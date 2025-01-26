https://anlatilaninotesi.com.tr/20250126/valilik-koordinatlari-paylasti-izinsiz-girilmemesi-istendi-1093067687.html
Valilik koordinatları paylaştı: İzinsiz girilmemesi istendi
Valilik koordinatları paylaştı: İzinsiz girilmemesi istendi
Sputnik Türkiye
Şırnak Valiliği bazı bölgeleri 'özel güvenlik bölgesi' ilan ederek koordinatları internet sitesinden paylaştı. Söz konusu alanlara izinsiz giriş yapılmaması... 26.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-26T20:38+0300
2025-01-26T20:38+0300
2025-01-26T20:42+0300
türkiye
beytüşşebap
şırnak
şırnak valiliği
türkiye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/01/1b/1080103084_71:0:1209:640_1920x0_80_0_0_bf71ca215132e4a25c87b931e65c7015.jpg
Şırnak'ta bazı alanların 'özel güvenlik bölgesi' ilan edilmesiyle ilgili valilik bir açıklama yaptı. Açıklamaya göre Şırnak merkez ilçe sınırlarındaki Bestler-Dereler, Güçlükonak sınırlarındaki Gabar Dağı, merkez, Cizre ve Silopi ilçeleri sınırlarındaki Cudi Dağı, Silopi ve Uludere ilçelerindeki Kurt Dağı, Beytüşşebap ilçe sınırlarındaki Kelmehmetler, Dönmezler, Kovankaya, Tahtareş, Hüsrevpaşa bölgeleri, Suhurpaşa Yaylası, İncebeldağları, Faraşin, Altındağları, Beytüşşebap ve Uludere ilçeleri sınırlarındaki Oymakaya bölgesi 15 gün süreyle özel güvenlik bölgesi ilan edildi.Valilik açıklamada şu ifadelere yer verdi:Açıklamada, bu alanlara vatandaşların izinsiz girmemelerinin can ve mal güvenlikleri açısından önem taşıdığı ifade edildi. Konu edilen bölgelerin koordinatları Şırnak Valili internet sitesinden paylaşıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250126/arizalanan-iett-otobusunu-yolcular-itti-1093066055.html
türkiye
beytüşşebap
şırnak
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/01/1b/1080103084_214:0:1067:640_1920x0_80_0_0_0ee3e28bdac9165daa1953f4894cb301.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
beytüşşebap, şırnak, şırnak valiliği, türkiye
beytüşşebap, şırnak, şırnak valiliği, türkiye
Valilik koordinatları paylaştı: İzinsiz girilmemesi istendi
20:38 26.01.2025 (güncellendi: 20:42 26.01.2025)
Şırnak Valiliği bazı bölgeleri 'özel güvenlik bölgesi' ilan ederek koordinatları internet sitesinden paylaştı. Söz konusu alanlara izinsiz giriş yapılmaması istendi.
Şırnak'ta bazı alanların 'özel güvenlik bölgesi' ilan edilmesiyle ilgili valilik bir açıklama yaptı. Açıklamaya göre Şırnak merkez ilçe sınırlarındaki Bestler-Dereler, Güçlükonak sınırlarındaki Gabar Dağı, merkez, Cizre ve Silopi ilçeleri sınırlarındaki Cudi Dağı, Silopi ve Uludere ilçelerindeki Kurt Dağı, Beytüşşebap ilçe sınırlarındaki Kelmehmetler, Dönmezler, Kovankaya, Tahtareş, Hüsrevpaşa bölgeleri, Suhurpaşa Yaylası, İncebeldağları, Faraşin, Altındağları, Beytüşşebap ve Uludere ilçeleri sınırlarındaki Oymakaya bölgesi 15 gün süreyle özel güvenlik bölgesi ilan edildi.
Valilik açıklamada şu ifadelere yer verdi:
Valilikten yapılan açıklamada, milli güvenlik, kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanması, şiddet olaylarının meydana gelmesinin önlenmesi ve yaşanabilecek her türlü olumsuz durumun önüne geçilebilmesi amacıyla 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ile Güvenlik Bölgeleri Kanunu uyarınca Şırnak merkez ilçe sınırlarındaki Bestler-Dereler, Güçlükonak sınırlarındaki Gabar Dağı, merkez, Cizre ve Silopi ilçeleri sınırlarındaki Cudi Dağı, Silopi ve Uludere ilçelerindeki Kurt Dağı, Beytüşşebap ilçe sınırlarındaki Kelmehmetler, Dönmezler, Kovankaya, Tahtareş, Hüsrevpaşa bölgeleri, Suhurpaşa Yaylası, İncebeldağları, Faraşin, Altındağları, Beytüşşebap ve Uludere ilçeleri sınırlarındaki Oymakaya bölgesinin 27 Ocak- 10 Şubat'ta 15 gün geçici olarak özel güvenlik bölgesi ilan edildiği belirtildi.
Açıklamada, bu alanlara vatandaşların izinsiz girmemelerinin can ve mal güvenlikleri açısından önem taşıdığı ifade edildi. Konu edilen bölgelerin koordinatları Şırnak Valili internet sitesinden paylaşıldı.