https://anlatilaninotesi.com.tr/20250126/arizalanan-iett-otobusunu-yolcular-itti-1093066055.html
Arızalanan İETT otobüsünü yolcular itti
Arızalanan İETT otobüsünü yolcular itti
Sputnik Türkiye
Bağcılar'da seyir halindeyken arızalanan İETT otobüsünü yolcuların ittiği anlar, cep telefonu kamerasınca kaydedildi. 26.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-26T18:40+0300
2025-01-26T18:40+0300
2025-01-26T18:40+0300
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arıza
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Bağcılar'da arızalanan İETT otobüsünü yolcular itti.İETT otobüsü arızalandıHürriyet Mahallesi Mahmutbey Caddesi'nde ilerleyen 15 Temmuz Mahallesi-Aksaray hattındaki İETT otobüsü arızalandı.Yolda kalan otobüsün caddedeki trafik akışını engellemesi üzerine araçtan inen yolcular, otobüsü bir süre itti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250126/iett-otobusu-yaya-gecidinden-gecmeye-calisan-kisiye-carpti-65-yasindaki-kadin-hayatini-kaybetti-1093065270.html
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iett, istanbul, arıza
Arızalanan İETT otobüsünü yolcular itti
Bağcılar'da seyir halindeyken arızalanan İETT otobüsünü yolcuların ittiği anlar, cep telefonu kamerasınca kaydedildi.
Bağcılar'da arızalanan İETT otobüsünü yolcular itti.
Hürriyet Mahallesi Mahmutbey Caddesi'nde ilerleyen 15 Temmuz Mahallesi-Aksaray hattındaki İETT otobüsü arızalandı.
Yolda kalan otobüsün caddedeki trafik akışını engellemesi üzerine araçtan inen yolcular, otobüsü bir süre itti.