https://anlatilaninotesi.com.tr/20250126/yargitaydan-emsal-karar-simit-sirasinda-beklerken-soyledigi-arkadasimin-yuvasini-yikan-kadin-1093062146.html

Yargıtay'dan emsal karar: Simit sırasında beklerken söylediği 'arkadaşımın yuvasını yıkan kadın' ifadesi suç sayıldı

Yargıtay'dan emsal karar: Simit sırasında beklerken söylediği 'arkadaşımın yuvasını yıkan kadın' ifadesi suç sayıldı

Sputnik Türkiye

Yargıtay 4. Ceza Dairesi, "arkadaşımın yuvasını yıkan kadın" sözlerinin hakaret suçu kapsamında olduğuna hükmetti. 26.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-26T15:49+0300

2025-01-26T15:49+0300

2025-01-26T15:49+0300

türkiye

yargıtay

hakaret

kadına hakaret

hakaret davası

boşanma

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Dairenin kararına göre, İzmir'de yaşayan bir kişi, simit almak için sırada bekleyen başka bir kişinin önüne geçti ve iterek sıra dışına çıkmasına sebep oldu. Sırasını kaybeden kişi tepki olarak, "Arkadaşımın yuvasını yıkan kadın." sözlerini kullandı.'Yuva yıkan kadın' hakaret sayıldıŞikayet üzerine, "Arkadaşımın yuvasını yıkan kadın." sözlerini kullanan kişi hakkında "hakaret" suçundan dava açıldı.Yargılamayı yapan İzmir 37. Asliye Ceza Mahkemesi, kullanılan sözlerin hakaret kapsamında olduğunu ancak "hakaret eylemini kendisine karşı yapılan haksız fiil sonucu gerçekleştirdiğini" kabul ederek, sanık hakkında "ceza verilmesine yer olmadığına" hükmetti.Şikayetçi, sanık hakkındaki hükme itiraz ederek dosyayı temyiz etti.Temyiz incelemesini yapan Yargıtay 4. Ceza Dairesi, yerel mahkeme kararının hukuka uygun olduğuna karar verdi ve oy birliğiyle onadı.Yerel mahkemece, hakaretin yapılan haksız fiil sonucu gerçekleştirildiğinin kabul edildiği anımsatılan Yargıtay kararında, "Sanık savunması, katılan beyanı, tanık anlatımları ile tüm dosya kapsamına göre hakaretin haksız fiile tepki olarak işlendiğinin anlaşılması nedeniyle sanık hakkında ceza verilmesine yer olmadığı kararı verilmesine ilişkin mahkemenin delilleri takdir ve değerlendirmesinde hukuka aykırılık görülmemiştir." ifadelerine yer verildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250122/ev-sahibi-kirayi-dusuk-buldu-mahkemeden-emsal-karar-cikti-18-bin-tllik-kira-60-bin-tl-oldu-1092925397.html

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