https://anlatilaninotesi.com.tr/20250126/valilik-koordinatlari-paylasti-izinsiz-girilmemesi-istendi-1093067687.html

Valilik koordinatları paylaştı: İzinsiz girilmemesi istendi

Valilik koordinatları paylaştı: İzinsiz girilmemesi istendi

Sputnik Türkiye

Şırnak Valiliği bazı bölgeleri 'özel güvenlik bölgesi' ilan ederek koordinatları internet sitesinden paylaştı. Söz konusu alanlara izinsiz giriş yapılmaması... 26.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-26T20:38+0300

2025-01-26T20:38+0300

2025-01-26T20:42+0300

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beytüşşebap

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şırnak valiliği

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Şırnak'ta bazı alanların 'özel güvenlik bölgesi' ilan edilmesiyle ilgili valilik bir açıklama yaptı. Açıklamaya göre Şırnak merkez ilçe sınırlarındaki Bestler-Dereler, Güçlükonak sınırlarındaki Gabar Dağı, merkez, Cizre ve Silopi ilçeleri sınırlarındaki Cudi Dağı, Silopi ve Uludere ilçelerindeki Kurt Dağı, Beytüşşebap ilçe sınırlarındaki Kelmehmetler, Dönmezler, Kovankaya, Tahtareş, Hüsrevpaşa bölgeleri, Suhurpaşa Yaylası, İncebeldağları, Faraşin, Altındağları, Beytüşşebap ve Uludere ilçeleri sınırlarındaki Oymakaya bölgesi 15 gün süreyle özel güvenlik bölgesi ilan edildi.Valilik açıklamada şu ifadelere yer verdi:Açıklamada, bu alanlara vatandaşların izinsiz girmemelerinin can ve mal güvenlikleri açısından önem taşıdığı ifade edildi. Konu edilen bölgelerin koordinatları Şırnak Valili internet sitesinden paylaşıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250126/arizalanan-iett-otobusunu-yolcular-itti-1093066055.html

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