etkili performansıyla Cleveland Cavaliers’ı 135-131 mağlup etti.Cavaliers’a konuk olan Rockets’ta yaklaşık 33 dakika süre alan Alperen Şengün, 26 sayı, 8 ribaunt ve 3 asistlik performansıyla galibiyette önemli rol oynadı. Rockets’ta ayrıca Jalen Green 26 sayı, 4 asistle, Amen Thompson ise 23 sayı, 14 ribaunt ve 10 asistle 'triple-double' yaparak takımını destekledi. Batı Konferansı ikincisi Rockets, bu galibiyetle sezonun 30. maçını kazandı.Doğu Konferansı lideri Cavaliers’ta Darius Garland 39, Donovan Mitchell ise 33 sayı üretti ancak bu performanslar, takımlarının üst üste üçüncü yenilgisini önleyemedi.Adem Bona 19 dakika sahada kaldıMilli oyuncu Adem Bona’nın forma giydiği Philadelphia 76ers, deplasmanda Chicago Bulls’u 109-97 yendi. Tyrese Maxey’nin 31 sayı, 9 asist ve Kelly Oubre Jr’ın 22 sayı, 12 ribauntluk katkıları 76ers’a sezonun 17. galibiyetini getirdi. Adem Bona ise yaklaşık 19 dakika sahada kaldığı maçta 4 sayı, 7 ribaunt, 1 asist ve 1 blokla oynadı.Chicago Bulls, bu mağlubiyetle sezonun 27. yenilgisini aldı. Takımda Zach LaVine 25 ve Nikola Vucevic 22 sayı kaydetti.NBA’de Gecenin Sonuçları:• San Antonio Spurs-Indiana Pacers: 98-136• Minnesota Timberwolves-Denver Nuggets: 133-104• Dallas Mavericks-Boston Celtics: 107-122• Brooklyn Nets-Miami Heat: 97-106• Orlando Magic-Detroit Pistons: 121-113• Charlotte Hornets-New Orleans Pelicans: 123-92• New York Knicks-Sacramento Kings: 143-120• Cleveland Cavaliers-Houston Rockets: 131-135• Atlanta Hawks-Toronto Raptors: 94-117• Memphis Grizzlies-Utah Jazz: 125-103• Chicago Bulls-Philadelphia 76ers: 97-109• Golden State Warriors-Los Angeles Lakers: 108-118• Phoenix Suns-Washington Wizards: 119-109• Los Angeles Clippers-Milwaukee Bucks: 127-117
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alperen şengün, cleveland cavaliers, houston, houston rockets, chicago bulls, donovan mitchell, nba, basketbol
alperen şengün, cleveland cavaliers, houston, houston rockets, chicago bulls, donovan mitchell, nba, basketbol
Yıldız oyuncu Alperen Şengün, Houston'a 26 sayı ile galibiyeti getirdi
Milli oyuncu Alperen Şengün, Cleveland Cavaliers karşısında 26 sayı, 8 ribaunt ve 3 asistlik performansıyla Houston Rockets’ın galibiyetinde kilit rol oynadı.
Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) Houston Rockets, milli oyuncu Alperen Şengün’ün etkili performansıyla Cleveland Cavaliers’ı 135-131 mağlup etti.
Cavaliers’a konuk olan Rockets’ta yaklaşık 33 dakika süre alan Alperen Şengün, 26 sayı, 8 ribaunt ve 3 asistlik performansıyla galibiyette önemli rol oynadı. Rockets’ta ayrıca Jalen Green 26 sayı, 4 asistle, Amen Thompson ise 23 sayı, 14 ribaunt ve 10 asistle 'triple-double' yaparak takımını destekledi. Batı Konferansı ikincisi Rockets, bu galibiyetle sezonun 30. maçını kazandı.
Doğu Konferansı lideri Cavaliers’ta Darius Garland 39, Donovan Mitchell ise 33 sayı üretti ancak bu performanslar, takımlarının üst üste üçüncü yenilgisini önleyemedi.
Adem Bona 19 dakika sahada kaldı
Milli oyuncu Adem Bona’nın forma giydiği Philadelphia 76ers, deplasmanda Chicago Bulls’u 109-97 yendi. Tyrese Maxey’nin 31 sayı, 9 asist ve Kelly Oubre Jr’ın 22 sayı, 12 ribauntluk katkıları 76ers’a sezonun 17. galibiyetini getirdi. Adem Bona ise yaklaşık 19 dakika sahada kaldığı maçta 4 sayı, 7 ribaunt, 1 asist ve 1 blokla oynadı.
Chicago Bulls, bu mağlubiyetle sezonun 27. yenilgisini aldı. Takımda Zach LaVine 25 ve Nikola Vucevic 22 sayı kaydetti.
NBA’de Gecenin Sonuçları:
• San Antonio Spurs-Indiana Pacers: 98-136
• Minnesota Timberwolves-Denver Nuggets: 133-104
• Dallas Mavericks-Boston Celtics: 107-122
• Brooklyn Nets-Miami Heat: 97-106
• Orlando Magic-Detroit Pistons: 121-113
• Charlotte Hornets-New Orleans Pelicans: 123-92
• New York Knicks-Sacramento Kings: 143-120
• Cleveland Cavaliers-Houston Rockets: 131-135
• Atlanta Hawks-Toronto Raptors: 94-117
• Memphis Grizzlies-Utah Jazz: 125-103
• Chicago Bulls-Philadelphia 76ers: 97-109
• Golden State Warriors-Los Angeles Lakers: 108-118
• Phoenix Suns-Washington Wizards: 119-109
• Los Angeles Clippers-Milwaukee Bucks: 127-117