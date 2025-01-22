https://anlatilaninotesi.com.tr/20250122/ev-sahibi-kirayi-dusuk-buldu-mahkemeden-emsal-karar-cikti-18-bin-tllik-kira-60-bin-tl-oldu-1092925397.html

Ev sahibi kirayı düşük buldu, mahkemeden emsal karar çıktı: 18 bin TL'lik kira 60 bin TL oldu

Ev sahibi kirayı düşük buldu, mahkemeden emsal karar çıktı: 18 bin TL'lik kira 60 bin TL oldu

Sputnik Türkiye

2018 yılında İstanbul Bakırköy’de bir kiracı 6.500 TL bedelle ev tuttu. Kira yıllar sonra 18.750 TL’ye kadar revize edilse de ev sahibi bu tutarı düşük bularak... 22.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-22T10:06+0300

2025-01-22T10:06+0300

2025-01-22T10:06+0300

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2018 yılında İstanbul’un Bakırköy ilçesinde 6.500 TL bedelle bir kiracı evde oturmaya başladı. 2023 yılında 18.750 TL olan kira bedeli için ev sahibi 60 bin TL talep etti.Ev sahibi 18.750 lirayı az bulundu, dava açtıEv sahibi kiracılar arasında kiranın ne kadar olacağına dair anlaşmazlıklar sürekli gündemde. Gerçekte yaşanmış dava örneğini milliyet.com.tr’ye açıklayan Avukat Aylin Esra Eren şu ifadeleri kullandı: İlk duruşma: Bilirkişi incelesinDosyada hakim ilk duruşmadan sonra hemen bilirkişi incelemesi yapılmasına karar verdi. Mimar, inşaat mühendisi ve gayrimenkul değerleme uzmanı olmak üzere 3 kişilik bir bilirkişi heyeti evi incelemeye gitti.Bölgedeki kiralara bakıldıBilirkişi heyeti fotoğraf çekti, oradaki emsal olabilecek dairelerin kira sözleşmelerini inceledi. Dairenin bulunduğu konuma baktılar. Daire işlek bir caddeye, Marmaray’a, sahile, eski havalimanına, çarşıya çok yakın bir yerde bulunuyordu ve bina 6 yaşındaydı.Bilirkişi 2023 ve 2024 yılında yapılan yeni kira sözleşmelerine baktı. Burada da 2024 yılında 70 bin TL’lik bir kira sözleşmesi rapora eklendi. Bir de 2024 yılında 45 bin TL’lik başka bir kira sözleşmesine bakıldı. Bunlar emsal nitelikteki kiralardı.Emsal değeri 70 bin liraHalihazırda kira uyarlaması yapılan daire 3+1 ve 110 metrekare bir daireydi. Bilirkişi bu daire için de emsal kira bedelini 70 bin TL olarak tespit etti.Mahkemeden emsal kira kararı

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250120/ev-sahibinden-unlu-oyuncu-pelin-karahana-suclama-bes-aydir-kirami-odemediler-1092866980.html

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