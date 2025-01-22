https://anlatilaninotesi.com.tr/20250122/ev-sahibi-kirayi-dusuk-buldu-mahkemeden-emsal-karar-cikti-18-bin-tllik-kira-60-bin-tl-oldu-1092925397.html
Ev sahibi kirayı düşük buldu, mahkemeden emsal karar çıktı: 18 bin TL'lik kira 60 bin TL oldu
Ev sahibi kirayı düşük buldu, mahkemeden emsal karar çıktı: 18 bin TL'lik kira 60 bin TL oldu
Sputnik Türkiye
2018 yılında İstanbul Bakırköy’de bir kiracı 6.500 TL bedelle ev tuttu. Kira yıllar sonra 18.750 TL’ye kadar revize edilse de ev sahibi bu tutarı düşük bularak... 22.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-22T10:06+0300
2025-01-22T10:06+0300
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2018 yılında İstanbul’un Bakırköy ilçesinde 6.500 TL bedelle bir kiracı evde oturmaya başladı. 2023 yılında 18.750 TL olan kira bedeli için ev sahibi 60 bin TL talep etti.Ev sahibi 18.750 lirayı az bulundu, dava açtıEv sahibi kiracılar arasında kiranın ne kadar olacağına dair anlaşmazlıklar sürekli gündemde. Gerçekte yaşanmış dava örneğini milliyet.com.tr’ye açıklayan Avukat Aylin Esra Eren şu ifadeleri kullandı: İlk duruşma: Bilirkişi incelesinDosyada hakim ilk duruşmadan sonra hemen bilirkişi incelemesi yapılmasına karar verdi. Mimar, inşaat mühendisi ve gayrimenkul değerleme uzmanı olmak üzere 3 kişilik bir bilirkişi heyeti evi incelemeye gitti.Bölgedeki kiralara bakıldıBilirkişi heyeti fotoğraf çekti, oradaki emsal olabilecek dairelerin kira sözleşmelerini inceledi. Dairenin bulunduğu konuma baktılar. Daire işlek bir caddeye, Marmaray’a, sahile, eski havalimanına, çarşıya çok yakın bir yerde bulunuyordu ve bina 6 yaşındaydı.Bilirkişi 2023 ve 2024 yılında yapılan yeni kira sözleşmelerine baktı. Burada da 2024 yılında 70 bin TL’lik bir kira sözleşmesi rapora eklendi. Bir de 2024 yılında 45 bin TL’lik başka bir kira sözleşmesine bakıldı. Bunlar emsal nitelikteki kiralardı.Emsal değeri 70 bin liraHalihazırda kira uyarlaması yapılan daire 3+1 ve 110 metrekare bir daireydi. Bilirkişi bu daire için de emsal kira bedelini 70 bin TL olarak tespit etti.Mahkemeden emsal kira kararı
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250120/ev-sahibinden-unlu-oyuncu-pelin-karahana-suclama-bes-aydir-kirami-odemediler-1092866980.html
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Ev sahibi kirayı düşük buldu, mahkemeden emsal karar çıktı: 18 bin TL'lik kira 60 bin TL oldu
2018 yılında İstanbul Bakırköy’de bir kiracı 6.500 TL bedelle ev tuttu. Kira yıllar sonra 18.750 TL’ye kadar revize edilse de ev sahibi bu tutarı düşük bularak dava açtı. Bilirkişi incelemesi sonrasında ise mahkemeden dikkat çeken bir kira kararı çıktı.
2018 yılında İstanbul’un Bakırköy ilçesinde 6.500 TL bedelle bir kiracı evde oturmaya başladı. 2023 yılında 18.750 TL olan kira bedeli için ev sahibi 60 bin TL talep etti.
Ev sahibi 18.750 lirayı az bulundu, dava açtı
Ev sahibi kiracılar arasında kiranın ne kadar olacağına dair anlaşmazlıklar sürekli gündemde. Gerçekte yaşanmış dava örneğini milliyet.com.tr’ye açıklayan Avukat Aylin Esra Eren şu ifadeleri kullandı:
İstanbul’un Bakırköy ilçesinde yer alan bir konut 01.11.2018 tarihinde 6.500 TL aylık kira bedeli ile kiraya verilmiştir. Kiraya verildiği sırada daire sıfır olarak kiracıya teslim edildi. Ancak ilerleyen süreçte kira bedeli rayiç değerlerin altında kaldı. TÜFE oranlarında ve pandemi sürecinde yüze 25 zam sınırına göre zamlar yapıldı. Gelinen bu süreçte kira bedelinin rayicin altında kalması nedeniyle ev sahibi 27.12.2023 tarihinde Bakırköy Sulh Hukuk Mahkemesinde kira uyarlama davası açtı. Kira uyarlama davası açıldığı sırada kiracı daire için 18.750 TL kira bedeli ödemekteydi. Ev sahibi ise kiranın 60 bin TL olmasını istiyordu.
İlk duruşma: Bilirkişi incelesin
Dosyada hakim ilk duruşmadan sonra hemen bilirkişi incelemesi yapılmasına karar verdi. Mimar, inşaat mühendisi ve gayrimenkul değerleme uzmanı olmak üzere 3 kişilik bir bilirkişi heyeti evi incelemeye gitti.
Bölgedeki kiralara bakıldı
Bilirkişi heyeti fotoğraf çekti, oradaki emsal olabilecek dairelerin kira sözleşmelerini inceledi. Dairenin bulunduğu konuma baktılar. Daire işlek bir caddeye, Marmaray’a, sahile, eski havalimanına, çarşıya çok yakın bir yerde bulunuyordu ve bina 6 yaşındaydı.
Bilirkişi 2023 ve 2024 yılında yapılan yeni kira sözleşmelerine baktı. Burada da 2024 yılında 70 bin TL’lik bir kira sözleşmesi rapora eklendi. Bir de 2024 yılında 45 bin TL’lik başka bir kira sözleşmesine bakıldı. Bunlar emsal nitelikteki kiralardı.
Halihazırda kira uyarlaması yapılan daire 3+1 ve 110 metrekare bir daireydi. Bilirkişi bu daire için de emsal kira bedelini 70 bin TL olarak tespit etti.
Mahkemeden emsal kira kararı
Hakim 17.01.2025 tarihindeki ikinci duruşmada aylık 60 bin TL net kira bedeli ödenmesine karar verdi. Böylelikle dava açıldıktan 1 yıl sonra hakim süreci karara bağlamış oldu. Ev sahibi aylık kira bedelinin 60 bin TL olmasını talep etmişti. Eğer ev sahibi burada kiranın 70 bin TL olmasını isteseydi, bilirkişi kira tespiti göz önünde bulundurularak hakim kira bedelini 70 bin TL olarak belirleyebilirdi. Hakim burada talebi karşılamış oldu. Böylelikle emsal nitelikte olabilecek kira bedeli mahkeme tarafından yüksek bir tutarda belirlenmiştir.”