https://anlatilaninotesi.com.tr/20250126/fenerbahceden-galatasaraya-gece-yarisi-cevabi-ensenizdeyiz-hesap-vakti-1093057226.html
Fenerbahçe’den Galatasaray’a gece yarısı cevabı: 'Ensenizdeyiz, hesap vakti'
Fenerbahçe’den Galatasaray’a gece yarısı cevabı: 'Ensenizdeyiz, hesap vakti'
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe, gece yaptığı açıklamayla Galatasaray’ı hakem kararları üzerinden manipülasyon yapmakla suçladı ve taraftarlarını Kadıköy’de desteğe çağırdı. 26.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-26T10:22+0300
2025-01-26T10:22+0300
2025-01-26T10:22+0300
spor
galatasaray
fenerbahçe
kadıköy
göztepe
metin öztürk
haberler
ali koç
türkiye futbol federasyonu (tff)
futbol
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Fenerbahçe, gece saat 01:45’te yaptığı açıklamayla Galatasaray’a ve ikinci başkan Metin Öztürk’ün açıklamalarına sert bir yanıt verdi. Sarı-lacivertli kulüp, Galatasaray’ı hakem kararları üzerinden manipülasyon yapmakla suçlarken, taraftarlarını Kadıköy’de oynanacak maçta desteğe çağırdı.Fenerbahçe’nin Açıklaması Şöyle:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250126/istanbulda-zincirleme-trafik-kazasi--1093057076.html
kadıköy
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galatasaray, fenerbahçe, kadıköy, göztepe, metin öztürk, haberler, ali koç, türkiye futbol federasyonu (tff), futbol
galatasaray, fenerbahçe, kadıköy, göztepe, metin öztürk, haberler, ali koç, türkiye futbol federasyonu (tff), futbol
Fenerbahçe’den Galatasaray’a gece yarısı cevabı: 'Ensenizdeyiz, hesap vakti'
Fenerbahçe, gece yaptığı açıklamayla Galatasaray’ı hakem kararları üzerinden manipülasyon yapmakla suçladı ve taraftarlarını Kadıköy’de desteğe çağırdı.
Fenerbahçe, gece saat 01:45’te yaptığı açıklamayla Galatasaray’a ve ikinci başkan Metin Öztürk’ün açıklamalarına sert bir yanıt verdi.
Sarı-lacivertli kulüp, Galatasaray’ı hakem kararları üzerinden manipülasyon yapmakla suçlarken, taraftarlarını Kadıköy’de oynanacak maçta desteğe çağırdı.
Fenerbahçe’nin Açıklaması Şöyle:
Hakem kararlarıyla şımartılmakta birinci sıradaki rakibimiz, kendilerine gösterilmeyen kırmızı kartları örtbas etmek adına, Göztepe ile oynayacağımız maçın hakemine ‘sipariş’ gibi bir uyarı göndermiştir.
Geçmişte hakem toplantısında suyun öte tarafının hakkını savunmaktan çekinmeyen maçın hakemine... Önceliğiniz Türk futboludur. Kendi menfaatleri için sizi baskı altına alarak, hocamızın ve futbolcularımızın emeğine ve alın terine göz dikenler değil.
Bugünkü yönetiminiz tarafınızı belli edecektir. Şanlı tarihinde sarsılmaz iradesini defalarca göstermiş camiamızın nefesinin, bugün Kadıköy’de ensenizde olacağını hatırlatırız.
Kurdukları yapının değişeceğini anlayınca panikleyenlere karşı, taraftarımızı doksan dakika boyunca desteğe davet ediyoruz.
Birleş, savaş, zafer bizim olacak. #HesapVakti